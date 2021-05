En la próxima madrugada de este sábado al domingo, concretamente a las 00:00 horas del 9 de mayo, finaliza la vigencia del estado de alarma acordado por el Gobierno el 25 de octubre de 2020 y prorrogado por el Congreso de los Diputados hasta la fecha anteriormente mencionada. Consiguientemente, las restricciones a la libertad de circulación que venían impuestas por el estado de alarma decaerán y, por tanto, acabarán el cierre perimetral de las Comunidades Autónomas, el toque de queda, la prohibición de reuniones en recintos públicos y privados con un máximo de seis personas y la limitación del número de personas en lugares de culto.

Conviene recordar que, aunque termine el estado de alarma, siguen en vigor y aplicándose las medidas que no implican restricción de derechos fundamentales, tales como el uso obligatorio de mascarillas y las normas en materia de aforos máximos, desinfección, prevención y acondicionamiento de establecimientos comerciales, hoteles, equipamientos culturales y espectáculos públicos.

Dado que la pandemia del coronavirus sigue trágicamente causando estragos, la pregunta inevitable que cabe plantearse es la de si las anteriores medidas vinculadas al estado de alarma pueden volver a implantarse en caso de ser necesarias. La respuesta es afirmativa, existiendo dos vías para ello.

En primer lugar, tales medidas, u otras similares, se volverán a aplicar inmediatamente y sin más en cuanto el Gobierno de la nación, a iniciativa propia o a instancia de cualquiera de los presidentes de Comunidad autónoma, decrete un nuevo estado de alarma que las contemple; estado de alarma cuya duración será de quince días, salvo que el propio Gobierno solicite y obtenga su prórroga del Congreso de los Diputados por un plazo que la práctica política (desconociendo la letra y el espíritu de la Constitución) ha llevado hasta un máximo de seis meses. Es decir, es posible que el Gobierno acuerde un tercer estado de alarma de ámbito nacional o autonómico, tal como se adoptó el segundo estado de alarma que decae próximamente o tal como se adoptó el circunscrito exclusivamente para Madrid que, al no solicitarse su prórroga, rigió solo entre el 9 y el 15 de octubre de 2020.

En segundo lugar, tales medidas podrían volver a aplicarse, no sin dificultades, dudas y problemas jurídicos serios, si las Comunidades autónomas aplican la LO 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública según la cual «podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato»; medidas que habrán de ser ratificadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia mediante auto, el cual (como gran novedad que ha introducido recientemente el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo) podrá ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo. Es decir, los Gobiernos autonómicos pueden acordar nuevos cierres perimetrales, toques de queda y limitaciones de personas en reuniones y lugares de culto al amparo de la antedicha LO 3/1984, pero teniendo claro que tales medidas podrán ser autorizadas por los Tribunales Superiores de Justicia, pero también denegadas, como de hecho ya ocurrió entre junio y octubre de 2020 cuando, a modo de ejemplo, el TSJ de Aragón no autorizó el cierre perimetral de ciertos municipios de esta Región; el TSJ de Madrid no autorizó el cierre del municipio de Madrid (dando lugar a la declaración del estado de alarma antes mencionada); o el TSJ de Castilla-León no autorizó el toque de queda decretado en esta Comunidad.

La aplicación de la LO 3/1986, de 14 de abril, provocará problemas jurídicos serios, porque, en mi opinión, aplicar esta legislación ordinaria en materia de salud pública a una pandemia es, si me permiten un símil, como utilizar una fregona para barrer: puede servir, pero, desde luego, no es el instrumento ideal. La restricción de la libertad de circulación para evitar la propagación de una pandemia requiere de la aprobación y, en su caso, prórroga del estado de alarma, que es el instrumento jurídico que nuestro sistema constitucional prevé expresamente para ello.

En conclusión, a partir del propio día 9 de mayo podrían haber nuevos toques de queda y cierres perimetrales en nuestra Comunidad Autónoma si (extremo harto complicado) el Gobierno de la nación decretara un nuevo estado de alarma que contemplara estas medidas en todo el territorio nacional o en el de la Región de Murcia, o si el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia (extremo más plausible) acordase la adopción de tales medidas y el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia las ratificase; o, en caso de denegarlas, si el Tribunal Supremo anulara en casación el auto de no ratificación del Tribunal Superior de la Región.