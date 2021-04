Tus enemigos suelen estar siempre dentro de tu círculo. Y cuanto más mansos son, peor. Cuídame, Señor, de las aguas mansas que de las bravas ya me cuido yo, reza el refranero español. Ahora bien, cuando el enemigo convive contigo, y me estoy refiriendo en tu puesto de trabajo, día a día, la puñalada duele aún más, por dos razones. Una, porque no te la esperabas y te coge de golpe y porrazo. La otra razón, porque es precisamente tu compañero/a de trabajo quien te la ha clavado.

Y eso pasa en todos sitios. Desde los Consejos de Gobierno, donde se organiza un golpe de Estado contra el mismo desde dentro, hasta el que va con chivatazos al jefe de conductas inapropiadas de compañeros/as. Pero lo que se lleva la palma del cainismo es un programa televisivo, donde unos a otros se la clavan constantemente. Eso sí, salvo dos o tres de ellos, que son intocables, que ya me gustaría a mí saber la razón de ello.

A la mayoría de esos colaboradores, se les dan alas para después cortárselas de cuajo, y así el trompazo es más sonoro, que es lo que más gusta al teleespectador, a juzgar por el éxito que tiene ese programa. Primero, te contrato para que opines de todo con una preparación de bachillerato como mucho. Después te mando a un reality, para que absorbas horas y horas de pantalla, con la única finalidad de convertirte en un famosillo/a. Y cuando ya te tengo en mi mano y todo el mundo te conoce, te saco una novia/o, un desliz, una deslealtad, unos cuernos, unas deudas, un mal trato físico o psicológico, etc. Te hundo, me salto todas las presunciones de inocencia, y te despido como colaborador, porque eres muy malo ahora, y no antes. Haz hecho méritos en la cadena, incluso denunciando a un compañero por ponerle presuntamente cuernos a su novia. Y después a ese mismo colaborador chivato le sacan un documental de no sé cuántos capítulos grabado por su exmujer, contando su vida con él hace 25 años. La audiencia y el dinero lo vale y justifica todo. No tiene una condena por malos tratos, pero da igual; ya todo el mundo, incluso ministras, lo condenan públicamente.

Este personaje que no es precisamente santo de mi devoción porque ha demostrado su calaña moral con la famosa multa siendo guardia civil, y contratando al abogado, digamos, más conflictivo del momento, para su lucha contra su exmujer. Pero de ahí a que traten de romper su familia hay un abismo. Muy duro y cruel es lo que ha vivido su exmujer si es verdad, que supongo que sí. Desde los cuernos constantes hasta el desprecio absoluto y presuntamente malos tratos, según afirma en este famoso documental. Lo único bueno de todo ello es que tales declaraciones han servido para producir un revulsivo en todas aquellas personas que sufren malos tratos de palabra, acción, omisión u obra, para que no se callen, no se sientan nunca culpables y lo denuncien inmediatamente. Lo peor de todo esto no es el dinero que, dicen, ha cobrado la ex por aclarar lo sufrido y no callar más ante sus hijos y el cotilleo social, sino precisamente esos hijos que creían bueno a su padre y mala a su madre y ahora no saben ya qué pensar. Pero eso da igual, lo importante es subir el índice de audiencia (y lo han conseguido), gracias a contar intimidades cuanto más morbosas mejor.

Si a todo ello se añade el gran éxito televisivo de hace muy poco tiempo por ver cómo un hijo pone a parir a su madre, madre que, por cierto, ha trabajado también para la misma televisión, cainismo es poco. Sin embargo, no puedo negar que tiene enganchado, a la mayoría de los espectadores. Por lo que, quizás, la culpa no sea de ellos, sino de todos nosotros.