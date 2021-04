Matteo Salvini será juzgado, en unos meses, acusado de secuestro por haber bloqueado la entrada en suelo italiano durante más de veinte días a 150 inmigrantes, rescatados por Open Arms, en agosto de 2019. Fue un caso conocido y seguido con especial interés en España, tanto por las acusaciones que el célebre ultraderechista lanzó contra la ciudad de Barcelona (cuyo Ayuntamiento ha actuado legalmente contra el político de la Lega), como por la exaltada defensa que del entonces ministro hizo, en el Congreso de los Diputados, el presidente de cierta formación política que hasta hora es el mayor partido ultraderechista español, y cuya influencia resulta ya determinante en la composición de Gobiernos autonómicos. Sin duda, aún se recordará cómo este hispánico caudillo, barbado, trajeado y encorbatado, se arrogó el derecho de pedir disculpas al entonces ministro italiano (a la misma persona que hoy está imputada por supuesto secuestro) en nombre de todo el pueblo español, por las acusaciones, que él y su patria tuvieron que sufrir de parte de la demagogia izquierdista y proislámica, en su afán por exterminar el espíritu nacional de la cultura cristiana occidental. Tan generosa y expansiva muestra de solidaridad se hizo extensible en el reconocimiento a otro correligionario y compañero de lucha, al primer ministro húngaro Viktor Orban, para quien no existe nada parecido a una crisis migratoria sino una auténtica invasión de pueblos hostiles.

En nuestra era de la doble pandemia, la derivada de la Covid-19 y la ocasionada por la globalización endémica de la paranoia política, se ha generado un campo propicio para el cultivo y recolección de obsesiones, rencores, incertidumbres, calumnias y noticias inventadas. Por ello, es motivo de esperanza que ataques frontales contra los derechos humanos, como son las acciones de Salvini, acaben ante los tribunales.

Resulta perentorio no olvidar quiénes son de verdad estos revisionistas de los derechos humanos, admiradores de aquellos jinetes del Apocalipsis que el siglo pasado extendieron la desolación por el mundo. Y no puede perderse de vista un hecho cierto: que sus admiradores españoles intentarán reproducir el mismo modelo ideológico, arrastrando consigo a formaciones menos radicales, en cuanto tengan ocasión para ello. Personas como Salvini, y quienes piensan como él, solo pueden ser considerados verdaderos defensores de una concepción de la vida que no es compatible con ninguna de las naciones democráticas, y que de imponerse, cubriría de inquietantes tinieblas el futuro de la humanidad.