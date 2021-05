En Murcia vivimos tan campantes. Comiendo albaricoques directamente de los árboles, durmiendo la siesta debajo de las higueras, bebiendo Estrella de Levante en la Plaza de las Flores… ¡Qué ingenuos somos! No somos conscientes de que nuestra, a simple vista, bucólica región es uno de los lugares de España donde más posibilidades tenemos de morir asesinados. Es rara la semana que no salimos en la sección de sucesos de la tele. El calor, la corrupción, la ingesta masiva de verduras… nadie sabe el motivo. Sin ir más lejos, he conocido en el mostrador de mi mercería a clientes que han muerto brutalmente asesinados, y a otros –por ejemplo, a una mujer discreta y educada, a la que solía vender botones y cintas de raso- que cometieron deleznables crímenes de los que abren telediarios nacionales. Murcia puede ser el escenario perfecto de una novela negra.