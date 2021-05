Tras más de quince meses sumidos en la mayor crisis sanitaria, económica, laboral, pero también social, que hemos conocido en los últimos decenios, miles de personas en la Región de Murcia, y no me refiero, que también, a los profesionales sanitarios y no sanitarios que han estado peleando, no solo contra un virus, sino contra algo más grave, el miedo, sino principalmente a nuestros mayores, necesitan urgentemente que las autoridades públicas pongan en marcha de manera urgente un Plan de Choque de Salud Mental.

Los profesionales sanitarios que cada día tienen que atender a miles de personas mayores están viendo con preocupación y tristeza cómo la demencia, la ansiedad o el alzheimer han entrado en muchos hogares por las ventanas mientras manteníamos nuestras puertas cerradas.

La solución no pasa como dijo aquel diputado de la bancada popular al diputado Iñigo Errejón cuando éste enmedio de la pandemia advertía en el Congreso de los Diputados de lo que estaba ocurriendo con la salud mental de millones de españoles: «Vete al médico», vociferó, sino que estamos cometiendo un grave error al incorporar a nuestra ‘dieta mediterránea’ el Orfidal y el Valium. No hay casa en que no encuentren estos medicamentos un rincón donde pernoctar y vivir junto a nosotros.

La falta de socialización, de esperanza, de ilusión está acompañando ahora a la soledad de miles de personas mayores que llevan demasiados meses hablando con la televisión y la radio; los encuentros en las residencias se han convertido en un peligro para ellos; las miradas, me dice una auxiliar de enfermería que trabaja en una de ellas, «ya no desprenden ternura, sino recelo y a veces pánico»; aquellos lugares llenos de vida que eran los centros de día ahora andan vacíos como almas en pena; las comidas siguen siendo de 13 a 14 horas, pero sus mesas no están llenas de cuatro en cuatro, sino de una en una; los vecinos ya no son cómplices de nuestras conversaciones, y las videoconferencias han llegado demasiado tarde para ellos.

El otro día, una compañera me contaba cómo estaba viendo derruirse y abandonarse a algunas de las mujeres que visitaba por motivos laborales, y lloraba al relatarme que en poco más de un año han envejecido por dentro mucho más que por fuera. «Agunas hay días que no me conocen», me decía, «no se arreglan como antes, apenas hablan con sus amigas, se han cansado de hablar por teléfono y se han encerrado en la televisión».

La salud mental se ha convertido en uno de los mayores problemas de la sociedad. Si seguimos hablando de ello sólo por la noche, si la tratamos como si fuera una enfermedad bastarda, si seguimos enviando a pasillos que tardan meses en preguntarse solamente ¿cómo estás? estaremos llenando nuestro futuro de caminos demasiado difíciles de sortear, y si al final, cuando lleguemos al abismo, comprobamos que hay miles de personas intentando saltar al vacío, no les digamos «vete al médico».