Según el Diccionario de la RAE, el adjetivo ‘normal’ se aplica: a las cosas que se hallan en su estado natural, o que, por su naturaleza, forma o magnitud, se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano (acepciones 1 y 4); a lo que es habitual u ordinario (acepción 2); o a lo que sirve de norma o regla (acepción 3). Yo por mi parte, he creído siempre que es una de las palabras más peligrosas del idioma, e investigar en un momento dado su etimología no hizo sino reafirmarme en mi convicción sobre la inconveniencia de utilizarla como sinónimo de ‘frecuente’ o ‘habitual’, adjetivos carentes ambos precisamente del matiz regulativo o preceptivo de aquella.

En aquel tiempo —internet apenas empezaba— lo habitual era acudir a Joan Corominas, de cuyo mítico Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana —de finales de los cincuenta, y bastante inaccesible— empezaba a publicarse una segunda edición, muy ampliada con la ayuda de José Antonio Pascual y con leve cambio en el título (el ‘de la lengua castellana’ original mudaba a ‘castellano e hispánico’ en la nueva edición). Pero aunque Corominas goce aún de cierto prestigio, lo más probable es que hoy día cualquier persona interesada acuda a internet. Y entre los primeros resultados que encuentre estará seguro el de la web Etimologías de Chile, donde comprobará que el sustantivo ‘norma’ del que parte está etimológicamente relacionado con la palabra latina para designar una herramienta de carpintería; o que ese sustantivo tenía ya en latín la misma dualidad semántica que su derivado español: «‘norma’ literalmente significa en latín ‘escuadra empleada por carpinteros y albañiles’, como lo citan Plinio el Viejo y Vitruvio [pero] también puede significar ‘una regla, un modelo, un precepto, un mandato o guía de comportamiento’, como utilizan la palabra Cicerón y Horacio».

Lo que no encontrará el curioso en ese ni otros lugares son los rasgos semánticos positivos adheridos al término que me hacen detestarlo, y tener que luchar contra mis propios mecanismos lingüísticos cerebrales inconscientes para evitar que se me escape (lo que muy a pesar mío no consigo siempre): normales eran los niños que sobrevivían y llegaban a adultos en la Esparta de la Grecia clásica, y ‘no-normales’ los débiles, raquíticos o deformes, que eran despeñados desde el Monte Taigeto. Normales eran los patos del cuento de Andersen, salvo el feo, que era blanco de picotazos y empujones, y de las burlas de todos, incluso sus hermanos, pero al cabo resultó ser un hermoso cisne. Normales son, en fin, los heterosexuales, los maridos que trabajan, las esposas que cuidan el hogar y a los hijos; y ‘no-normales’ los/as homosexuales, los maridos que cuidan el hogar, las esposas que trabajan…