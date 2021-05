Acto I, escena primera: Érase una vez una joven de tez blanquecina, nariz fenicia, redondos ojos y amplia sonrisa. Con sus jóvenes doncellas partió del palacio de su padre muy de mañana, un día de primavera de aire almizclado y colorido de flores de damascos y duraznos. Descendieron hasta la playa de fina arena, por la que Helios blanquea el mar que baña con suaves olas.

En el lugar donde duerme un arroyo de escaso caudal, quedan a la vista cantos y lascas pulidos por el torrente de siglos incontables. Sábanas y blusas se lavan en la pequeña corriente y luego blanquean almidonadas sobre las piedras al sol. Después de la faena se oyen canciones y risas, antes de una colación frugal animada por una plática saltarina y alegre.

Cuando la canícula se adueña del día, el sopor rinde los cuerpos bajo la sombra de un viejo y fecundo cedro. La princesa sueña con el mar y de allí ve surgir la figura imponente de un toro ensabanado y de altivo trapío. Se acerca manso a la joven y ésta, llegando hasta él con la sutileza del ensueño, lo acaricia con el leve roce de sus dedos. Es tan hermoso su porte e intensa la mirada, que la joven siente el deseo de subir a su grupa y posar sus manos sobre la blanca cerviz. La brisa trae sabores salinos. El toro alza su cuello hacia el mar y se encamina a la orilla. Con suave trote entra en el agua mientras la joven, recostada sobre el lomo del fuerte animal, cierra los ojos para sentir el aire del Mediterráneo y el frescor de las gotas del agua remansada que chapotea el morlaco.

Escena segunda: El sueño entra en un capítulo de sensaciones cada vez más intensas. No es luz y color, sino sonidos, olores y tacto en grado desagradablemente superlativo. Las finas gotas son ahora líquido agitado, las yemas de los dedos que buscaban el tacto sedoso, quisieran encontrar contornos donde aferrarse. La piel es cada vez más húmeda, supura una especie de sudor salino, se vuelve rugosa, el pelo se eriza y la mano, antes acariciadora, queda envuelta en un cuero rasposo. La sal humedece los labios hasta resecarlos y la lengua se encoge por la aspereza. Trocó en pesadilla el sueño. El toro cabalga sobre las olas del mar, hacia poniente. Todo alrededor es agua, oscura e inmensa, mientras las olas embaten el pecho del bóvido como en un mascarón que navegara con indolente gesto. No hay forma de apearse del bruto sin hundirse en las procelosas aguas. Sola en mitad de la vastedad líquida, sin sus amigas, sin una tabla a la que asirse. El bravo animal resultó ser un captor cruel y desenfrenado. Así lo cree y no es errada.

El sueño de la joven es el rapto de una hermosa princesa fenicia y el toro no es otro que Zeus. Cuando despierta, no está en las blancas arenas de la costa fenicia, sino en una gruta del cretense monte Ida, donde nació el dios a refugio de la fiebre infanticida de su padre Kronos. Allí poseerá a la joven para convertirla en madre de una civilización patriarcal, violenta, dominadora, que no necesita de celadas amorosas, pues arrebata cuanto ansía.

La alegoría no puede ser más explícita. El dios occidental que simboliza la justicia, la fuerza y el derecho, rapta a la joven y la priva de su familia y de su casa natal, para convertirla en madre de una nación.

Los fenicios eran intrépidos marinos que, según cuenta Herodoto, circunnavegaron África partiendo del Mar Rojo y regresando por las columnas de Hércules, en la lejana Gades. Entre sus más cotizados logros, el preciado tinte púrpura extraído del múrex, que vestirá reyes, senadores, magistrados y cardenales de ese continente de tributaria estirpe.

Si algo dio fama a los fenicios fue su habilidad para el comercio. Fueron rigurosos contables, que anotaron con detalle cada venta de mercaderías y abalorios y compras de materias primas, metales preciosos y piedras preciosas. A su pericia manufacturera unieron otra lingüística, pues para guardar memoria de sus pertenencias y transacciones, anotaron inventarios, cargas y estibas, adquisiciones y ventas. Sobre papiros, tablillas y cerámica, perfilaron una escritura singular: el primer alfabeto fonético.

Escena tercera: Cuenta la leyenda que Cadmo, el hermano de la joven princesa tiria, recorrió la Hélade en su busca y escribió su nombre en todos los rincones, Europa, la que mira a poniente. En el ágora de la polis y en los caminos, en la piedra dura y en las cortezas de los árboles, Europa, como un reclamo. Los viajeros que recorrían el Asia Menor y la península griega, las numerosas islas del Egeo y las que miran a poniente en el Jónico, vieron escrito el nombre durante siglos, cuando ya nadie recordaba a la princesa raptada.

Los griegos, patriarcales como su Dios, arrogantes con sus penachos y astas, combatiendo en falanges con escudo, lanza y glebas, adoptarán el alfabeto fenicio, modelarán sus grafías y lo acomodarán a sus fonemas. En esos nuevos signos no contabilizan bienes y abalorios, sino hazañas de sus héroes. El primer inventario de esa nueva mercancía son los poemas homéricos que cuentan retazos de una antigua guerra librada en una lejana tierra, donde se unen los mares y se cruzan los caminos de Asia y Europa. Algunos la llaman Troya y otros dicen Ilión. La primera aventura será la Ilíada, la siguiente, la del rey de Ítaca, que perdió en su regreso amigos y barcos, vestimentas y armas, salvo la memoria, plagada de ingeniosas trampas. Ulises le llaman unos, otros, Odiseo, el de los mil ardides. Las dos historias escritas en rítmicos hexámetros serán referentes para la posteridad, la poesía épica y la novela. Con el rapto de Europa, nació la Literatura.