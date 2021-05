Extraña época nos ha tocado vivir. Enfermedad, fallecimientos, toque de queda, limitaciones perimetrales y restricciones en las relaciones familiares. Tan agotador, doloroso y frustrante que parece que haya pasado un lustro completo desde la última vez que celebramos el día de las personas trabajadoras. El 1 de mayo pasado nos vimos en las redes y los balcones. Lo hacíamos por responsabilidad, desde el cansancio del confinamiento y la ansiedad de sus consecuencias, hoy ya las conocemos. El Covid, además de secuelas físicas y económicas, ha traído a nuestro día a día incertidumbre y precariedad. Bajo diferentes justificaciones se ataca a los sindicatos, y con ello, se complica la defensa de los derechos laborales de las personas trabajadoras. No imaginan qué costosa es esta labor y qué sencillo mancillarla bajo el ninguneo y la premisa del ‘miente que algo queda’, siempre con el objetivo de dividir para obtener beneficios. Llama la atención que sean siempre los que cuestionan nuestra labor empresarios poco acostumbrados a cumplir con las normas, y políticos de nuevo cuño que añoran otras épocas oscuras de España.

Conozco la organización y el trabajo que realiza. Sus luces, sus sombras, los esfuerzos y presiones que conlleva la defensa de las personas trabajadoras. He visto la evolución en el tiempo de la labor sindical desde las multitudinarias movilizaciones hasta las negociaciones de convenios colectivos año tras año mejorando las condiciones económicas y sociales para los y las trabajadoras. Y consideraba yo, erróneamente, que no volvería a ver la animadversión que ahora voy a contarles.

Dándole un breve repaso a la historia encontramos que durante la revolución industrial estaba penalizada la asociación de trabajadores, que no fue hasta la segunda república cuando se reconoció la actividad sindical y el franquismo trajo un nuevo parón, o lo que es lo mismo, los sindicatos verticales. En la transición democrática se consiguió la Ley de Asociación Sindical, se aprobó en abril del 77, el 27 de ese mismo mes se presentaron los Estatutos del sindicato que represento, CC OO. La actual Ley Orgánica de Libertad Sindical es de noviembre del 85. Con estos precedentes uno pensaría que tenemos asegurada la actividad y la implantación sindical en todas las empresas, pero hay más. La propia Constitución española, esa que sirve como bandera para cualquier causa (que no sea leérsela), encomienda a los sindicatos en su artículo 7 la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Vamos, que nos conmina a ser sujetos políticos y activos. La negociación colectiva que deriva en los convenios de obligado cumplimiento y que el Estado no es capaz, por la extensión que conlleva, de regular, la legislación pactada, la concertación social o la participación institucional son parte de las labores que desarrollamos desde hace décadas.

Con todos estos antecedentes es difícil entender que cada vez sea más complicado para nuestros agentes sindicales realizar las elecciones, encontrando empresas que se niegan a reconocer el derecho a organizarse de sus trabajadores/as, y lo que es más grave, que nuestros delegados/as sufran presiones y acoso laboral ante la defensa de las condiciones de trabajo de sus compañeros/as, afortunadamente no en todas las empresas.

Puedo contarles que en el Estado de Derecho en que nos encontramos tenemos sindicalistas que sufren situaciones que derivan en depresión y ansiedad. Que nuestros servicios jurídicos aún en la actualidad, hayan tenido que defender los derechos que por ley les corresponde a varias decenas de miles de trabajadores y trabajadoras de esta región, como es el SMI, hasta en dos ocasiones hemos tenido que ir a los juzgados contra asociaciones de empresarios del sector agroalimentario, así como, para que se respete la ley y no se vulneren los derechos fundamentales de los representantes de los trabajadores/as, derechos que encontramos en los primero ocho artículos de la Constitución.

Es mi deber contarles, una vez más, que en la precarización del empleo que conlleva la situación actual derivada del Covid y de la vigente reforma laboral, lo fácil es culpar a los sindicatos de clase de lo que pasa en las empresas, aunque esa idea se cae por su propio peso cuando observamos que a menudo las empresas que cierran son muchas más las que no tienen representación. En los últimos tiempos los representantes de los trabajadores de CC OO se enfrentan cada día a una criminalización del sindicalismo no vista desde los años ochenta. Entre unos y otros están dejando a los pies de los caballos a las personas trabajadoras que se juegan la piel y, en muchos casos, el empleo y la salud por defender los derechos de los que todos disfrutamos.

Pero sepan ustedes que somos conscientes de que si en las empresas, la sociedad o la política no se percibe esa labor de los y las delegadas es, en parte, buscado. Pero pueden estar seguros de que los trabajadores/as vamos a continuar organizándonos, no nos dejamos vencer por presiones y chantajes, combatiremos el discurso ‘fácil’ de que los sindicatos solo miran su ombligo. Poco a poco, vamos a recuperar los derechos que tanto esfuerzo costó conseguir. Porque no nos los dieron, los conseguimos y por todos los trabajadores que los lucharon y los que cada día los defienden, ahora salimos a la calle el 1 de mayo, porque ahora toca cumplir y devolver los derechos arrebatados.