Poco tráfico aéreo

Un amigo a mí: ‘El aeropuerto de Corvera está ahí pa’ na’’. (Le hablo de que el tráfico aéreo ha bajado muchísimo a causa de la pandemia en todo el mundo, pero él insiste en lo de pa’ na’)

Cariñoso

En Murcia ciudad, un hombre va por la calle con un perro. Este se para y hace sus necesidades. El hombre saca su bolsa y recoge los excrementos mientras le habla con voz cariñosa: ‘Ya estás mejor de la diarrea, ¿eh, bonica?’

Cocina

Mientras que escribo esto, estoy cocinando habichuelas con almejas. Les voy a dar la receta porque es muy sencilla y salen buenísimas. Se ponen a cocer una zanahoria, un puerro y una cebolla; cuando están blandas se le mete la batidora y se dejan con un caldo no muy largo y espeso. Se pone aceite en una sartén y se le añaden unos ajos cortados pequeños, y, enseguida, las almejas. Cuando están abiertas se le pone un poco de perejil picado y se vuelca todo en el caldo, y también las habichuelas precocidas. Se deja 5 minutos hirviendo el guiso, y ya está. Más fácil, imposible. Las cantidades a ojo, dependiendo de los comensales.

Poniéndose la medalla del ayusismo

Es divertido ver a Esperanza Aguirre, Pablo Casado y no sé quién más diciendo todos que la señora Ayuso es un invento de ellos, como si hubieran descubierto la semilla del albercoque.

Series

En lo que a series se refiere, voy por ahí, buscándome la vida. Lo mejor, Line of duty, en su sexta temporada. Para relajarte, puedes poner alguna de las de judíos ortodoxos, Shtisel, por ejemplo, que son entretenidas, aunque a veces te cargan un poco con tanta ortodoxia y tantas diferencias con nuestra forma de comportarnos ante lo que ocurre a nuestro alrededor. Lo cierto es que te hacen sonreír, pero también te pueden cabrear y mucho, aunque enseguida se te pasa porque tienen encanto.

Cine

En cuanto a películas, en las plataformas se han lanzado a comprar cine nórdico, ruso, sudamericano, etcétera, y me resulta increíble entrar en una de ellas y observar que no he visto casi ninguna de las que hay nuevas, cuando a menudo las había visto todas. Ocurre, además, que cuando buscas en IMDB, o en otra página similar, referencias de estas películas, a menudo, tampoco aparecen, es decir, que no las conoce ni su tía. Así que pruebo a hacerles una cata y no se pueden imaginar los desengaños que me llevo. Sobre todo con los rusos. He visto la muy soviética actual Acid, y he llegado al final por absoluto empeño, porque los ambientes de los jóvenes rusos de hoy nos son muy desconocidos, pero vale muy poco.

Exclamación

Un hombre, a mi lado, en la frutería, ve que ya tienen sandías, y, señalándolas, le pregunta a la vendedora: ‘¿A cuánto? ‘. Ella le responde, pero yo no oigo el precio, solo escucho al hombre exclamar: ‘¡Joder!’

Vida nueva

El martes, después de muchos meses, estuve en el salón de una casa. Todas las reuniones que había tenido hasta ahora desde septiembre habían sido al aire libre, en terrazas, de casas o de hostelería. En esta reunión estábamos seis personas: tres que habían pasado el covid, aunque de una forma leve, dos que ya estábamos vacunados de la primera dosis, y uno que cree que también lo pasó, pero que no tiene pruebas. Nos sentimos extraños, nos poníamos las mascarillas y nos las quitábamos, un poco sin saber qué hacer. Tendremos que acostumbrarnos poco a poco, al menos a pensar que ya no somos tan vulnerables.

¿Tocado o hundido?

Una señora le dice a otra, en la puerta del edificio de mi estudio: ‘La segunda parte de la entrevista a Miguel Bosé fue mucho peor que la primera. Parecía que estaba tocado del ala’.

Industria y empleo

Aunque las cosas de la guerra me dan mucho miedo, hay que reconocer que la construcción del submarino S-81 en Cartagena supone un prestigio para Navantia y, sobre todo, un montón de trabajo para la industria de nuestra Región (nada más este proyecto supone el 10% de la Industria local). Y dicen que también van a vender esta tecnología a otros países. No sé cuántos trabajadores tiene esta empresa ahora, pero todavía recuerdo cuando en Cartagena colocarse en ‘la Bazán’, era un fin muy perseguido por muchos de sus ciudadanos.