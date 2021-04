No fue posible verlo cuando estaba ocurriendo, pero la aparición en la década de 1980 del CD como soporte para la escucha de la música, unida a un abaratamiento de los productos electrónicos, habrían de traer una verdadera revolución en nuestro conocimiento y en la interpretación de la llamada música antigua, esto es, la música occidental que llega hasta el barroco. El caldo de cultivo venía sembrado desde finales de los años 1950, cuando los pioneros Nikolaus Harnoncourt y Gustav Leonhardt cambiaron instrumentos modernos por instrumentos antiguos para interpretar a los barrocos. Cambiaron la forma de interpretar, crearon escuela, aparecieron discípulos, y así, cuando el CD se instaló como el medio para escuchar la música, se precisaron cada vez más grabaciones, más músicas nuevas, y vieron la luz estudios guardados en algún cajón que recuperaron compositores injustamente olvidados durante siglos. Como no podía ser de otra manera, vieron también la luz partituras de compositoras que hoy son regularmente programadas en festivales y en temporadas de conciertos, pero que habían sido olvidadas por la historiografía musical.

Compositora, poeta, profeta, predicadora, teóloga y médica, tal es la lista que deberíamos poner al elaborar una biografía de Hildegard von Bingen.

La menor de diez hermanos, nacida al final del siglo XI en la Renania germana y que ingresó en un convento a la edad de ocho años, donde además de las enseñanzas religiosas seguiría una formación en las llamadas siete artes liberales (geometría, astronomía, música, gramática, retórica, dialéctica y aritmética). Canonizada por la Iglesia de Roma en 2012, pero prácticamente olvidada durante siglos, hasta el punto que su nombre ni siquiera aparece en algunas de los libros de referencia sobre la música medieval, su figura ha sido felizmente recuperada. Su biografía nos muestra una mujer de gran inteligencia y ambición, célebre y apreciada en su época, pero que no dejó de recibir la crítica de la jerarquía eclesiástica que veía con malos ojos lo que era a todas luces una puesta en escena de la liturgia, con las monjas cantando delante del coro con la cabeza al aire y el pelo suelto, con coronas de flores, vestidas con sedas; o la utilización de instrumentos musicales durante la liturgia. Hildegard von Bingen fundó hacia 1150 su propio convento de mujeres independientes, para cuya consagración en 1152 compondría una de sus obras mayores, Ordo virtutum.

Siendo hoy una figura ampliamente reconocida y que sigue dando pie a nuevas publicaciones sobre su compleja biografía y su creación musical, Hildegard von Bingen no debe ser el árbol que oculte el bosque de compositoras a las que merece la pena prestar atención. En Florencia encontramos en el siglo XVII a Francesca Caccini, hija del compositor Giulio Caccini, que tanto formaba un grupo vocal con sus hermanos Margherita, Settimia, Giulio y Pompeo, como se dedicaba a la composición. Conocida y apreciada en su tiempo, hasta el punto de merecer los elogios de Claudio Monteverdi, desgraciadamente muchas de sus obras se han perdido.

En Venecia y unos años después encontramos a Barbara Strozzi.

Compositora de origen humilde, huérfana de padre, que rompió moldes puesto que su formación en un hospicio veneciano hacía presagiar una cantante que se luciría hasta contraer matrimonio, y después el silencio y las labores del hogar. Lejos de ello, escribió y publicó la música que ella misma interpretaba, y con la que ganaba el sustento para los cuatro hijos que tuvo fuera del matrimonio y su propia madre, seis personas en total mantenidas en Venecia en la segunda mitad del XVII, justo antes de que el papa Inocencio XI restableciera la prohibición para las mujeres de cantar en escena «porque la música molesta en gran medida a la modestia que conviene al sexo femenino, porque la distrae de los asuntos y ocupaciones que le son propios». La Iglesia seguramente tiene más cosas que Bruno y Galileo por las que pedir perdón.

Pero no solo en la música antigua hay compositoras que reivindicar.

En el siglo XIX encontramos que Fanny Hensel Mendelssohn tuvo que soportar que fuera su propia familia quien le prohibiera componer, mucho menos publicar; sin el estímulo ni el intercambio de pareceres con otros compositores, Fanny acabará escribiendo para guardar sus composiciones en el cajón de un escritorio. Solo en los últimos años de su corta vida, murió con 41 años, desafió la prohibición de su hermano Félix y acordó con editores berlineses la publicación de algunas de sus obras. Ironías del destino, en muchas ocasiones su música es hoy publicada en CDs junto a las de su hermano Félix, como si su obra necesitase de algún paraguas protector. También encontramos a Clara Wieck, viuda de Robert Schumann con solo 34 años, que retomó su carrera como pianista y compositora; cuanto hizo y cuanto escribió merecerían mayor atención casi que la obra de su marido.

Hablábamos antes del bosque de compositoras y este es más frondoso cuanto más nos acercamos al tiempo actual. Todavía en el siglo XIX habría que nombrar a Pauline Viardot-García, Auguste Helmès, y ya con el cambio de siglo a Alma Mahler, pasar ya al siglo XX con Amy Beach, Ethel Smith, Lily y Nadia Boulanger, dos hermanas que son todo un universo por sí mismas en cuanto a composición, interpretación y transmisión musical, Germaine Tailleferre, siempre ignorada en el Grupo de los Seis bajo el peso de cinco compositores, Betsy Jolas, o ya en la actualidad, Sofia Gubaidulina o Kaija Saariaho.

Pero hay más, muchas más que no caben en este artículo. Afortunadamente hoy podemos buscar y escuchar su música gracias a la red, porque todas ellas merecen que les prestemos atención no porque sean mujeres, si no sobre todo porque son buenas compositoras y no debemos privarnos del placer de escucharlas.