Estoy en minoría. Tres chicas y un chico. Así es mi núcleo de vida principal o grupo de convivientes, todo menos decir familia, que eso ya no está de moda, por mucho que siga siendo la base y hasta el sustento de nuestra sociedad. El caso es que por más que me empeñe, cuando salimos los cuatro a pasear, de compras o a cenar, casi siempre debo de asumir que el plan es de chicas, aunque no niego que me divierte bromear con mis pequeñas y mi mujer sobre que son mejores y más divertidas las tardes de chicos. Lo que siento es mucha curiosidad por saber cómo será una tarde de chiques. Tiempo al tiempo. Como ya he dicho alguna vez, ojalá bastara con cambiar una vocal o toda nuestra rica gramática española para alcanzar la igualdad completa y absoluta entre mujeres y hombres, pero queda aún mucho por recorrer y dudo mucho de que las estupideces sirvan para avanzar en este camino.

Las que sí han avanzado, han dado un paso adelante y seguro que han disfrutado de más de una tarde de chicas son nuestro binomio de alcaldesas. Y defino binomio: «Conjunto de dos personas o cosas tomadas como unidad o como elementos en equilibrio o dependientes uno de otro». Ahí es nada.

Seguro que uno de esos planes de chicas de nuestras mandatarias fue la sesión de fotos que protagonizaron para la entrevista conjunta que ofrecieron a LA OPINIÓN, publicada el pasado domingo. Hay quienes comentan que solo es una pose o, como se dice ahora, postureo, que el aparente buen rollito entre Ana Belén Castejón y Noelia Arroyo es solo fruto del interés mutuo y que, en realidad, no es oro todo lo que reluce y que, cuando llega la hora de tomarse el chocolate, lo hacen de espaldas.

Cuesta creerles, porque la exhibición de unidad, de respeto, de buen entendimiento y de trabajo en equipo, unido al derroche de elogios en ambas direcciones es tal y tan prolongado en el tiempo que, de ser falso, hubieran sido merecedoras de sendos Oscar de la academia de cine de Hollywood. Ya sabemos, en esto de la política, vende más lo de dispararse con ‘balas’ verbales y afilar las lenguas como puntas de navaja que llevarse bien y trabajar unidos por el bien de los ciudadanos.

A muchos no les gustará, pero la realidad es que han bastado dos años para hacer que el Gobierno de Cartagena, con el necesario apoyo del aún ciudadano Manuel Padín, sea un ejemplo de consenso y de aparcar las siglas cuando lo que está en juego es el desarrollo de una tierra, que no es propiedad exclusiva de nadie, y el bienestar de sus habitantes. ¡Si todos tomaran nota!

Imagino que a más de una de esas tardes de chicas se habrá sumado la presidenta de nuestro Puerto, Yolanda Muñoz, que se ha subido al carro de trabajar por Cartagena, o más bien ha decidido sumarse para empujar de él. Lo que no supone mirarse el ombligo, sino más bien tener una amplitud de miras tan amplia que, a la hora de compararnos, miramos hacia Europa. Líderes nacionales en el movimiento de mercancías de graneles líquidos, líderes en rentabilidad y cuartos en la clasificación del tráfico de mercancías del sistema portuario español. Puede parecer pretencioso, pero los números nos permiten mirar la clasificación de puertos europeos, en la que este modesto rincón del sureste español ocupa el nada desdeñable puesto 23. Y subiendo. Más mérito tiene este avance en la era de la pandemia del coronavirus, donde toda la economía se resiente.

Muñoz también mira hacia Europa a la hora de retomar las escalas de cruceros, que volverán a partir del mes de junio y que, esperamos que poco a poco, vuelvan a copar las calles y terrazas de nuestro centro, que han estado desiertas demasiado tiempo.

La cuarta en la mesa del café de esta hipotética tarde de chicas podría ser perfecramente la presidenta de la patronal, Ana Correa, a la que da gusto escuchar, porque cuando toca ser reivindicativa es la primera en dar la cara, pero cuando hay que remar por Cartagena también le falta tiempo. En un momento en que nos sobran las lamentaciones, lanza un mensaje positivo y esperanzador, que los turistas británicos y alemanes se mueren de ganas de venir y gastar en nuestra Región todo lo que han ahorrado este año y medio y que dentro de dos meses comienza la recuperación del turismo. «Nos quedan dos meses de paciencia», ha apuntado la dirigente de la COEC.

Con todas las medidas de seguridad, con toda la precaución del mundo y con la necesaria prudencia y responsabilidad, Cartagena se prepara para el principio del fin de esta tragedia sanitaria, social y económica y para que el maná del turismo vuelva a inundarnos. Todos serán bienvenidos y a nadie le haremos ningún desplante ni ningún feo y hasta la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, puede venir y sumarse a esas divertidas tardes de chicas. Porque aquí no se nos caen los anillos y hasta presumimos de que las que mandan son ellas. ¡Feliz día, mamás!