En esta Región que nos acoge, desde que la bendita democracia llegó, bajo el palio de la luz crepuscular, (lo de ‘palio’ lo pongo por Franco, siempre lo relaciono con él) hemos tenido gobiernos compuestos por consejeros, en general, muy aceptables. Es cierto que a veces un presidente ha tenido que entrar por la tira de acostar en su regazo y mecer al responsable del partido en Cieza, en Cartagena, o en La Paca, porque lo necesitaba como apoyo para que un compañero no le pisara el cuello en el próximo congreso, pero, creo que, al menos, el presidente de turno ha tenido siempre la opción de sentarse en su despacho, repasar el currículo del posible candidato, y elegirlo porque tiene formación o capacidades para llevar adelante su puesto de trabajo, muy bien pagado por cierto.

En estos días que vivimos las motivaciones para elegir al ocupante de sillón de tanta responsabilidad como una consejería han sido otras. Se trataba sencillamente de colocar a unos señores o señoras a cambio de no perder su puesto el jefe. Comprendo que la situación no es del agrado de nadie: que te quiten de en medio de una manera tan traicionera como la que se daba en este caso debe joder, y perdonen ustedes el término, pero quizás también ese jefe debería haberse preguntado qué estoy haciendo con la Región de Murcia, con la Cultura, con la Educación, con el Empleo, con las Universidades, etc., si coloco ahí a este señor o a aquella señora. Y hay una prueba clara de lo que digo: ¿a quién del pueblo llano le puede parecer mal que Marcos Ortuño, alcalde de Yecla, con una formación personal sólida y una experiencia demostrada en gestión, ocupe una plaza en el Gobierno regional? Pues exceptuando a algunos yeclanos, que lo querían mejor de alcalde, a nadie.

Pero qué distinto es el caso de la nueva consejera de Educación y Cultura, que, desde el mismo momento de su nombramiento, ha sido el asombro de propios y extraños. ¿Estudió realmente su perfil el presidente antes de nombrarla, o le importaba un pimiento cómo o qué fuera esta señora, si eso le suponía a él los votos correspondientes para poder quedarse? La verdad, qué preguntas más tontas hago. Para comenzar, se le daba una consejería a un miembro –o una miembra, como se diga- de la extrema derecha, la primera de España y ninguna de Alemania, Francia, etc., pero es que, además, ha quedado demostrado que jamás debió sentarse en ese sillón una persona que tiene unas ideas perfectas para desarrollarlas en su entorno familiar y de amigos, y compañeros de Vox, tanto en su sección abascalina como a la liberada, pero en absoluto conveniente para la generalidad de los seres humanos, incluyendo, por supuesto, a sus jóvenes administrados de colegios e institutos que la han de tener como referente, por narices.

El golpe que tuvo en la, excelente entrevista que le hicieron dos periodistas en ORM cuando comenzó a reírse de la vacuna y de los que se la ponen fue realmente definitivo. Ya no era esa cosa tan repugnante de quitarles a los chicos y a las chicas de los colegios e institutos la posibilidad de formarse en la libertad y en el desarrollo de sus criterios escuchándolos y respetándolos todos, sino que alguien que debe ‘hacer pedagogía’ presentaba públicamente una tesis en contra de lo que piensa la Ciencia Sanitaria mundial. Ella se ríe de la vacuna y de los que se la ponen, la mujer.

Y sigamos con la valoración de los puestos de trabajo. Estoy seguro de que el consejero Álvarez ha abandonado su consejería para hacerse cargo del grupo parlamentario de Ciudadanos y poder seguir masacrando a sus excompañeros, pero ¿no habrá influido también el despego con el que ha sido recibido por sus administrados, o quizás el darse cuenta de que es demasiada tela la que tenía sobre la mesa, lo cual lo honra, y con lo tranquilo que puede estar en la Asamblea, se preguntase qué hacía él ahí?

Y, menos mal, que a Javier Celdrán, otro que ha demostrado capacidad de gestión, le han dado Economía, porque no sé yo cómo funcionará la Sra. Miguélez en las cosas de Fomento. Qué distinto sería si técnicos externos realizaran periódicamente evaluaciones de desempeño, como se hace en muchas grandes empresas, que pudieran demostrar la eficiencia y eficacia de nuestros representantes.