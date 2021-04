Hace un año, no más, yo ponía números en mi ventana que contaban los días de confinamiento. La pandemia nos encerró en nuestras casas, que se hicieron pequeñas e insuficientes para contener el miedo. La ventanas se conviertieron entonces en un lugar solicitado, en la respiración de nuestros hogares, esas islas de soledad, cuando la casa se hacía populosa y uno tenía que gestionar varias vidas al mismo tiempo. Fue entonces cuando miramos hacia el interior de nuestro salón y hallamos las estanterías en la que los libros formaban parte de un decorado involuntario. Estaban esperándonos todos, aquellos que dejamos por la mitad en un verano demasiado corto; los que compramos por avaricia, sabiendo que se debían juntar los astros para sacar tiempo en su lectura; y los regalos inoportunos, esos que hacen los amigos que no leen... Pero los astros se alinearon.

El mundo se estaba acabando y nosotros presenciamos como testigos directos el Apocalipsis.

Fue el momento de los libros. Ellos dotaron nuestra existencia de una visión diferente a la realidad, que se empeñaba en machacarnos en cada hora. Los libros hacían que no existiese el telediario ni las cifras de muertos, al menos durante un hora al día. Resultó de una hermosura conmovedora para aquellos que amamos leer que, mientras el mundo exterior quedaba prohibido, lejos de nuestro alcance, la sociedad pudiera recurrir a los libros como efecto salvador, como sustitución de toda esa normalidad que entonces se nos privaba. Recuerdo que yo no pude pasear por Roma como me gusta hacerlo cada primavera, pero allí estaba Elsa Morante para traerme a casa, sobre mi cama, el mejor paseo posible en la ciudad eterna. Y en cada libro una solución, una tabla de madera en mitad de un océano de angustia. Fueron muchos los momentos en los que me refugié en los libros para combartir el tedio, para rebajar la frustración que me producía el no ‘estar’ en otros lugares, el no ‘ser’ yo mismo en otros ambientes.

De esta forma, acudía puntual cada día a mi cita con la lectura. Ayudaba estar encerrado en un salón, pero cada libro me ofrecía una oportunidad nueva para trasladarme muy lejos de mi realidad. La idea es profundametne quijotesca, pero nunca antes me había sentido tan identificado con aquel Alonso Quijano que, lejos de aceptar su vida de hidalgo segundón, emplaza la lectura de los libros de caballerías como forma de subsanar su existencia. El hidalgo vivía a través de los libros y muchos de los que se pegaron a la lectura durante la pandemia siguieron adelante gracias a ellos. Llámelo usted locura, cursileria o subsistencia. Caben los tres en este artículo.

Se produjeron también reencuentros que nunca se hubiesen sucedido sin las trágicas circunstancias.

Cada libro que se deja por la mitad es un fracaso. Un diálogo roto entre el autor y el lector en el que tal vez ambos tengan mucho que decir. Pero el confinamiento me permitió también poder concluir aquellas obras a las que los horarios y la cotidianidad normalmente no dejan lugar. Me refiero a libros que uno va atrasando, va dejando sepultar en un lado de la estantería por otros de nueva adquisición, más nuevos y brillantes, y que nos producen remordimientos cuando vemos el título en el lomo, ya lleno de polvo y reproches. Libros atemporales que siempre están ahí, clásicos de todas las épocas que producen silencios incómodos cuando se habla de ellos y no se han leído.

A través de los libros también hemos descubierto lo que sentían otras personas en su sufrimiento, en épocas diferentes a la nuestra. Hemos comprobado con los libros que no somos tan distintos a los hombres de ayer y de antesdeayer, que sus desvelos son similares a los que nosotros padecemos. ¿Quién no se ha acercado durante la pandemia a la ciudad de Orán en las palabras de Camus en La peste? ¿Quién no ha paseado por Venecia vestido con un impoluto traje blanco mientras sentía el aliento de la muete de Gustav von Aschenbach? ¿Acaso nuestros días y nuestras noches, nuestro tedio pandémico no ha sido acompañado por páginas de Hugo, Zola, Galdós, García Márquez, Calvino, Dostoiesvki o Faulkner? Aunque solo fuese durante unos minutos, uno de los hechos más repetido, más que el aplauso de las ocho, fue para mí el instante de ojear un libro y sentir la tentación de leerlo.

Por eso pienso muy serio que los libros son inmortales.

Y no lo escribo como una figura retórica. Se habla mucho del aumento de consumo de plataformas digitales durante este año, pero se ha demostrado que las series son complementarias a los libros, y no siempre sustitutivas. No podrán nunca desbancar a los libros porque estos ofrecen mucho más. No son una industria del entretenimiento. Superan a la simple diversión y acercan al hombre a sí mismo. Le aportan la confianza de estar a solas y escuchar la voz de su conciencia leyendo un fragmento escrito por otra persona. Es pausa y reflexión. Entenderse y poner en claro unos pensamientos que aparecen desordenados. A veces, simplemente es relajación.

No en balde, las librerías se han consdierado esenciales y fueron las pimeras en volver a abrir, cuando ya nos acostumbramos al pánico. Por eso soy optimista con la lectura, no de una forma general, porque el público, la masa, no lee y nunca lo hará. Pero sí en lo referente a la lectura como intimidad. El libro ha sobrevivido a miles de apocalipsis, cada uno en su época. Hace quinientos años la Iglesia promulgaba el final del libro con la invención de la imprenta y hace diez muchos escribían su lápida con la irrupción del aparato digital.

Pero un año de pandemia ha demostrado que el libro perdura. Gracias a ellos los días fueron menos largos. Me ayudaron a darle sentido a mi realidad. Escribí durante la pandemia en este mismo periódico una columna diaria sobre libros que trataban de pandemias y epidemias. Un año después, la única certeza que tengo es que no saldremos de la pandemia mejores, ni más unidos ni más fuertes, pero sí más leídos. Difícil de prever ese caballo de Troya que asomaba por la puerta de casa.