Bueno, ¿y qué hacemos ahora?, o mejor, ¿qué se puede y qué no se puede hacer cuando ya te han puesto las dos dosis de la vacuna? Estoy seguro de que cada uno de nosotros ha llevado lo mejor que ha podido este desastroso año de pandemia, a lo largo del cual apenas hemos tenido vida, sino un cúmulo de miedos, encierros, aislamiento total de los tuyos, sufriendo por los que lo estaban pasando tan mal y tan cerca de ti. Como leones –asustados, pero como leones – nos hemos enfrentado a este virus canalla, pero, ahora, doblemente vacunados, ¿qué hacemos?

Está claro que ya no vamos a seguir pasando por agua y lejía todo lo que entre en la casa, ni tampoco vamos a dejar de dar un beso a nuestra pareja cuando nos apetezca. También vamos a salir a hacer ejercicio a la hora que nos venga bien y no a la que nos marcaban según edad, saber y gobierno. Vamos a poder cruzar las fronteras de la Región para ir a otra vecina a visitar a nuestros familiares, a algunos de los cuales los hemos visto una vez en ocho meses, y, si son niños, puedes encontrártelos que han crecido un palmo o que le comienza a salir el bigotillo al mediano y ya le ha salido del todo al mayor. Hay incluso personas humanas que no abrieron la puerta de su casa los cuatro primeros meses y que han seguido manteniendo lo de estar en la calle lo menos posible. Bien, ya estamos vacunados, ¿y ahora qué?

Sabemos que la situación es esta: si estás inmunizado con las dos dosis, puedes contagiarte del coronavirus, pero te dará más flojico, incluso te garantizan que, salvo imprevistos, se muere muy poca gente si se contagia. Pero eso de ‘darte flojico’ ¿qué significa?, que vas a perder los sentidos del gusto y del olfato, pero poco; que te va a dar fiebre y puedes pillar una pulmonía doble, pero suave, leve, de andar por casa y no por una UCI. Vale, entonces me pregunto si ya puedo ir al cine, por ejemplo, si me merece la pena ver una película en pantalla grande, como me gusta, a cambio de que ‘me dé flojico’. ¿Y, puedo abrazar y besar indiscriminadamente? Pues creo que no, que más vale estarse quieto y guardarse las manos, los labios y hasta la lengua donde te quepa, que el virus está en todas partes y es muy traicionero.

Supongamos que te invitan a una celebración, a un acontecimiento de cualquier tipo, y tú ya estás vacunado, ¿vas o no vas? Recuerda que tú puedes contagiar y que allí te vas a ver rodeado de muchas personas, todas con sus mascarillas, eso sí. Habrá distancias de seguridad, incluso gel de manos y todas las medidas posibles. Sabes que a lo más que vas a llegar si ves a un amigo o a un deudo es a chocar con él los puños o los antebrazos, pero, ¿vas o no vas? Porque también sabes que se crearán corrillos de charlas, que vendrá un payo y te dará un abrazo porque no te ha visto desde hace un año y quizás pensaba que te habías muerto. ¿Y, si estás hablando con uno o con una y va y tose? ¿Y si estornuda? ¿Sales corriendo al cuarto de baño y te lavas la cara con jabón? Les digo yo que esto no es fácil decidirse.

Y, luego, está la otra, la de los hábitos que nos hemos creado durante todo este tiempo de encierros y aislamientos. Todos los técnicos en salud mental que salían en la tele nos decían que una buena forma de llevar la situación era creándonos unos hábitos diarios que se repetirían y que nos darían una cierta seguridad. Y así lo hicimos: a tal hora levantarse, ducha, desayuno, etc., hasta la hora de irse a la cama. Yo me puse horario hasta para oír música, leer, dar vueltas por mi casa, o llamar por teléfono a la familia. Excuso decirles en cuanto a las comidas, cenas, etc., ‘es la hora de …’ era la frase que más se escuchaba en mi casa. Bien, ¿estar vacunado significa entonces que ya puedo comer a cualquier hora y que ya no me volveré loco?

Una periodista, hablando el otro día más o menos de este mismo tema, citaba una frase de Chus Lampreave en la película de Almodóvar La flor de mi secreto: ‘Voy como vaca sin cencerro’. Así creo que estamos algunos de los vacunados con las dos dosis. Tendrá que pasar un tiempo hasta que consigamos recordar cómo éramos antes y recuperar nuestras viejas y queridas vidas.