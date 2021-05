El movimiento del 15-M surgió en Murcia al mismo tiempo que en las demás ciudades del país, después de una gran manifestación que recorrió la ciudad. Una manifestación que por su dimensión demostraba la gran movilización social que desde comienzos del nuevo milenio canalizaban el creciente malestar social. Cuando acabamos en la plaza de la Glorieta, esta vez nadie se marchaba a su casa. Llegaban noticias de la acampada en la Puerta del Sol, de la distancia entre la ciudadanía y la oligarquía, del cuestionamiento cultural y político del estado del bienestar y la degradación que el modelo causaba al planeta y amenazaba a las generaciones futuras. La juventud decidió acampar en la plaza esa noche y durante los siguientes meses, se había producido el fortalecimiento de la sociedad civil y la irrupción de un movimiento en Murcia y en España: el 15 M, que seguía la estela de otros movimientos en el Mundo como la primavera árabe.

El 5 de junio tenía una entrevista en la cadena Ser con motivo del Día Mundial del Medio ambiente y me pasé por la acampada de la Glorieta antes de ir al estudio de la radio. Ya había muchos grupos de trabajo funcionando y comisiones de educación, cultura, feminismo, ecología, jurídica, social, y un largo etcétera. Me apunté a la comisión jurídica, que luego compartí con otros compañeros juristas y del departamento como José Mateos Martínez. Y me puse en contacto con el grupo de trabajo de ecología, sus ideas me impresionaron tanto que, en mi entrevista con Lucía Hernández, sólo puede comentarlas y tratar de explicar la grandeza del movimiento.

Durante los días y meses siguientes la Glorieta se convirtió en el centro de ideas más potente de la ciudad, y me sorprendía encontrarme a grandes amigas y compañeros en las diferentes comisiones y grupos de trabajo. Una de las primeras fue Eva María Rubio, profesora de Derecho Internacional, que estaba en la Comisión Feminista y me entusiasmaba con su emoción, esa que ahora me evoca en esta cadena borboteante: «La sensación que te embargaba apenas entrar en la plaza de la Revolución, con la red feminista siempre presente, activa y protagonista; la expresión continua en femenino bivalente; el cuidado altruista de la gente a las personas que acamparon; el modo dialogado de superar los temas de convivencia desde el profundo respeto; la integración natural, fluida, de las personas en situación de exclusión; la ilusión y la esperanza que brotaba de los ojos de la gente que se acercaba a la plaza, incluso de quien, por miedo a lo nunca explorado, expresaba su rechazo o crítica antes de pisarla; esas asambleas que, liberadas de la tiranía del miedo y del tiempo, daban la palabra a todo el mundo que quería intervenir, siempre en primera persona porque nadie representa a nadie; esa reivindicación generalizada de democracia directa a través de la exploración de una tecnología existente ya entonces; el convencimiento pleno de que los partidos políticos no nos representan; la potencia de las manifestaciones, llenas de fuerza y de bases sólidas, alimentadas por los diálogos político-sociales y el reconocimiento al saber colectivo (inolvidable aquella contra el Pacto del Euro); o el intento de continuar las plazas en los barrios, de resultado agridulce, a la postre».

La creación de un centro de estudios gratuito y horizontal, un sistema de formación alternativo para acoger a cualquier persona con inquietudes políticas, culturales y económicas, independientemente de los estudios o recursos económicos con los que contara fue uno de los objetivos puesto en marcha por la Acampada 15-M en Murcia. Y por supuesto, contó con la colaboración de profesorado de la Universidad de Murcia, entre los que me encontraba como profesora de Filosofía en Derecho, junto al entonces decano catedrático de Filosofía, Antonio Campillo, el profesor de Historia Alejandro García y algunas de las personas acampadas, como Martín Stutz, uno de los principales coordinadores de esta iniciativa. Al centro se sumaron los talleres artísticos de verano que se desarrollaron durante el mes de agosto de 2011, de vuelta a la plaza.

Cada día compartíamos las inquietudes del movimiento del 15 M con compañeras y compañeros unidos por años de investigación, docencia y una gran amistad, como el profesor de sociología Andrés Pedreño, el catedrático de Filosofía Francisco Jarauta, la profesora de Derecho Administrativo María Giménez, y otros tantos miembros de la comunidad universitaria.

Es cierto que este gran movimiento de la sociedad civil construido desde abajo se enterró en vida en unos pocos años, aunque no hay duda de que ha dejado su huella en los posteriores acontecimientos políticos y sociales de España. Ahora, la lejanía de los diez años transcurridos brinda un buen momento para plantearnos el recorrido de sus reivindicaciones. Coincidimos ambas en que hemos de recordarlo como una realidad que parece haberse diluido (ojalá solo dormido) porque parece que su única continuidad vino, precisamente, de partidos que acogieron sus formas más rentables electoralmente para descartar las grandes y auténticas fuentes de la fuerza del 15M: la democracia directa, la naturaleza y la persona (con mujeres efectivamente iguales y libres) en primer y simbiótico plano, así como la renuncia y abandono del capitalismo por clasista, machista, racista, autoritario y destructor de la naturaleza y el bien común.