Conocer la intimidad de muchas parejas cuando hay que organizar su divorcio y ninguno de ellos pasa precisamente por su mejor momento, te permite asomarte a lo mejor y a lo peor de esas personas. No lo he visto todo, Dios me libre, y aunque he conocido la avaricia en modo extremo y el egoísmo total, también he visto la bondad, la dignidad, y el señorío. Mantener el tipo cuando estás batallando hasta por la ropa que llevas puesta, da cuenta de la valía de quien consigue mantenerse en su sitio a pesar de todo.

Hace poco leí que la bondad es el cénit de la inteligencia. Y que es lo opuesto a la crueldad, a la perversidad o a la malicia. Me dio cierto gusto cuando lo leí. Qué satisfacción, pensar que detrás de una mala persona sólo hay mediocridad, y que hay algo de elevado en ser bueno. Quizá estas personas que mantienen el tipo, sean sencillamente inteligentes, y evitan batallar si no es para ganar, al modo de Sun Tzu y su Arte de la Guerra.

Recuerdo en «cuatro bodas y un funeral» cuando el personaje de Hugh Grant va a casarse, de rebote y sin convencimiento alguno, y el sacerdote les suelta un speech sobre la sagrada promesa que es el matrimonio, el respeto reverencial con el que hay que acercarse a él. Vale la pena oírlo.

Te lo cuento porque, últimamente he conocido varios casos de personas que, ante la perspectiva de sus respectivas parejas de iniciar el divorcio, o ante un comportamiento digno de patada en el culo, se han mantenido en su sitio. No me refiero a que no hayan entrado al trapo en la discusión o que no se hayan puesto en modo ring de boxeo. Quiero decir que han manifestado su voluntad de no abandonar ellos el proyecto que iniciaron hace años. Que el otro, si quiere, que se vaya. Que allá su conciencia. Ellos no van a secundar la iniciativa. No lo hacen por chantaje ni por llevar la contraria, sino por fidelidad a ellos mismos.

El gesto tiene bastante más valor si piensas que ellos en esos momentos de decepción total son más conscientes que nunca del sacrificio que supone haberse entregado a la otra persona y al proyecto de vida en común que supuso casarse. Y, aun así, se mantienen fieles a ese propósito.

Esas personas de las que te hablo, que no se conocen entre sí, ni mucho menos han puesto sus ideas en común, me han dicho cada cual con sus palabras, que el proyecto que iniciaron hace años trasciende más allá de lo que pueda ser la relación de pareja. Que puede ser que ahora esté rota o que pase por un mal momento. Pero que hay un mundo creado a partir de ahí, de la pareja, al que pertenecen los hijos, las familias del uno y del otro, los amigos, los viajes, las vivencias, que ellos quieren mantener unido y en su sitio. Evitar que salgan dinamitados con la ruptura de la pareja.

Qué quieres que te diga. Entre tanta vorágine y tanto cuchillo volante que supone un divorcio standard, encontrar esa santa mansedumbre, y ese orden mental, me transmite paz. Me parece un mundo mejor.