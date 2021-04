¿Se imaginan? Pues no hace falta imaginar porque es cierto, real y lo tenemos instaurado en la Región de Murcia gracias a Vox y al Partido Popular.

Ahora sí, imagina. Imagina por un momento que convives con un maltratador, y un día tu hijo de tan solo 8 años llega a casa con un papel del colegio. Es una autorización, porque en la clase de Jesús, tu hijo, van a dar una charla sobre malos tratos y como consecuencia del pin parental instaurado por Vox y el Partido Popular, necesitan una autorización firmada por los padres para que el niño pueda asistir. Francisco, el padre del niño, ese hombre cariñoso y protector del que te enamoraste y que con el tiempo resultó ser un maltratador, sabe que en esa charla Jesús aprenderá a identificar situaciones de violencia de género, sabe que le enseñarán a reconocer patrones violentos de conducta que no hay que normalizar porque no es normal que un hombre grite, insulte y pegue a una mujer, sabe que le enseñarán cómo y dónde pedir ayuda, pero sobre todo Francisco sabe que, gracias al pin parental de Vox y el Partido Popular Jesús no irá a esa charla, porque él no firmará, él nunca lo autorizará. El pequeño Jesús, gracias a ese maldito pin permanecerá en la oscuridad viviendo la única realidad que conoce, sin saber que hay salida, sin saber cómo y donde poder pedir ayuda, porque el pin parental del Partido Popular protege a Francisco y deja indefenso a Jesús.

Pobre niño, ¿verdad? Imagina ahora que Jesús vive en una familia en la que sus padres le pegan, lo maltratan o que alguno de sus progenitores es un pederasta y abusa sexualmente de él, sin que el otro progenitor tenga la más mínima sospecha. Jesús llega a casa con una autorización que requiere la firma de sus tutores legales para asistir a una clase sobre educación sexual en la que se abordará la prevención del abuso sexual infantil. Le enseñaran a identificar tocamientos obscenos, le animarán a contarlo, a que no tenga miedo, a que no sienta vergüenza porque no es su culpa. Le informarán cómo puede denunciar lo que está sufriendo, porque hay salida, hay esperanza, pero no para Jesús, porque sus padres no firmarán la autorización. Gracias al pin parental de Vox y el Partido Popular, Jesús no recibirá esa información.

Imagina que la autorización es para una clase en la que se hablará de igualdad y respeto a personas del mismo sexo que se aman. A estas alturas de la lectura ya sabes que si alguno de los padres de Jesús es homófobo no firmará, impidiendo así que Jesús asista a esas clases, no vaya a ser que al niño lo adoctrinen y lo conviertan en maricón.

Qué horror, ¿no? Imagina ahora que eres partícipe de una sociedad que deja indefensos a los niños y protege a maltratadores, pederastas y xenófobos. Pues eso es lo que hace el pin parental de Vox y el Partido Popular dejando la educación y la cultura en manos de la ultraderecha. ¿Te imaginas?