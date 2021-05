La mano que agarra el cuello siempre anda ahí, escondida pero latente. Acecha invisible para apretar casi siempre, sin piedad, a los más desfavorecidos. Y por desfavorecidos señalo hoy a los músicos de rock que conozco. De antemano aprovecho estas líneas para mostrar mis condolencias, mi más sentido pésame a todos los que creyeron en Oriol Llopis (Barcelona 1955/2021), crítico musical del que tanto aprendí (Vibraciones, Star, Disco Exprés, Rock Espezial o Ruta 66). Me dirán que con la que nos está cayendo hay profesiones que deberían estar por delante en esa remesa de desgracias acaecidas en poco más de un año, en que la realidad nos ha mostrado sus dientes dejando en cueros un sistema político y económico poco preparado para soportar una crisis de esta magnitud. Y lo que es peor, un panorama sociosanitario debilitado y obsoleto que atándose los machos ha sabido torear este miura desbocado a capotazo limpio, como las manos y la conciencia de quienes hemos estado a pie de calle, a pie de cama.

De poco o nada nos han servido las propuestas y recetas de gurús liberales , la bofetada que nos ha metido la realidad ha sido pasmosa; inesperada, mortal para muchos. Poca broma. Esos recortes sanitarios en nombre del control del déficit que unos cuantos desalmados nos hicieron creer que era lo correcto mientras rescataban bancos y autopistas han quedado patentes en este baile de máscaras.

Y, señora, ni los bancos ni las carreteras salvan vidas, esos no saben curar. Sin inversión en sanidad no hay retorno, hermana. Tristemente así ha quedado demostrado. Y como era de esperar, desde las cloacas más inmundas han comenzado su acecho contra el más débil innumerables ratas del sistema, de las que merodean cerca del moribundo con el ímpetu de mordisquear su cuerpo casi inerte, como metáfora al que lo ha perdido todo, al que no ve el horizonte. Buitres carroñeros que deambulan por donde huele a podrido para arrancar el alma del desfavorecido sin más pretensión que la de ganar dinero con la desgracia ajena (léase privatización).

La pandemia no ha sido el causante de una crisis; ésta ya existía. Ha sido la cuerda del ahorcado, la bota que le pega una patada a la silla que lo sostiene, la llama que enciende la mecha del cañón, el gatillo del revólver que dispara a una sociedad sin medidas, enferma y casi moribunda. Balas letales en manos de un capitalismo que apunta a bocajarro de manera criminal, el oportunismo del sanguinario despiadado. Pero a mí siempre me han dicho que a todo problema se le puede buscar el lado bueno, y quiero creerlo. Pienso que si algo nos caracteriza como sociedad es nuestra capacidad imperiosa de buscar solución a los problemas a través del conocimiento tras lo vivido, y lo más importante, a través de la CREACIÓN. «No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio» (Charles Darwin). Y es entonces cuando vuelvo a pensar en ellos ; en mi familia del rock’n’roll, en los olvidados... en los que no hace demasiado nos hacían vibrar a través de una canción. Esos amigos a los que tanto quiero y respeto, que han tenido que dejarlo todo a un lado y afrontar cambios para los que casi nadie estaba preparado.

Y ahí siguen, esperando su turno cómo el que espera guardando su alma sin entregarla sabiendo que la vida no avisa, no para. Ahí siguen afrontando el complicado reto de reinventarse, transformando objetivos, superando miedos, replanteando ideas, descargando emociones que a veces escapan a su control. Afinando guitarras y cambiando cuerdas oxidadas con el fin de componer un par de estrofas que nos permitan olvidar lo vivido meses atrás. Estoicos, imponiéndose un deber sin dejar de salir cada día a buscar oportunidades. Mis amigos los rockeros no se achantan fácilmente, aun sabiendo que el camino es arduo cultivan su capacidad de vencer el desaliento.

En apenas dos semanas he tenido el privilegio de asistir a cinco conciertos; casualidad o no, han sido de grandes amigos que cuentan con la capacidad citada, la de crear. La Habitación Roja, Los Estanques, Los Marañones, Oh Brother! y Los Fusiles me han devuelto la esperanza y las ganas de seguir creyendo que un mundo mejor es posible, demostrando una vez más que la cultura es segura y necesaria. Porque todos y cada uno de sus miembros son gente como tú y como yo, que han sentido pánico y han visto cómo el trabajo y esfuerzo de muchos años se desvanecía.

Qué bonito es que no hayan dejado de creer por un instante, aun teniendo que alternar su espacio de creación con el valor inherente que tiene el ser humano por el simple hecho de serlo, se llama dignidad. Mi reconocimiento y ovación va, desde este espacio, para ellos.

Para los que trabajan desde las tres de la mañana en la frutería de un mercado y entre descargas aún tienen aliento de sacar un block del bolsillo para apuntar un acorde. Para los que gestionan sentimientos desde la cola del paro y los desfogan golpeando una batería, para los que ejecutan una tarea carente de interés teniendo más talento que libra de ciencia. Vaya mi gratitud como sanitaria que ha vivido el más absoluto horror bajo la luz tenue de un hospital para los que nos han mitigado el dolor y la incertidumbre con alguna copla.

Desescalamos, amigos, y volvemos a sentir unas ganas inmensas de volver a escuchar y disfrutar de vuestro directo, veo luz al final del túnel. Ya el humo se disipa porque nada es eterno y así, casi sin darnos cuenta volveremos a alzar nuestra copa y aplaudir vuestra canción al unísono del Grito que jamás debimos perder: Salud y Rock’n’roll.

Canción que escucho mientras escribo:

El Golpe. Manny Bowsmund & Tino Ramírez (Antifaz, 2021).