Siempre se me han dado bien los idiomas, pero esto no tiene mérito, porque se trata de algo que va de nacimiento, y hay miles de cosas que se me dan fatal, por ejemplo, las cuestiones manuales. Para colgar un cuadro en la pared necesito ayuda especializada, y sé que, si me pongo a ello solo, acabaré agujereando la pared, lisiándome un dedo o alguna otra parte de mi castigado cuerpo. Pero lo que se dice los idiomas, siempre se me han dado bien. De hecho, me he ganado la vida honradamente enseñando inglés a miles de muchachos y muchachas, a lo largo de más de cuarenta años, en los institutos de nuestra Región. Pero también lo intenté con otros idiomas y, como ayer fue el día de los libros y del idioma, voy a hablarles de ello.

A mediados del siglo pasado (qué impresión hace hablar de algo tan lejano en el tiempo que has vivido tú, y no como un bebé, sino como un adolescente prematuramente maduro, como todos los de entonces) en mi ciudad apareció un ‘ruso blanco’, es decir, un partidario de los antirrevolucionarios en la Rusia comunista huido de su país. Clarísimamente, esta persona necesitaba ganarse la vida, pero el hombre era bastante mayor y estaba muy castigado por Dios sabe qué penalidades sufridas hasta llegar a la Cartagena de aquellos años desde su puñetero pueblo. Así que pensó en la posibilidad de dar clase de ruso, y cuatro o cinco personas de muy distintas edades y formaciones decidimos ser sus alumnos, más por echarle una mano a aquel hombre, que por que aprender ruso nos fuese a servir para algo. Aquello no duró mucho, pero sí nos sirvió para llegar a dominar el alfabeto cirílico que no es moco de pavo, porque una cosa es aprender palabras y otra bastante distinta escribirlas con unos signos que no son los tuyos y que representan sonidos diferentes. Todavía me acuerdo de algo de ruso, pero muy poco porque nunca lo he practicado.

Pero en lo que a los lenguajes se refiere, quizás la situación más especial a la que me he enfrentado nunca sea esta: un amigo me llamó para pedirme un favor, pero un favor bien dotado económicamente, que son los mejores. Se trataba de lo siguiente: una rica familia de la India había venido a pasar una temporada larga en Mallorca. Tenían una hija de unos 20 años y muy guapa. La chica se había enamorado de un camarero murciano y aunque ninguno de los dos sabía una palabra del idioma del otro, ni siquiera de inglés, que ella sí hablaba, pero del que él solo conocía unas palabras - supongo que las suficientes para lo que ocurrió- y de ese amor salió un embarazo bastante potente. Ellos se querían, pero apenas podían comunicarse, y por supuesto ella era incapaz de manejarse en la vida de esta Región a la que se había venido con su pareja porque realmente se querían y los padres de ella les estaban ayudando económicamente y con generosidad. La misión que se me encomendaba era enseñarle a la chica español a través del inglés, a fin de que pudiera decirle a su suegra, que era de Los Molinos Marfagones, alguna cosa, e incluso comunicarse con su marido –se casaron por la tarde en una iglesia, solo con los padrinos y el intérprete, que era yo-, porque la verdad es que apenas podían hablar entre ellos. Aquel fue un trabajo guapo.

He intentado aprender francés varias veces y, aunque me defiendo con lo escrito, cada vez que voy a Francia y me lanzo a hablar en su idioma mis familiares y amigos de allí se parten de la risa al oírme. También lo he intentado con el italiano y, bueno, para pedir la comida en un restaurante de Roma o de Venecia me puedo defender. Pero, sobre todo, lo mejor que tiene el saber idiomas es que puedes leer lo que escriben sus autores con sus propias palabras. Ahí notas una diferencia tremenda, por más que la obra pueda estar mejor o peor traducida en su versión castellana. Y también es muy agradable escuchar a los actores de una película hablando en su propio idioma, por ejemplo, a Benedict Cumberbatch en la nueva serie Patrick Melrose, que habla un inglés de clase alta realmente interesante, lleno de matices y de giros solo utilizados por los que han ido a los colegios del alto capirullo en el Reino Unido.