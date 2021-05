El regreso del fascismo puede suceder en cualquier momento. Aceptemos esa premisa. Pero si lo hacemos deberíamos extender el significado del término para que alcance a todas aquellas ideas que impugnen los valores liberales que fundaron la civilización democrática. Si no, repetiremos el gran error histórico que cometió la izquierda cuando combatió el fascismo con ideas igualmente antilberales. De hecho, en los discursos de hoy se reroduce la miopía ideológica de denunciar los ataques a la libertad de un bando mientras se justifican los crímenes propios porque son nuestros. Todavía se puede escuchar a personas razonables decir que fascismo y comunismo no son equiparables. Mientras el fascismo es el mal sin paliativos, el comunismo sigue siendo el bien, aunque su realidad histórica haya sido un poquito catastrófica. Saben que fue igualmente antihumana, pero no se explican por qué. Y no lo comprenderán hasta que descubran que el error está en el origen. Y mientras tanto seguirán pensando que el PCE fue un modelo de defensa de las libertades. Por eso cuando se incendian las calles o se revientan mítines es obra de un puñado de exaltados, mientras los envíos de cartas amenazantes son la avanzadilla de una conspiración nazi.

Para Rob Riemen, autor de Nobleza de espíritu, el fascismo es un virus en el cuerpo de la democracia que ataca los ideales humanistas de la verdad, el bien y la belleza. Una destrucción de valores a través de la devaluación del lenguaje como forma de expresión del conocimiento y del sacrificio del debate racional en aras de la propaganda. El ideal de libertad es sustituido por la voluntad de poder y, con ella, el odio y la mentira como medios de la política: «En esta sociedad nihilista la política se convierte en materia para los agitadores, cuya única motivación es la preservación y ampliación de su poder».

Hoy podemos identificar fácilmente a los agitadores como aquellos que enarbolan el miedo, que es una forma de introducir el odio en la política y destruir cualquier posibilidad de entendimiento. El miedo atrofia la solidaridad y elimina la capacidad de actuar con sentido político. Nos aísla y nos paraliza, nos disgrega. Los agitadores saben que es una herramienta política muy eficaz para manipular a las personas robándoles la serenidad de juicio. Quienes más aúllan contra la llegada del fascismo son aquellos de quienes deberíamos protegernos porque son ellos los que preparan el terreno para su venida. Como decía Herta Muller tras toda una vida bajo la oscuridad totalitaria de un Estado comunista, «todas las dictaduras están formadas por personas que siembran miedo y personas que sienten miedo».