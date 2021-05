Muestras de júbilo se han extendido por todos nuestros rincones. Y si no es como hubiese acabado una guerra o como si un lejano y belicoso imperio más allá del sol naciente se hubiera rendido sin condiciones después de un cataclismo de sangre y fuego, al meno, es como el final de una futbolística liga de campeones o una nochevieja de las de antes, esperando a que suene la medianoche, la hora de las brujas, para que, desprovistos de máscara social (y de mascarilla sanitaria) brote, sin resistencia, el verdadero rostro de un instinto nacido para el goce, solo provisionalmente encadenado por el odiado toque de queda.

No hay estandartes arrebatados ni exhibidos como trofeos, no se ha reducido ningún enemigo mortal, ni se ha coronado cima alguna tras una hazaña difícil. No hay laureles que conceder, lo único que ha vencido aquí es, simplemente, un plazo legal. La confusión entre vencimiento y victoria ilustra claramente hasta qué punto la crisis de la educación arrastrará este país al fango más bajo.

Si la ignorancia es atrevida, la desvergüenza es mucho más. Con total simpatía, con una sonrisa eternamente juvenil no faltará el preboste que alabe el compromiso cívico de toda la población y la contención con que ha afrontado el final del estado de alarma, como aguantándose estoicamente las ganas de ejercer el sagrado don de la libertad, que regada con alcohol es incluso más épica. La necesidad del ocio, especialmente del ocio nocturno, hasta el punto de ocasionar graves problemas de orden público cuando falta, aun por motivos justificados como la salud pública, indica claramente en qué grado se ha desvirtuado la moral ciudadana, adicta a una droga dura de la que no puede desengancharse aun cuando quisiera.

Poco importa dicha servidumbre cuando el país es una gallarda raza de burladores del peligro. La fiesta puede continuar, pues la proverbial buena suerte y magnífica fortuna del temerario no han de faltar tampoco en este caso. La administración progresiva de las vacunas alzará, tarde o temprano, el parapeto de la inmunidad de grupo, del rebaño. El rebaño. Excelente y elocuente expresión en perfecta armonía con nuestro mundo bovino donde cada vez son más tanto quienes se afanan en seguir el cayado de aguerridos pastores, como en evitar las dentelladas de sus perros.