Con la llegada de la adolescencia, antes sólo Elena, y ahora también Cristina, han entrado en mi casa toda clase de preguntas. Te puedes imaginar cómo son la mayoría de sus inquietudes. De un inocente que da cosa verlas tan mujeres para unas cosas, y tan niñas para otras. Y más todavía viendo que tienen el síndrome del adolescente, que les hace verse y creerse mayores y adultas.

Pero lo que me preguntaron hace poco sí que merece un comentario aparte. Te reboto la pregunta: ¿Tú has hecho alguna vez el ridículo? Unos cuantos recuerdos me vinieron a la cabeza.

Eso sí, nada como aquel Momento Estelar con mayúsculas, que quedará escrito con letras de oro en el paseo de honor de las situaciones ridículas. Cuando se lo conté a mis hijas se murieron de la vergüenza, igual que yo entonces, pero ahora me río cada vez que lo recuerdo.

Ocurrió cuando nos invitaron a una inauguración, que se celebraba de noche, a una hora y pico de distancia, y Antonio se había ofrecido a llevar con nosotros a un matrimonio mayor. Por cierto, encantador, menos mal que actuaron con la simpatía y deportividad que les caracterizaba.

Por romper el hielo, comenté que estaba embarazada de mi hija mayor. Creí que daría carrete para toda la noche. Vaya si lo dio. Tras hablar las típicas obviedades de los embarazos y los partos, llegamos al evento. Encima era en aquella época del boom, en la que nada se celebraba sin un festín bestial. Antonio y el hombre se fueron a interesarse por no sé qué, y al quedarnos la señora y yo solas, ella me depositó en una silla, de la que me prohibió moverme, y empezó a traer comida y bebida de todas las clases, porque estaba embarazada y era bueno esto y lo otro. Por supuesto yo no me atrevía a rechazarle nada, después de verla persiguiendo camareros, y viniendo cargada con platos, cucharitas y copas con todo lo que había cogido de aquí y allí. Traté de decirle que no podía comer ni beber más, pero eso sólo sirvió para que me trajera, entonces, el doble de lo que había traído antes. Increíble. Yo te digo que no quedó bocado, ni bebida, ni patatita ni croquetita en la celebración, que me quedase sin probar varias veces. No sé si has visto Mi gran boda griega, pero yo me vi como los padres del novio, cuando van a conocer a la familia griega de la novia, y terminan doblados de tanto brindar y beber, y volver a brindar y a beber.

Por fin dijeron de irnos. Subí al coche en el estado más parecido a una borrachera que he tenido nunca. Me costó un horror incluso ponerme el cinturón. Iba hecha polvo después de la cantidad de comida y bebida que había ingerido en cuestión de una hora. Encima con ese letargo insoportable que te viene cuando estás embarazada.

¿A ti también te entra sueño cuando vas en coche? Imagínate cómo estaba yo, embarazada, de noche tarde, y con el festín opíparo que me acababa de meter entre pecho y espalda. En algún momento que yo no vi, Antonio puso la radio. A mi la cabeza se me iba para todos los lados, y los ojos no podía ni abrirlos. Pero oía que hablaban y me parecía feo ponerme a dormir la mona, encima con los otros conversando.

Como no podía seguir la conversación, porque tenía una soñarrera de narices, resolví responder a todo lo que oía con cuatro o cinco comodines, del tipo, «estoy de acuerdo», «claro que sí», «hombre», «ajá» y cosas por el estilo. Cada vez que notaba que se me caía la cabeza, para disimular y hacer que seguía la conversación, soltaba uno de esos comodines. Hasta que oí a Antonio decirme «Nena, llevas una hora hablando tú sola con la radio». Ay. Se me cortó la jumera de golpe. La de comodines que había ido soltando todo el viaje. Miré para atrás y los vi con cara de «haz como que no estamos». Qué vergüenza pasé, Señor.

Cuando terminé de contárselo a mis hijas, ellas continuaban horrorizadas, y yo seguía sin poder parar de reírme. Para algo tiene que servir la madurez. Qué sería de nuestras vidas, si no pudiéramos reírnos de nosotros mismos. Un aburrimiento.