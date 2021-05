El poeta chileno Pablo Neruda escribió hace 84 años un poemario titulado España en el corazón, con versos llenos de dolor: «… venían por el cielo a matar niños/ y por las calles la sangre de los niños/corría simplemente, como sangre de niños…». Aquel año las bombas de los nazis alemanes y de los fascistas italianos caían sobre la población civil de Cáceres, Bilbao o Guernica, para ayudar a los sublevados de Franco en su insurrección fratricida y, de paso, ensayar el poder destructivo de los nuevos materiales de la aviación y tenerlos listos para la inminente guerra mundial. En ese 1937, el gobierno español emitió un ‘Decreto para la Igualdad de Derechos Civiles para ambos géneros’, en un tiempo en que las mujeres se iban al frente o se quedaban en los trabajos de las fábricas o en el campo, a la vez que cuidaban a los ancianos y a los hijos.

En 1937, Disney realizó su primer largometraje, Tolkien publicó El hobbit (que no se publicó en España hasta 1982), Picasso presentó su Guernica en la Exposición Internacional de París y el poeta Miguel Hernández escribió Vientos del pueblo. Quienes estamos viviendo la pandemia actual, sabemos perfectamente lo que es un año difícil, pero aquel fue, sin lugar a dudas, mucho peor. Nacer en 1937 en España era nacer en un infierno y sobrevivir a aquello era algo así como renacer, como el ave Fénix, de las propias cenizas. Aquel año nacieron gentes de otra pasta como José Sacristán, Lina Morgan, Jesús Hermida, Félix Grande, Carlos Larrañaga, Rafael Moneo, de entre los famosos y una multitud anónima, sin fama ni reconocimiento, que tuvieron que emigrar de España, con sus familias o solos, o que fueron pilares que levantaron y forjaron la España actual, atravesando el inmenso desierto de la posguerra y el franquismo.

Para que no me venga el ‘pablocasadista’ de turno, diciéndome que si ya estoy «con la guerra del abuelo y demás cosas del pasado», os diré que hoy os hablo de María Ortega Quesada, mi madre, a quien tenemos la suerte de tener entre nosotros y que esta semana, al soplar las velas de su tarta de cumpleaños, nos decía: «No me imaginaba yo, con todo lo que he pasado y trabajado, que a esta edad iba a estar todavía viva». Si yo fuera Pedro Almodóvar le habría hecho una película, porque su vida, sin duda, da para ello, si fuera Miguel Ríos le cantaría «el blues de la tercera edad» o si fuera Máximo Gorki le habría dedicado una novela sobre su compromiso vital por sus hijos y su valentía en la lucha, que se titularía ‘La madre’. Pero hoy escribo en su honor estas letras que son un reconocimiento a todas las Marías de su generación, que tanto esfuerzo han aportado para que hoy sus nietos puedan vivir en un mundo que, pese a todo, es mucho mejor que el que ellos se encontraron y que no sabemos valorar en su justa medida.

De los libros se aprende mucho y no hay nada mejor que abrirlos y zambullirse en ellos, y de nuestros mayores también, y no hay nada mejor que reservar tiempo para estar con ellos y abrirnos a su sabiduría, sus historias y sus relatos. Nuestros mayores tienen mucho más que legarnos que una casa o una herencia, y mucho más que aportarnos que el hacer de cuidadores de los nietos o de cocineros cuando vamos sin tiempo o sin recursos. Hace unos seis años, mi madre fue operada de urgencias de un cáncer de colon, del que se ha repuesto totalmente, y esta semana me ha tocado acompañarla a algunas pruebas y revisiones y me ha vuelto a contar algunos capítulos de su vida.

Mi madre nació en Baza, Granada, el 11 de mayo de aquel 1937 y mi abuela Magdalena, acompañada de mi bisabuelo, se fue al frente a enseñarle su primogénita a mi abuelo Antonio, que estaba luchando para impedir que avanzaran los del bando nacional. Ella dice que, desde entonces, de escuchar el ruido de las bombas, le dan miedo los truenos. No se pudo bautizar hasta que no acabó la guerra y me cuenta que aún recuerda que era invierno y que el agua estaba muy fría y que, con tres años ya, le dijo, en legítima defensa, «¡Puto!» al señor cura. Vivían entonces cerca del río y frente a la vivienda tenían una pequeña loma. Mi abuelo estaba empeñado que bajo el montículo había un tesoro, según había soñado, de tal manera que tardó varios años en desmontarlo, capazo a capazo. No encontró un tesoro, pero ganó un bancal. Ella no pudo ir a la escuela y de jovencita ya se fue a servir, a cambio de la manutención, como se estilaba entonces, para ahorrar un gasto en casa. Con los años trabajó en una panadería, elaborando dulces, pasión y destreza que aún hoy ejerce para terror de nuestras dietas y gozo de sus nietos.

Cuando se hizo novia de mi padre Antonio, se buscó un maestro particular que le enseñó a leer y escribir y así poderle enviar cartas a Ibeas de Juarros, en Burgos, El Valle de Arán o el Monasterio de San Ginés de la Jara en Cartagena, lugares donde él estuvo trabajando en aquellos años. De las cosas que mi madre recuerda con más ilusión es cuando trabajó de cocinera en Granada y el hijo de la dueña la quería a ella «con locura más que a su madre». El niño se llamaba Javier y ella prometió que ese mismo nombre le pondría a su primer hijo, si algún día lo tenía. En aquel tiempo mi padre estaba haciendo la mili también en la ciudad de Granada, así que ella presume de que su noviazgo pasó de la correspondencia a ir al cine y pasear a la tarde por el Generalife.

Recién casados pasaron por El Llano del Beal, en Cartagena, para despedirse de Matilde, la hermana de mi padre que allí vivía. Ellos se iban para el Prat de Llobregat, donde un tío de mi madre les había buscado trabajo en una fábrica. Años de emigración interior y exterior: los hermanos de mi padre se fueron a trabajar a Alemania, Suiza y Baleares. Pero mi tía tenía un embarazo problemático y el médico le había ordenado reposo absoluto, así que mi madre se quedó para ayudarla con sus otros hijos pequeños y mi padre buscó trabajo otra vez en los parrales del monasterio de San Ginés. A los tres años nací yo y allí vivimos otros tres más.

Recuerdo mi infancia en la finca de Garrofa, rodeado de los animales de la granja y de los huertos. Mi madre se había convertido en ganadera y agricultora, mientras mi padre trabajaba en el molino harinero de Joaquín ‘Calcetas’. Yo guardaba las ovejas con siete años y mi madre era una ‘superwoman’ rural. Cuando dejamos la finca, mi madre trabajó en la recolección del algodón, los pimientos y los melones, luego siguió con los invernaderos y terminó, hasta su jubilación, trabajando en los almacenes hortofrutícolas de la zona, echando horas extras sin fin para que sus hijos pudieran ir a la universidad y aprendieran lo que ella no pudo. Una vez un médico le dijo que ella tenía una inteligencia superior que había desaprovechado. Yo estoy seguro que, de haber sido hombre podría haber sido un Arzak o de haber nacido en otra familia habría llegado a magnífica cirujana, porque, de niños, ella no solamente era nuestra cocinera o peluquera, sino que nos ponía las inyecciones a toda la familia y para todos nuestros males sigue teniendo un remedio. Esta es parte de la historia de mi madre, de la tuya o de vuestras abuelas. Nuestra sangre.