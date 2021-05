Mientras escribo estas palabras permanezco, como tantos, en la relativa incertidumbre sobre cuál será el nuevo escenario a partir de la semana próxima, cuando finalice el estado de alarma.

Estamos ansiosos por recuperar una libertad que hemos visto coartada por nuestro propio bien, pero persiste cierto temor prudente que nos impide disfrutar con plenitud, y nos ha hecho desarrollar al mismo tiempo mecanismos de supervivencia a la espera de un final. No me considero una persona timorata, pero confieso que alguna vez me ha perturbado pensar que, siendo como somos seres frágiles expuestos a la fuerza imprevisible de la Naturaleza, de pronto nos viéramos amenazados por ella de un modo global, sin tiempo para despedirnos de nuestros seres queridos.

En mi niñez el año 2000 era un hito amenazante, pues percibía cierta inquietud en mis mayores en relación con esa fecha. No ayudó a ahuyentar mis temores ver la película 2001, una odisea del espacio. Con gusto hubiera abandonado la sala de no haber sido por la dificultad de arrancar a toda una recua de primos de la fila de asientos del cine Montecarlo. Me causa aún extrañeza e inquietud pensar que estamos viviendo una situación de peligro a nivel mundial en la que tantos han perecido, y donde a la tragedia de la muerte se ha unido la imposibilidad de la despedida.

Pensando en esto caigo en la cuenta de que, afortunadamente sin saberlo muchas veces, pues toda despedida para mí representa un desgarro, nos movemos continuamente entre encuentros y despedidas, que adornamos a menudo con rituales porque representan momentos de la vida en que esta parece adquirir una intensidad mayor, como durante un viaje.

Del mismo modo que puede llegar a ser un suplicio una despedida forzosa, la lejanía y la imposibilidad de frecuentar a aquellos con quienes se desea estar, lo es estar en un sitio o con una persona contra la propia voluntad, como también ocurre. Contemplar un retrato antiguo es un ejercicio simultáneo de encuentro y despedida: encuentro con lo que fuimos y de alguna manera seguimos siendo (a pesar de las vivencias que hemos ido acumulando desde que fuimos retratados, pues aún con los cambios que estas hayan podido provocar, la esencia permanece) y despedida de tantas cosas y personas que siguen estando con nosotros a través de la huella que dejaron. Porque nada ocurre en vano.

A finales del siglo XIX Edmond Haraucourt, en el primer verso de su Rondel de l’’adieu escribe que «partir es morir un poco» (Partir c’est mourir un peu, c’est mourir a ce qu’on aime…). Así titula también el belga Jacques Sternberg uno de sus cuentos, escrito a modo de diario, que inicia un 14 de marzo, en el que un preso indultado reflexiona sobre el hecho de que todos estamos condenados a muerte. «Usted no será ejecutado, pero no vivirá», le dice su carcelero, y le revela una fecha concreta y una hora en la que toda la Humanidad colapsará: el 4 de abril a las 10 de la mañana. Un inquietante cuento del que extraigo un fragmento para no desvelar el final, animándoles a leerlo «¿cómo admitirán […] los propietarios que el infinito abre ya sus fauces para tragar en un segundo todas las propiedades de este mundo al mismo tiempo que algunos siglos de Historia, una tonelada de gramática, montones de geografía, y otras diversas instituciones? El Hombre que se sentía otro tras el volante de un automóvil o ante una cuenta bancaria ¿va a comprender al fin que no es si siquiera el hijo del polvo y que sólo la muerte es el centro de su verdad?».

Circunstancias varias han hecho que desde nuestros inicios hayamos sido nómadas, con períodos de asentamiento fijo y otros de emigración forzosa, y de auténticas diásporas, en las que la separación y el desarraigo ha provocado dolor, dando lugar en ocasiones a despedidas definitivas, y en otras a ocasionales reencuentros llenos de alegría. El ser humano, al margen del temperamento de cada persona en particular, se caracteriza por la búsqueda continua, incluso de uno mismo (nolite foras ire, decía San Agustín, y «conócete a ti mismo» era uno de los lemas que podían leerse en el templo de Apolo en Delfos). Es en la experiencia del viaje donde los espíritus curiosos encuentran la satisfacción de conocer mundos y gentes, como Ulises, o como Catulo al llegar junto a las exequias de su hermano muerto con el único propósito de despedirse de sus cenizas siguiendo la costumbre de sus antepasados: ‘ave atque vale’.

Está claro que antes o después (esperemos que sea ya pronto) por fin asistiremos a la difuminación progresiva de cierres perimetrales y limitaciones de aforo. El tiempo del reencuentro está más cerca, y con él también el de nuevas despedidas. Eso sí, con abrazos.