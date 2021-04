Cuando el tiempo pasa, una de las tareas que la vida impone es aniquilar a ese niño travieso e imaginativo que habita dentro de nosotros. Los años no perdonan, el tiempo es la medicina que nos asesta la más irremplazable y sutil estocada. Más que nada porque el tiempo no tiene moral ni compasión. Ni falta que le hace. La vida, valga la paradoja, es mortal, eso ya se sabe aunque mejor no pensarlo demasiado.

El niño interior va siendo devorado, canibalizado poco a poco, porque solo hay espacio para una persona en nuestro cuerpo. Así que, paradójicamente, si queremos mantenerlo con vida tiene que ser el adulto que empieza a emerger el que cuide a ese niño tierno y fascinado por el mundo que le precedió; ese niño con la boca llena de preguntas y los ojos infestados de colores y misterios que intuía el mundo y que imaginaba la vida como si fuese una historia fantástica. La vida es un sueño, pero llega un día y te piden que empieces a hacer cuentas para llegar a fin de mes, a buscar un trabajo serio, a pensar en alimentar tu cuerpo, tu ego, olvidarte de Melchor, memorizar el número de tu tarjeta de crédito y levantar un muro entre Oz y Europa.

Y entre una y otra cosa, comienza el silencioso crimen. El niño te reclama juegos y lo desoyes. Te cuenta un sueño al oído y le respondes con una fría bofetada de sentido común. Se ríe de naderías y le afeas el gesto y le replicas que eso no es tan importante como ir a hacer la compra al supermercado. Y un día te levantas y olvidas lo que has soñado o no le das importancia porque está al otro lado del muro.

De niño, miras un cuadro y no ves el marco, lees un libro y crees que tras el papel la historia fluye y contamina el mundo. El adulto ha amaestrado a su niño interior y le ha explicado que la belleza de la pintura es solo el espejismo que habita en los límites del cuadro, que al cerrar el cuento, un muro se levanta, y que crecer significa cerrar la puerta y tirar el mapa de vuelta a Nunca Jamás.

De niños, todos hemos pensado en cosas que hoy nos parecen estúpidas. Ser astronauta, que la chica rubia que pasa cogida de la mano de su madre sea tu novia, que aterrice una nave espacial en tu terraza. Pero el cuchillo del tiempo avanza y los sueños, al despertar, nos resultan absurdos juegos del subconsciente, galimatías inconexos.

Cada día cometemos el crimen. Cada día el niño interior bebe del veneno de la realidad. Soñar se sustituye por el pensar y el amor, por el miedo.

Sin embargo, el niño que llevas dentro sigue vivo. Quizá haya enmudecido pero sigue vivo.