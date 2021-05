Leo muchos reproches estos días a Muñoz Molina y Savater por desvelar el sentido de su voto, como si los escritores fueran patrimonio de los lectores y sus ideas políticas debieran coincidir con las suyas. No hay duda, se acercan elecciones. ¡Cuerpo a tierra! Son días de tensiones, de debates electorales y de pedir el voto bajo el amparo de metáforas más bien desafortunadas. Al final, cada aspecto de la vida requiere de un poco de literatura. Y esta, rara vez, queda al margen. Le gusta entrar al trapo de los acontecimientos. Para eso existe.

Junto a las encuestas, es el momento en el que toman posición los ‘intelectuales’. El término es escabroso, soy consciente, y se ha ultrajado la palabra hasta dejarla moribunda. Hoy en día se le llama intelectual a cualquier actor de reparto que salga en pantalla cinco minutos fumando o haciendo un chiste, pero les hablo de los intelectuales de verdad, de los que no llevan mancha en la solapa. Uno de ellos es Muñoz Molina, que ha firmado un manifiesto pidiendo elegir una opción de izquierdas para acabar con los «26 infernales años» que ha perpetrado la derecha en Madrid, según si visión. El otro es Fernando Savater, desde su columna en El País, anunciando que iba a votar, por primera vez en su vida, al PP de Díaz Ayuso. Abran fuego.

La política y la escritura se necesitan porque escribir es también tomar partido por una actitud vital dentro de la sociedad. No existe el escritor impermeable. La torre de marfil que cantaba Rubén Darío hace ya mucho que cayó. Después de él, en España han sido innumerables las sagas de escritores que han alzado la voz para describir la sociedad y para intentar cambiarla. Así lo hicieron Ortega y Gasset y Unamuno, el 98 con la sencillez de Machado, cuyos versos encerraban un ideario político noble, las vanguardias y su toma de posición durante la II República, el 27, que de Góngora pasó a la Guerra Civil sin apenas noches a sus espaldas, como testimonia de forma excelente Trapiello en Las armas y las letras, y la lista podría alargarse con los exiliados, los autores que se quedaron y que vivieron un infierno (este sí) o un paraíso durante la dictadura, la generación de los 50 y tantas otras hasta nuestros días, la Transición, los sueños prometidos y arrebatados, el aburguesamiento de la élite artística hasta llegar a las redes sociales, un ágora menos elegante que los Ateneos pero a veces más efectiva.

El origen del intelectual hay que buscarlo en Francia, como muchas de las cosas buenas que han sucedido en el mundo. Surgió durante el caso Dreyfus, el capitán judío que fue acusado de espionaje por el ejército francés y condenado a una severa pena en la Isla del Diablo, encerrado junto a los mosquitos y la soledad. Zola alzó la voz para denunciar la injusticia que se estaba cometiendo contra el joven oficial. Escribió un artículo que ha quedado como una de las cumbres de la decencia moral, titulado J’accuse y publicado en L’Aurore, con el que despertó la conciencia de buena parte de la sociedad francesa. El artículo mostraba a las claras la corrupción del sistema judicial y del ejército, pero también ponía en evidencia la necesidad de los escritores y artistas a comprometerse con las causas justas de su entorno. En ese momento, surgió el término ‘intelectual’ como burla para todos aquellos que como Zola utilizaban su escritura en defensa de un ideal.

Zola es el punto de partida pero antes de él otros pensadores sintieron también el compromiso de servir a una causa política. Tras Zola, el proceso sería imparable, y lo observamos durante todo el siglo XX. En las Vanguardias se puso de moda la elaboración de manifiestos. El primero fue el del Futurismo, firmado por Marinetti donde mandaba quemar los museos y las bibliotecas, no sé si bajo los efectos de las metáforas o de otras sustancias psicotrópicas. La crispación no es exclusiva de nuestros días.

El ámbito hispano, desde luego, no ha quedado al margen de este procedimiento. Me refiero a un suceso oscuro ocurrido en Cuba y que marca el comportamiento de buena parte de los intelectuales de los años sesenta. La Revolución había triunfado hacía diez años y Fidel contaba con el apoyo generalizado de los escritores a ambos lados del charco. Pero un suceso supuso la ruptura de buena parte de la corte literaria con el dictador. Les hablo del caso Padilla. Heberto Padilla había sido encarcelado en 1971 acusado de subversión, aunque los motivos fueron otros. En realidad, su entrada en prisión se debió a su homosexualidad. Ante la brutalidad del gesto, la mayoría de esos escritores que antes habían apoyado la revolución firmaron un manifiesto exigiendo su libertad inmediata. En las firmas al final de la página estaban los nombres de Carlos Fuentes, Octavio Paz, Juan Rulfo, Simon de Beauvoir, Moravia, Cortázar (aunque se arrepintió luego, cuando Fidel le cerró las puertas de Cuba) y de Vargas Llosa, distanciándose finalmente el escritor peruano de las doctrinas comunistas y demostrando que el intelectual verdadero reflexiona y no le importa cambiar de opinión, porque a veces es el acto más honesto con uno mismo.

Hasta nuestros días, los escritores no han dejado pasar la oportunidad de mostrar su ‘intelectualidad’. Los hay que se saben de memoria el ¿Qué es la literatura? de Sartre, donde se define el radio de acción del escritor comprometido y convierten su vida en activismo barato. Los hay incluso que han encabezado procesos electorales, como Neruda en Chile, Vargas Llosa en Perú, o García Montero en Madrid (ahora sabe que es más amable el despacho del Cervantes que un escaño). Los hay que bajo la dictadura vivieron a lo grande y con la democracia se volvieron activistas de primer orden. Los hay de todos los colores y todas las texturas. Los que hacían el símbolo de la ceja con Zapatero y los que dicen «Viva el Rey». Los que se mojan en Cataluña y los que sufren miopía en Cataluña. Incluso los que utilizan sus ideas para vender libros. Nuestra sociedad ha producido tantos intelectuales que no podemos procesarlos, porque cuando todo es intelectualidad, nada lo es.

Pasarán las elecciones y las novelas ocuparán el espacio de los manifiestos. Mientras tanto, conviene no olvidar la libertad que supone escribir y leer, al mismo nivel que depositar un voto en una urna. No le pidamos a los escritores ser la voz de nuestra conciencia. Ni siquiera afinidad con nuestra posición o coherencia. Es compatible disfrutar de una novela y sentirse alejado de las ideas del escritor que la ha producido. Sucede en muchas ocasiones. Y menos mal que sucede.