Que la poesía se esconde detrás de cada pequeño gesto es algo relativamente novedoso. El hombre siempre ha experimentado un deseo de embellecer todo lo que le rodea, pero resulta más fácil cantarle a Isabel de Freire o a Laura de Noves que a una desconocida, a una simple mujer que pasa por la calle, un rostro más entre las gentes o una prostituta de un burdel de barriada. La poesía es un hecho tan difícil como necesario en nuestras vidas. Que vivimos de poesía, que estamos llenos de ella hasta en los mecanismos más elementales como seres humanos lo sabemos desde hace poco. Habrá quien se emocione más con la Victoria de Samotracia que con un coche rugiendo por el pavimento, pero en esencia, en ambos mundos reside la belleza. Y en este equilibrio tiene mucho que ver Charles Baudelaire.

Escribió el poeta francés un soneto esclarecedor que, sin querer ser demasiado presuntuoso, cambió el rumbo de la literatura para siempre: ¿No te veré más que en la eternidad?” (Ne te verrai-je plus que dans l’éternité?), dijo, cuando caminaba por la calle y se encontró de repente a una mujer desconocida. Nada sabía de ella. La miró a los ojos simplemente y sintió un impulso de recordarla para siempre. Fue desde ese momento cuando el poeta escribiría sobre las acciones cotidianas. Sus dolores, sus alegrías, como los de todo ser humano, se componen de pequeños actos frecuentes que suceden constantemente. Ahí estaba la poesía, en la mirada de una mujer que pasaba por la calle. Una entre una multitud. El poema se llamó A une passante y de Sánchez Rosillo a Miguel d’Ors, de Cernuda a Gil de Biedma, no hay escritor que no haya sentido lo mismo al transitar por las calles de la literatura.

Esta anécdota apenas cuenta como un pequeño gesto de lo que significa la obra de Baudelaire, de cuyo nacimiento se cumplen doscientos, una fecha trascendental del inicio de la modernidad. Porque la poesía había sido un paraíso de aguas cristalinas hasta que Charles Baudelaire decidió manchar con sus manos siglos y siglos de tradición. Hacer poesía era algo muy serio. Se cantaba a Dios, al amor y a la muerte. Se encerraba la esencia de la belleza en una métrica codificada, sin mucho margen para los cambios. Pero el hombre maldito de las letras francesas quería entregar su cuerpo y su espíritu al oficio de poeta. Poco importaba que el traje no fuese entallado para él, que no se ajustase su comportamiento a los moldes y la elegancia exigida para una tarea tan disciplinada. Baudelaire miró de frente la poesía, la acercó hacia su rebeldía e hizo nacer de ella un producto nuevo que todavía recorre todas nuestras literaturas. Se le considera el primer poeta moderno, y no es menor el galardón que los críticos literarios (otro subgénero) le otorgan como padre lejano de la vanguardia.

Porque Baudelaire es todo eso y más. En su poesía hay revolución y calma, hay suciedad y transparencia. Dicen que quemó las naves del pasado para construir una nueva forma de ver la vida, pero su originalidad no reside tanto en la manera de afrontar su vida (su poesía), sino en la manera de trasmitirla (de sentirla). Fue el hombre que cantó al sexo como lenguaje de la marginación y no el amor de los salones de palacio. El primer poeta que habló de lo que sucedía en la calle, por horrible que pareciese.

Estamos en el París de los años cincuenta. Napoleón III le ha encargado al barón Haussmann hacer una nueva ciudad. Ha destruido los barrios góticos de calles estrechas y ha ensanchado las venas de la ciudad. Sus nuevas avenidas se llaman boulevares y se presentan repletas de edificios señoriales donde vive lo mejor de la burguesía. Se abren tiendas de lujo, grandes cristaleras donde las familias se detienen a contemplar los efectos de la modernidad. Los coches de caballos alcanzan velocidades nunca antes imaginadas y el poeta sale a la calle apabullado de novedad, incapaz de asimilar la transformación del mundo ante sus ojos. Nace, en ese momento, el dolor de sentirse solo, la incomprensión de vivir rodeado de una sociedad egoísta, que pisa la aureola de los poetas y vive enfervorecida por el consumo del tiempo.

El poeta se refugia entonces en las barriadas, esas extensiones de casas pobres que el barón Haussmann había creado a las afueras de París. Allí visita los burdeles, canta a las prostitutas y entabla amistad con los obreros. El París de Baudelaire es el de los pobres, el de los oprimidos, el de aquellos que no tienen una segunda oportunidad más allá de la fábrica y el proxeneta. Sus versos celebran la brutalidad de un tiempo difícil. No se escuchan en sus poemas los valses, sino el dolor de Jeanne Duval días antes de morir de sífilis (enfermedad que él mismo le había trasmitido). Baudelaire hizo con la poesía lo que Manet construiría una década después con la pintura: desnudarla, quitarle los boatos y despejarla de incienso.

Al primer poeta de la modernidad romper las correas de la tradición le costó un juicio. Fue a causa de Las flores del mal, un libro fundacional y del que se ha servido todo el siglo XX. La acusación vino a cargo de Ernest Pinard, el mismo fiscal que había acusado a Flaubert de faltar a la moral con su Madame Bovary. Era el año 1857 y el veredicto censuró buena parte de la obra. No sería hasta 1949 cuando la Justicia francesa, tras varios intentos, revisase el caso y lo absolviera definitivamente. Baudelaire ya llevaba muerto setenta años. Al igual que Jeanne Duval y la ‘passante’ de la que nunca supo el nombre.

Tuvo razón el poeta maldito al señalar que el mundo apestaba. Se pasó toda su vida intentando huir de él a través del alcohol, del opio y de otros paraísos artificiales. La poesía moderna vino al mundo en lo más parecido a un establo del siglo XIX. ¿Necesitan más pruebas del carácter sagrado de la poesía?