No le gusta la observación

Un hombre a otros dos, en la cola de un estanco: «Qué vicio más asqueroso, pero aquí estamos, dejándonos el dinero y la salud por fumar». Uno de ellos le dice, con mala cara: «A ver si te vas callando, Paco».

Avergüenza

Abro un periódico nacional y leo un titular a toda página: Murcia, un sainete político. Paso y ni siquiera lo leo. Me sienta fatal que en todos los medios nacionales y hasta en algunos extranjeros se esté hablando así de nuestra Región. Las declaraciones de la consejera de Educación sobre la vacuna han sido motivo de mofa, befa y escarnio para media España y parte del extranjero. Qué desastre, oiga.

Descubrimiento

Leo que un estudio ha demostrado que era bastante habitual que neandertales y sapiens hicieran el amor (por Dios, qué cursilada, estando la otra expresión, tan clara). Ya se sabía que los humanos tenemos una pequeña parte de neandertal en nuestro ADN, pero parece ser que la cosa iba más allá. Yo me alegro. Me gusta pensar que esos seres no se extinguieron del todo, que todavía vive algo de ellos en nosotros.

La quiere

Tengo un amigo que está totalmente enamorado de Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo. Es que le gusta muchísimo, dice. La llama ‘mi Yoli’.

Cine y televisión

Estoy viendo la sexta temporada de Line of duty. Buenísima, oiga. No pierde el interés nunca. Quizás porque es una de investigaciones policiales, pero en ellas se buscan a los delincuentes dentro del mismo cuerpo policial, y eso la hace diferente. Más quisieran otras tener su ritmo y sus guiones en los que se mezclan muy bien las vidas privadas de los protagonistas con lo profesional. También he visto una vez más, y ya van varias, la película Deseando amar, de Kar-Wai Wong, una verdadera delicia, para mí, claro. Bueno, y para mucha gente más. A pesar de ser tan china, tiene montones de premios en Europa.

Tiene que optar

Escucho en la radio un comentario sobre el presidente de la Asamblea, Alberto Castillo: «Lo que tendría que hacer este hombre es dejar de pensar que está ahí, en ese puesto, ungido por el Espíritu Santo, y recordar que fue su partido, Ciudadanos, el que se lo consiguió. Así que se deje de historias de abstenciones y vote con Ciudadanos, o será un tránsfuga, como los otros». Fue en Onda Regional, y no escribo aquí el nombre del comentarista por si él no quiere, pero digamos que es un hombre de gran experiencia política y que aprobó una de las oposiciones de más prestigio.

Lector

Después de leer toda la narrativa posible, hace unos años dejé la novela y me dediqué a leer historia y ensayo. Me pasó lo que a muchos: te compras novelas, las empiezas, no te agarran y las dejas, y, cuando vi que tenía un montón así, dejé de comprar. La culpa fue mía, por supuesto, que no supe elegir. Con el confinamiento, empecé a releer narrativa y eso me llevó a buscar a nuevos escritores. Ahora he vuelto del todo y estoy encontrando a gente nueva que escribe muy bien. No les recomiendo libros porque en este periódico doctores tiene ya la iglesia.

Tiene otras cosas

Una mujer joven a otra –van andando por la mota del río–: «Se lo ha creído. Es más infeliz, el pobre…, pero tiene otras cualidades».

Se llenará otra vez

Mientras esto escribo, llueve. Estoy sentado junto a una ventana de mi casa. Hay un gran silencio y se escucha la lluvia. Esta casa es grande y estuvo muy llena de gente: cuatro hijos, otros familiares que vivían con nosotros… Ahora ya no se llena por lo de la pandemia. Pero esto se acabará y volverán los cuatro hijos con sus familias y volveremos a disfrutar preparando comida para veinte, que es la cifra a la que hemos llegado, de momento. A ver si es pronto.