Dicen los psicólogos que el humor es terapéutico y que puede ser una herramienta eficaz para superar una situación incómoda o vergonzosa e incluso es bueno para superar un trauma. En el caso del PP de la Glorieta, así parece. Los populares se han apuntado a ‘El Club de la Comedia’ y andan presentando propuestas (algunas) que han servido para que el nuevo Gobierno, parte de la oposición e incluso colectivos vecinales se hayan echado unas risas, creando un vínculo y una empatía entre ellos más allá de lo racional.

El PP, tras perder el bastón de mando después de 26 años de poder ininterrumpido, empezó bien la oposición. Comenzaron a reunirse con vecinos y colectivos (cosa que siguen haciendo) abriendo el abanico de contactos y tocando tierra en algunos aspectos que antes no conocían de primera mano. Y siguieron asistiendo a todos los actos institucionales del ayuntamiento de Murcia, una buena estrategia, ya que varios de los asuntos públicos que requerían la presencia del Gobierno local han sido heredados de los populares de José Ballesta.

Una estrategia de oposición, que puede calificarse de acertada, y que continúan manteniendo para más crispación del actual Gobierno y de su socio, los de Cs. Sin embargo, también han iniciado otra hoja de ruta errática: proponer ideas o hacer referencia a asuntos que debieron ellos llevar a cabo hace lustros, lo que les resta crédito como oposición con ganas de volver a gobernar tras las próximas elecciones.

Un camino peligroso que puede llevar a la crispación ciudadana, sin sentido, o a cometer disparates como el que pusieron de manifiesto en una red social al criticar a la Plataforma Pro Soterramiento, un movimiento vecinal que ha conseguido con esfuerzo y una voluntad de hierro que desaparezca la gran herida del tren en la zona sur de la ciudad. Tras advertir el error de bulto, fue borrado el mensaje del agravio por parte de los populares que han patinado en otros asuntos como el del transporte público o el de los colectores de la zona norte.

En el caso del transporte público, es de vergüenza ajena que los populares hablen sobre la movilidad en autobús cuando este partido lleva maltratando al sector y a los ciudadanos que lo usan desde el Ayuntamiento y desde la Comunidad Autónoma por un periodo de tiempo tan largo que han logrado que este asunto se convierta en un problema endémico del municipio. Un servicio obsoleto que ahora pretenden que solucione el nuevo Gobierno local con la amenaza de la consejería de Fomento, en manos del PP, de que no le dará dotación presupuestaria pese a que pretende transferirle a final de año todas las líneas supramunicipales.

Una engañifa más que se sumaría a los cuarenta millones de euros que la Comunidad le adeuda por ejercicio al Ayuntamiento capitalino de competencias impropias, un dinero que tanto el alcalde Miguel Ángel Cámara como Ballesta no reclamaron con el ímpetu que sí muestran para reclamar, justamente todo hay que decirlo, al PSOE de Pedro Sánchez las ayudas al autobús prometidas por las pérdidas obtenidas por el coronavirus. Tampoco es buena estrategia hablar de los colectores norte tal y como lo hacen (deberían iniciar una estrategia conjunta con el Gobierno local actual para que no se politicen las obras) cuando es un proyecto que lleva encima de la mesa del Ejecutivo central desde antes de que Cámara dejara la alcaldía. Mucho ha llovido desde entonces. Que se lo digan a los vecinos del norte de la ciudad que siguen soportando riada tras riada, y que ahora deben aguantar, además, a los nuevos integrantes de ‘El Club de la Comedia’. Por nadie pase.

Paqui Pérez ya no tiene escuderos. Lamentable fue la comparecencia en la que se estrenaba como portavoz del Gobierno local la naranja Paqui Pérez, tras la primera junta de gobierno una vez que triunfó la moción de censura. Y no porque la concejala no esté preparada para asumir esa competencia sino por la escolta que le hicieron tanto el nuevo alcalde, José Serrano, como el vicealcalde y concejal de Fomento, Mario Gómez. Ambos comparecieron en esa rueda de prensa para nada. La nueva portavoz tiene experiencia y recursos para hacerlo bien. Ya parece que se han dado cuenta y ahora Pérez hace las veces ella solita y con la única compañía del edil que en ese momento el Gobierno local considera que debe estar en esa rueda de prensa para dar más explicaciones sobre proyectos concretos.

Lo normal en estos casos.