Llaman a mi móvil desde un número que no conozco; ni sé por qué contesto, no suelo hacerlo cuando no tengo ni idea quién está al otro lado. «Buenas tardes, ¿María Victoria Viudes de Velasco?». Uy, mala cosa, nombre completo y dos apellidos suena a inspección tributaria. «Soy yo», digo acojonada. «La llamo de la Consejería de Sanidad, ¿quiere usted vacunarse?». Mi grito afirmativo, histérico y sostenido, con el que provoco espanto y risa en el funcionario a partes iguales, se escucha en todo el vecindario. Tras apuntar minuciosamente en un papel hora, fecha y día, pregunto la vacuna que me toca aunque en el fondo me da igual, me pongo la que sea, AstraZeneca incluida, llevo demasiado tiempo esperándola: «Pfizer o Moderna», me confirma muy educado.

Subo corriendo descalza las escaleras hasta casa de mis vecinos, de la emoción ni alcanzo a ponerme los zapatos: «¡Me vacunan el lunes!, ¡Me vacunan el lunes!, ¡Me vacunan el lunes!», vocifero entre besos, abrazos y hasta Sugar y Greta, que son perras se unen a mi felicidad a golpe de salto. Llamo a mis padres, a todos mis amigos aquí y en Colombia: que llegue mi vacuna, «un milagro urgente e insólito», como la ha calificado acertadamente mi amigo Ángel Haro, hay que celebrarlo. Además, si les soy sincera, reconozco que ni en mis mejores previsiones la esperaba antes del final del verano. Y aquí estoy: citada el lunes 10 de mayo, a las 12 de la mañana, en Cartagena, en el pabellón del polígono Cabezo Beaza.

Le pido a Dani que me acompañe; a la selva he ido sola mil veces, pero a vacunarme no me atrevo no vaya a ser que me dé un jamacuco y no pueda volver en condiciones a casa. Llegamos quince minutos antes, yo con mi camisa de manga corta y bien ancha, siguiendo las recomendaciones e instrucciones sanitarias: la jeringuilla se clava en el músculo deltoides, justo entre el hombro y la parte superior del brazo, y hay que llevar ropa que facilite el acceso a esta zona del cuerpo de manera eficaz y rápida. Olvídense cuando les toque de las camisas de manga larga y la ropa ajustada: no es cuestión de despelotarse en medio de un pabellón abarrotado ni hacer perder tiempo a los sanitarios.

Estoy de suerte: cinco escasos minutos de fila al sol y cruzo la puerta de entrada. Hay muchísima gente dentro, pero no se escucha un alma y a mí el corazón me da un vuelco y hasta ganas de llorar tengo en una mezcla de dicha y desahogo al sentir que esta pesadilla se está acabando. Grabo un vídeo y le muestro a mi padre la pista central del polideportivo en la que se jugaban los partidos de baloncesto y donde ahora las personas ya vacunadas aguardan los quince minutos de seguridad en sillas blancas de plástico.

Sigo en silencio a los que van delante de mí hasta que llego a una mesa donde comprueban mis datos. Todo discurre en orden, perfectamente planificado y no siento por ningún lado el caos tantas veces oído, y por muchos, denunciado. Me entregan una hoja informativa con posibles efectos secundarios y signos de alarma y con la fecha y hora para mi segunda dosis anotada. «¿Es usted alérgica a algo», me pregunta segundos después una sonriente y jovencísima enfermera. Tras mi negativa sube con decisión la manga de mi camisa para darme el tan ansiado pinchazo. «Muchas gracias, muchas gracias», le digo. Por fin, estoy vacunada, también mi vecina Pilar junto a la que me siento a esperar el cuarto de hora recomendado antes de volver a casa; ella también se ha emocionado al entrar: «Este año ha sido muy complicado», me dice al borde de las lágrimas. Nos despedimos con un leve dolor en el brazo y la tranquilidad de ver el futuro un poco más despejado.

Nuestra región va a la cola de la campaña de vacunación; la falta de información a la población sobre la campaña y la exclusión en el proceso de la Atención Primaria, unidas a las dudas sobre la vacuna de AstraZeneca y la vía SMS que ha utilizado Salud Pública para dar las citas han podido ser las causas. Pedro Sánchez aseguró hace dos días que España está «a 100 días de lograr la inmunidad de grupo y que el 18 de agosto estará vacunada el 70% de la población». Ojalá; por lo pronto, según datos oficiales, se han administrado 19 millones de dosis, al menos el 28% de la población tiene una puesta mientras que un 12,6% de los españoles (casi seis millones de personas) ha completado la pauta.

No sé si será el 18 de agosto, como anuncia nuestro presidente que tristemente miente más que habla, o cuándo, pero cada vez está más cerca el final de uno de los peores años de nuestras vidas gracias a todas esas personas que han trabajado a destajo para combatir este maldito virus que ha hecho tanto daño en tantos lugares y a las que me faltarán vidas para darles las gracias.