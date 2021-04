La política de inmigración es simplemente eso: una política. Oponerse a que vengan inmigrantes ilegales y poner los medios para impedirlo, es una postura entendible. Lo que no significa que oponerse a la inmigración en Europa, y especialmente en España, sea en estos momentos una estrategia claramente suicida. A no ser que los Abascal o las Monasterio aceptaran que sus vástagos se dedicaran a recoger lechugas en Roquetas o trabajar quitando malas hierbas en mi jardín, en lugar de estudiar prestigiosas carreras en universidades extranjeras. Aunque estos prohombres y mujeres de un partido que siembra odio contra personas menores de edad tengan muchos hijos, estoy seguro de que no están pensando en ellos para ocupar los puestos que ocuparán en su día estos inmigrantes señalados por su partido como enemigos públicos.

Porque la realidad de este país es que la demografía se ha derrumbado y los que al final acaban teniendo hijos quieren que estos huyan como del diablo de los empleos manuales.

Prefieren albergar toda la vida un nini en casa que dejar que sus hijos se manchen las manos. El año pasado, la población de este país disminuyó en términos absolutos. Normalmente son los inmigrantes los que equilibran la falta de crecimiento natural, pero en este ejercicio nos ha fallado este parámetro, al que se ha sumado el aumento de mortalidad causada por la pandemia del Covid 19. Lo cierto es que las tendencias históricas y culturales dominantes amenazan seriamente la progresión económica de nuestro país, y de Europa en general, un continente cada vez más despoblado y envejecido.

Hace falta gente para crecer y el último estudio de la ONU proyecta, sin ir más lejos, una España de 25 millones de habitantes a final de este siglo, casi la mitad de la población actual. Puede ser que los españoles que queden sean todos ingenieros agrónomos y arquitectos, pero ¿quien va a recoger los melones, construir las casas y servir las mesas a los turistas? Aunque la tecnología y los robots harán cada vez más cosas, la realidad es que, con el aumento general de la riqueza, se multiplicarán las necesidades de servicios que solo pueden prestar, o que prestan de forma más eficiente, personas de carne y hueso.

En un campo que conozco, el de la comercialización inmobiliaria, la tecnología no ha suprimido un solo puesto de trabajo, más bien ha incrementado la demanda de asesores personales con conocimiento experiencial del mercado de la vivienda. Al ser más rica, la gente tiene menos tiempo que perder en hacer cosas que no conoce y en la que se juega mucho, como vender o comprar una casa. La riqueza económica de una nación actúa como la marea, que levanta todos los barcos al mismo tiempo cuando sube. Si nos falla la mano de obra, muchas industrias de este país quedarán varadas en el fango.

No hace falta ser tan católico como Abascal o Monasterio para pensar que los hijos aportan riqueza, aparte de nietos y felicidad.

Por eso resulta mucho más despreciable que estos políticos de la extrema derecha se crean con el derecho a sembrar odio hacia los hijos de los demás, aunque estos sean inmigrantes, o precisamente por serlo. En la despreciable campaña lanzada por Vox en redes sociales para conseguir el voto en Madrid, se compara el gasto por mantener bajo control a los menores inmigrantes ilegales con la pensión que cobra una persona mayor. Hemos pasado de la niña de Rajoy a la viejecita de Vox. De la misma forma podríamos comparar la pensión de una persona que ha cotizado toda la vida con el gasto que produce al Estado alimentar tanta Iglesia y eclesiástico que no producen ningún bien material o inmaterial a un contribuyente ateo y moderadamente anticlerical como yo. Por lo menos, estos ‘menas’ acabarán trabajando, cotizando y ganándose una pensión si les dejamos quedarse en nuestro país.

En los múltiples estudios realizados por los departamentos públicos del Gobierno británico sobre inmigración a propósito del Brexit, se demostró de forma contundente que los inmigrantes vienen a trabajar en su inmensa mayoría, y, al ser jóvenes, el saldo neto de los impuestos que acaban pagando durante sus años de actividad, acaba superando con creces los beneficios que reciban del Estado de forma puntual. O, por decirlo en román paladino, lo que aportarán los ‘menas’ señalados por la campaña de Vox servirá para pagar la pensión de la viejecita a la que se refiere el anuncio. Es una paradoja que parece escapar a la lógica neardental de estos energúmenos que pretenden representarnos y que solo se representan a sí mismos o, como mucho, a la bajeza moral de sus dirigentes.

¿Cuál es la política correcta para contrarrestar al mismo tiempo la debacle demográfica que nos amenaza, por una parte, y combatir la inmigración ilegal, con las consecuencias trágicas que acarrea para los inmigrantes y el legítimo rechazo que suscita?

Obviamente hay que fomentar la natalidad (España necesita el ‘tercer nen’, como decía una campaña de la Generalitat en tiempos de Jordi Pujol (un racista de tomo y lomo, por cierto), facilitar mucho más la conciliación y, por supuesto, establecer canales de inmigración legal, que es lo que hacen todo los países inteligentes que no quieren acabar en el cubo de basura de la historia.

Un sistema de puntos como el británico, copiado del australiano, debería ser obligado para el conjunto de Europa. No es que sea muy compasivo, pero es la mejor manera de atraer talento y mano de obra cualificada de los países emergentes. Como vimos en España en los años de la emigración, las remesas de los expatriados son un fluido vital para sus países de origen, y la estrategia acaba redundando en beneficios y sinergias para unos y otros.

Pero, además, aunque pese a algunos, hay que facilitar la entrada de mano de obra menestral de baja cualificación.

El principio de vasos comunicantes establece que el empleo ocupado por un inmigrante legal, dejará de existir para atraer al inmigrante ilegal. Porque, digámoslo claramente, los inmigrantes vienen a España porque hay trabajo para ellos que los españoles no estamos dispuestos a que ocupen nuestros hijos y nietos.

Es necesario hacer una gran labor pedagógica explicando la realidad de la inmigración, y combatir los bulos interesados que surgen del entorno de Vox y corren como la pólvora en los círculos de personas de buena fe proclives a votar a la derecha. Nuestro país necesita volver a confiar en un gran partido que aglutine al centro y a la derecha, sin la costrosa adherencia de una lacra como Vox. Si un inmigrante consigue quedarse, por una u otra vía, no puedes tratarle como una persona de segunda categoría. Y más si es un menor abandonado a su suerte y no tiene una familia que lo ampare en un país que no es el suyo. Lo demás es una conducta francamente miserable y definitivamente inmoral.