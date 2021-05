Escribo estas líneas mientras espero mi turno para votar en las elecciones madrileñas. Esas en las que el PP puede volver a ser la única alternativa de Gobierno y la época dorada de la consultoría política socialista puede haber llegado a su fin.

Es inútil que les haga pronósticos, más aún si cabe sabiendo que cuando ustedes lean este artículo ya sabrán si Ayuso ha arrasado, Gabilondo se la ha pegado o Pablo Iglesias va a seguir pudiendo pagar su mansión en Galapagar.

Estas elecciones no son unas autonómicas cualquiera, igual que la moción de censura en Murcia no fue una estrategia aislada. Y no porque fuera a haber un efecto en cadena, que lo desconozco, sino porque su objetivo, más allá de okupar San Esteban, era lanzar un mensaje de ámbito nacional para que el PP supiera que su principal fortaleza, que son sus barones, eran susceptibles de desaparecer a merced de Moncloa.

En las madrileñas hemos escuchado y visto de todo. Que viene la ultraderecha hasta que apalean a Vox, que estamos todos amenazados hasta que las balas llegan a Ayuso, que nos jugamos la democracia por elegir entre demócratas. Soflamas vomitadas con publicidad institucional desde los ministerios que pagamos todos los españoles. Aberraciones democráticas que consentimos porque hemos entendido, a pesar de toda lógica y razón, que el socialismo tiene derecho a reírse en nuestra cara a costa de nuestro bolsillo.

Estas elecciones, con independencia del resultado, ya han supuesto un punto de inflexión en la política española. La ola que se originó en Murcia ha desembocado en un cambio de ciclo electoral que va a condicionar el futuro inmediato de los españoles, y de entre ellos de muy buena parte de los murcianos.

En nuestra Región nos hemos convertido en el laboratorio político de izquierda y derecha, con sustancial mejor resultado en los segundos que en los primeros. La oportunidad surgida a raíz del desastre de marzo ha provocado que veamos que gobernar con Vox no es el fin del mundo y nuestra sociedad no ha evolucionado hacia una especie de Gilead (el del Cuento de la Criada de HBO). Los murcianos vivimos en el ensayo político que en breve será plenamente normal en Madrid, en Andalucía, en Castilla y León y en tantas otras regiones en las que la izquierda no se movilizará en masa porque entenderá que los peligrosos ultraderechistas que sus jefes les venían anunciando no son más que el ala dura del PP con el que llevamos tratando desde que el mundo es mundo.

Antes de que Murcia pasara por la mente de algún mediocre estratega de Moncloa, el sanchismo tenía todas las de ganar en todas las partidas que jugaba. En Cataluña se comió a Ciudadanos, a nivel nacional aisló al PP, en el Gobierno aniquiló a Podemos.

Pero de repente llegamos nosotros, esa región al sur de España que muchos de ellos no saben situar en el mapa; y ahora la derecha arrasa, Vox no da miedo y ellos han vuelto a perder.

Aunque escuchen lo contrario, y aunque Madrid siga cada día en televisión, no se equivoquen ni un pelo: Murcia ha sido, y será, la verdadera tumba del sanchismo. Qué alegría ser de aquí.