El efecto mariposa de la fracasada moción de censura de PSOE y Cs en la Comunidad murciana provocó, entre otras réplicas, el adelanto de las elecciones autonómicas en Madrid. Pero tal vez esto no quede aquí. Tras el efecto mariposa podría venir el efecto boomerang, consistente en que el resultado de las elecciones madrileñas podría provocar, a su vez, el adelanto de las elecciones autonómicas murcianas.

Las predicciones demoscópicas anuncian para Madrid, hoy por hoy, un Gobierno de Ayuso más Monasterio. La popular ganaría, pero necesitaría del concurso de la de Vox para completar la mayoría absoluta. Bien, ¿y si Vox pone como condición para la investidura de Ayuso que López Miras convoque elecciones en la Región de Murcia, que es la política en la que desde hace meses se empeña el partido de Abascal? El hombre de éste en Murcia, Antelo, viene reclamando esta solución por activa y por pasiva, y es obvio que lo hace atendiendo a una consigna nacional. ¿Cuál es la clave de este interés? Dos motivos, y no pequeños. De un lado, en Vox Murcia creen que están en un momento electoral dulce (no se olvide que ganaron en las últimas generales), en el que unas elecciones anticipadas podrían propiciarles un resultado que les permitiría gobernar a pachas con el PP; de otro, sería la oportunidad para eliminar de un plumazo la anomalía de que hablen en su nombre en sede parlamentaria tres de los cuatro diputados que obtuvieron sus escaños bajo sus siglas y que, sin embargo, están al margen de la disciplina del partido.

EL GOBIERNO DE MADRID POR ELECCIONES EN MURCIA.

En coherencia con esa posición, un resultado electoral en Madrid en que el PP necesitara del concurso de Vox podría ser utilizado por éste para presionar a Génova a fin de que compensara esa alianza con un adelanto electoral en Murcia. Se dirá con mucho entendimiento: es inconcebible que Vox deje a Ayuso fuera de juego, pudiendo gobernar con ella a la par y dar paso a la izquiera en la Comunidad de Madrid por el ‘capricho’ de que se convoquen elecciones en la remota Región de Murcia. Pero, oiga, Vox no es un partido convencional, y carece de vocación de Gobierno. Van de ‘partido de principios’, y son conscientes, sin ninguna duda, de que cuando toquen poder deberán flexibilizar su programa máximo. (Véase el caso de la exVox Mabel Campuzano, quien una vez que ha accedido al Gobiero regional ha declarado ingenuamente que ya no puede decir lo que piensa, aunque por inercia no piense lo que dice).

No sería extraño, pues (y me remito a fuentes de Vox), que la cuestión de las elecciones anticipadas en Murcia se planteara como elemento condicional en una previsible situación de pacto de Gobierno en Madrid entre PP y Vox. E insisto en un dato: más que por las propias expectativas electorales de Abascal en Murcia, que también, gravita el hecho de que los parlamentarios exVox generan una perturbación intolerable en el aparato de ese partido, agudizada mucho más ahora por el hecho de que una de las disidentes haya entrado en el Gobierno de Murcia, inaugurando a su manera el efecto que estaba reservado para las maneras de los ortodoxos de Abascal. Éstos no soportan esa suplantación, y tienen prisa para eliminarla.

EL PP ANTE LA PRESIÓN DE VOX.

¿Qué haría el PP si se viera en esa disyuntiva? Aun en el supuesto de que unas elecciones anticipadas en Murcia le beneficiarían (el PSOE está catatónico después de la moción de censura, con graves problemas internos todavía soterrados, y Cs ha desaparecido en combate), López Miras no contempla ni de lejos esa posibilidad, pues el desenlace de la moción de censura le ha aportado un seguro parlamentario de veinticuatro diputados incondicionales, uno por encima de la mayoría absoluta (una llave engrasada aun cuando el diputado oficial de Vox pudiera ponerse flamenco en alguna circunstancia). El presidente goza de mayor comodidad parlamentaria y de dirección del Gobierno que cuando se inició la legislatura y, por tanto, no tiene interés alguno en probarse en unas elecciones que, aunque pudiera ganarlas en compañía de Vox, no le son necesarias, aparte del riesgo de una experiencia insólita en la Región de Murcia: unas autonómicas desgajadas de las municipales podrían acarrear un índice de participación exiguo y, por tanto, imprevisible, encomendado a la capacidad de movilización en seco de cada uno de los partidos. Podría ganar Vox, tal como en este grupo calculan. Y no es una quimera, porque ya hay un antecedente en las generales. Así que mejor no meneallo.

PSOE, Cs Y VOX, POR EL ADELANTO ELECTORAL.

Cabe apuntar aquí, al paso, que no solo es Vox el que exige elecciones anticipadas en Murcia. También lo hacen, tras el fiasco de la moción de censura, PSOE y Cs. Pero esto es una broma, una reacción maquinal. La única ventaja para el PSOE, a efectos exclusivamente internos, sería que no habría tiempo para unas primarias que decidieran la elección del candidato, de modo que el actual aparato se enfrentaría al nuevo escrutinio electoral en sus horas más bajas. En cuanto a Cs, del que ya solo quedan los restos, se encontraría con el pie cambiado, pues sería difícil de explicar que mientras en Madrid Edmundo Bal, todavía a estas horas, predica en su campaña electoral la continuidad del pacto PP-Cs, en Murcia Martínez Vidal siga aferrada a la pancarta de color rojo tras la que comparece a las puertas de la Asamblea Regional con Diego Conesa, sin que los socialistas tengan el detalle de pintar una franja naranja, pues son ellos los que la pagan.

¿Por qué digo que el PSOE está en horas bajas? Porque no es capaz de transmitir su relato. Su actual discurso consiste en que el PP murciano es un partido corrupto por admitir tránsfugas en su Gobierno, pero aun aceptando la mayor, esta cuestión es posterior a una moción de censura que se planteó con la percha de la corrupción del PP.

¿Cuándo era corrupto el PP? ¿Antes de la moción de censura, sin que fuera posible apelar a un solo caso siquiera de investigación judicial, o después del resultado parlamentario de la moción, en que ya a los socialistas les es permitido relacionar las fugas parlamentarias en el grupo de Cs como corrupción? Se trataría, en todo caso, de una supuesta corrupción a posteriori de una moción de censura que se basaba en la corrupción, y que a priori no contemplaba este hecho, aunque a partir de él el discurso del PSOE se limita a considerar corrupción las consecuencias, prescindiendo de las causas en que basó su moción.

Tal vez esto parezca confuso en su expresión, pero es diáfano para la intuición del personal: el PSOE equivocó el argumento de su enmienda a la totalidad al Gobierno del PP, habiendo tantos, y ahora mantiene el mismo discurso que le hizo fracasar aferrándose a lo sobrevenido. El constante recordatorio de lo que hizo fracasar la moción de censura es un canto a la nostalgia que solo expresa la incompetencia política de PSOE y lo que queda de Cs mientras la vida sigue.

NO HABÍA PACTO, PERO PODRÍA HABER ELECCIONES.

Conesa reiteró varias veces en el debate de la moción de censura que existía un pacto entre López Miras (PP) y Antelo (Vox) para convocar elecciones autonómicas el próximo mes de octubre. No existe tal pacto. El líder socialista parece siempre dispuesto a dar credibilidad a rumores no contrastados, pues tal vez no le basta la realidad de la gestión del PP, con tantas aristas para la crítica, y precisa adornarla con supuestos incontrastables: «En La Glorieta corren los maletines; ¡sí, maletines, maletines, maletines!», decía casi descompuesto desde la tribuna de la Asamblea, cosa que ni siquiera han denunciado sus posibles destinatarios, los concejales de Cs actuales socios del Gobierno municipal socialista en la capital de la Región, y al no hacerlo alguien queda en mal lugar: ellos, por ocultar el supuesto intento de compra de sus voluntades, o el líder del PSOE por dar por sentado públicamente que tales intentos se produjeron.

No existió nunca pacto alguno entre López Miras y Antelo para adelantar las elecciones autonómicas. Pero las circunstancias que han seguido a la moción de censura en Murcia, es decir, las elecciones en Madrid y el resultado que avanzan las encuestas sobre ellas, podría poner en la agenda política aquello que antes no existió: el condicionante de unas elecciones anticipadas en Murcia para que Vox consolide en el Gobierno de Madrid a Ayuso.

Si se diera el caso, que en Vox aseguran que se dará, la respuesta sobrepasaría a López Miras, pues tendría que ser Génova (o sea, Casado y García Egea) quienes decidieran sobre el asunto. Sin embargo, quienes han tenido contactos con este entorno aseguran que no se contempla tamaña posibilidad: «Tendría que venir Ayuso a Murcia para convencer a López Miras de que adelantara elecciones, lo que es improbable que acepte, ahora que dispone de mayoría absoluta». Es decir, Génova no querría saber nada acerca de los pactos en Madrid o de sus consecuencias en otros territorios.

Pero el asunto está sobre la mesa, y hasta el 4 de mayo no hay que quitarse el sayo. Porque si Murcia convocó las elecciones de Madrid no sería extraño que, de vuelta, Madrid convocara elecciones en Murcia