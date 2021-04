Cuenta el mito griego que Teseo, en su viaje desde Trecén para reclamar su legítimo derecho a la sucesión al trono ateniense, que ostentaba Egeo, su padre, fue acabando con distintos malhechores hasta llegar, ya en las colinas del Ática, a la posada de Procusto. De este se decía que, bajo el pretexto de euxenía (el sagrado derecho de la hospitalidad), albergaba en su casa a huéspedes que tenían la desgracia de pasar cerca de ella, ofreciéndoles para su supuesto reposo un lecho inversamente proporcional al tamaño de aquellos: grande para los de estatura pequeña y pequeño para los de talla grande, y que los ‘acomodaba’ a su medida, estirando sus miembros hasta desencajarlos, o bien mutilándolos cortando lo que excedía, ya fueran los pies, la cabeza, o ambos, con resultado previsiblemente fatal en ambos casos.

Teseo le aplicó la ley del Talión y la filantropía del héroe que se convertiría en rey de Atenas acabó con una lacra tras otra de las que sembraban los caminos de peligros para los incautos peregrinos.

Hoy en día, en esa simplificación que se aprecia al menos aparentemente en todos los síndromes que toman como modelo episodios de la mitología grecolatina, se habla del síndrome de Procrusto para hacer referencia al desprecio hacia aquellos que destacan. Cuando una persona lo padece, suele generar malestar a su alrededor, con nefastos resultados, al obstaculizar el progreso y favorecer por el contrario la involución. Generalmente teme que otro, por ser brillante, le supere eclipsándole, y ello provoca la envidia por lo que siente que representa una amenaza, y pone en marcha resortes para desacreditar y desautorizar las iniciativas e ideas de ese otro.

No solo en psiquiatría se hace uso del mito de Procusto. También en matemáticas existe el denominado análisis de Procusto, y en informática la cadena procusteana es aquella de longitud fija en la que se almacena texto de longitud variable, truncando el que es más largo o rellenando el que es más corto. Muchas falacias con pretensiones científicas se basan en la deformación de los datos con el fin de adaptarlos por la fuerza y con escaso o nulo rigor a hipótesis que se presentan como probadas, especialmente en temas polémicos en los que se trata de manipular a la opinión pública.

Hoy quiero llamar la atención sobre cierta semejanza que frecuentemente observo entre el mito de Procusto y las relaciones amorosas. Sin duda es difícil encontrar a alguien con quien sentirse tan cómodo que todo encaje, y es complejo amoldarse a circunstancias y costumbres ajenas. La etapa de enamoramiento, con la fascinación que lleva implícita, no dura siempre, y pasada esa fase suelen aparecer los peros como por arte de magia, la misma que propició el encuentro. Probablemente las decepciones son el resultado de las falsas expectativas que nos hacemos en un intento de que la persona en cuestión coincida con la idea que de ella nos forjamos, o con el ideal que de forma consciente o inconsciente tenemos sobre cómo ha de ser quien deseablemente habrá de convertirse en nuestra pareja.

Hay una tendencia procústea en muchos individuos en empeñarse en amoldar al otro, ignorando aspectos de su personalidad que no son de su agrado, o rechazándolos sin caer en la cuenta de que no es posible escoger con qué quedarnos, sino que todo forma parte indisoluble de la misma (es absolutamente aconsejable evitar el a menudo pensado «me encanta como eres, ya te cambiaré»).

Nos resistimos a aceptar que es intrínseco al ser humano tener un carácter y un temperamento que le es propio. Utilizo la primera persona del plural con valor impersonal, para evitar la impresión de que trato de pontificar, pues nada más lejos de mi intención, en ningún asunto, y menos aún en este.

Relaciones amorosas que un día funcionaron dejaron de hacerlo por múltiples causas: en algunos casos cada uno de los miembros evolucionó en un sentido distinto que les alejó, en otros faltó compromiso, en otros, llegado un momento, uno de los dos sintió que no recibía lo que daba, o que no le amaban del modo en que deseaba ser amado. Cuando de adolescente reflexionaba sobre esto, en mi ingenuidad me parecía que, si en verdad existía nuestra ‘media naranja’, era toda una lotería que diéramos con ella entre tantas personas como en el mundo habitan, y que simplificaría las cosas el que de algún modo hubiese una señal inequívoca que la identificara.

Afortunados quienes pueden afirmar lo que Carlos Saura hace decir a Paco Rabal en Pajarico: «Qué bien se está cuando se está bien», y, sobre todo, pueden decirlo siempre de quien con él/ella va, sea frente al Mediterráneo, en el paraje más recóndito o simplemente en el sofá de su casa. De eso creo que va lo que llamamos amor.