Buen gesto

Buen gesto. El jueves por la tarde, en el punto de vacunación de la Nueva Condomina, hay una cola muy larga. Va rápida, pero hace mucho sol y el personal, mayormente mayores, se está friendo. Entonces los jóvenes de Cruz Roja, que están organizando los accesos, les indican una puerta para que pasen por dentro del estadio y vayan haciendo la cola a la sombra. Esas pequeñas cosas son las que se agradecen de la Administración. Alguien que está realmente pensando qué es lo que necesitan esas personas que están en la cola.

Mujer precavida

En la cola, un hombre con escaso pelo en la cabeza le dice a su esposa que está a su lado: ‘Se me ha olvidado echarme crema solar o traerme un sombrero’. La mujer, abriendo el bolso, saca un tubo y dice: ‘La he echado yo, por si acaso’.

Nada, ni eso

Un hombre muy mayor a otro, ambos saliendo del estadio ya vacunados: ‘Yo no he sentío’ el pinchazo ni siquiera’.

Hay puestos de trabajo

Un empresario ha dicho que en esta Región faltan chóferes de camión, que habría trabajo para muchos más de los que hay. Ah, y que, por supuesto, da igual chóferes que chóferas. Yo, porque no tengo edad, pero es un trabajo que me agradaría. Ya sé que es duro meterte en un camión y poner camino a Alemania o a Holanda, pero los hay peores. Y los sueldos no están mal.

Los nobles brutos

Leo en la prensa que la princesa Teresa de Borbón y Borbón ha abierto su finca para celebrar un concurso de equitación. Allí estaba también su marido, el marqués de Laserna, y la princesa Ana de Francia, duquesa viuda de Calabria, Cristina de Borbón-Dos Sicilias, Simoneta Gómez-Acebo, etcétera. Ah, y la Infanta Elena. Dice la prensa que se lo pasaron muy bien, allí, con sus caballicos, nobles brutos, por excelencia.

Nuevas generaciones

Un hombre chino a mí, en su tienda: ‘No tenel lo que tú pedil, pero yo tlael mañana’. En ese momento, un hijo de ese hombre, de unos trece años, se dirige a mí y me dice con un perfecto acento murciano: ‘No te preocupes, vecino, que eso lo tienes aquí mañana a primera hora’.

Series y cine

Estoy viendo Utopía, una serie británica que está bastante bien, que mantiene el interés y que se deja ver. Por cierto, hay una plataforma que tiene los contenidos agrupados en lo que ellos llaman ‘colecciones’ – bueno, por una vez digo de la que hablo, Filmin-. En esos agrupamientos hay uno que se llama ‘Los amas o los odias’ que contiene, efectivamente, una colección de películas y series que te producen esos sentimientos. Con algunas el odio es total, pues pueden ser violentas, extrañas, raras, repugnantes; pero también hay otras muy interesantes, así que merecen la pena ir probando a ver si consigues una perla. No conozco sus preferencias, pero hay de todo.

Aviso

El segundo capítulo de la serie Patrick Melrose es absolutamente desagradable. Una canallada de capítulo. No importa que esté tan bien filmado, tan perfectamente interpretado. Es el guion. Cuando acabó me sentía mal y me pregunté por qué demonios lo había visto y no encontraba respuesta. Anda y que lo zurzan, al que escribe esas cosas.

Crisis

Hablo con un amigo abogado. Parece ser que las cosas no van muy bien para estos profesionales. Les llega mucho menos trabajo a los despachos. Las circunstancias de la pandemia no han dañado solo a la hostelería o al comercio en general. Han provocado crisis muy fuertes en muchas otras profesiones, incluso algunas que siempre han sido un buen medio de vida, como esta. A ver si con el plan ese de los tropecientos millones que van a llegar de Europa, se reactiva la Economía, que buena falta le hace.

Para mejorar la comunicación

Hoy me voy a permitir darle un consejo al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, basándome más en los años que tengo que en la sabiduría que pueda almacenar. Es este: Si cada vez que habla públicamente, acaba siempre con una referencia crítica al gobierno de Pedro Sánchez, lo que ha dicho en primer lugar pierde muchísima fuerza, porque parece que siempre está hablando de lo mismo. Como lo que suele comentar son los logros de su gobierno, yo me pararía ahí, justo en el logro, y no desviaría la atención de los receptores con la misma cantinela de que Pedro Sánchez es más malo que la quina. Eso lo puede decir de vez en cuando, pero no siempre.