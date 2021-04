Peligro

Dicen que estando al aire libre es muy difícil que se produzcan contagios. Supongo que también se refieren a los que llevan mascarillas y guardan distancias de seguridad. Estos días se ha podido ver tanta gente en las plazas y en las terrazas de los pueblos y ciudades de nuestra Región que, incluso al aire libre, quizás pueda haber peligro. Casi todos los que ocupan las mesas, la mayoría sin mascarillas y sin distancia de seguridad, son jóvenes, así que no es extraño que los contagios entre ellos hayan subido un 90%.

Escasez

Una señora a su marido, de unos sesenta y tantos, en el supermercado: ‘Que no se nos olvide comprar huevos, que nos quedan solo dos’. Él la mira y se ríe, y dice: ‘¿Cuántos quieres que nos queden?’

Una buena solución

Alguien que conozco, con pocos miembros de familia en su casa, me dice que ha comprado un jamón y se lo han troceado en el mismo supermercado, lo han envasado al vacío. ‘Me han recomendado que congele las bolsas y las vaya sacando cuando me hagan falta, con tiempo suficiente para una buena descongelación. Lo he hecho, y, oye, está estupendo y no se te reseca como cuando lo dejas fuera, en el jamonero’.

Serie

He visto Libertad, la nueva serie de Urbizu. De realización es excelente, preciosas localizaciones, ambientes perfectos, y es que este director siempre es muy bueno. ¿El guion? Pues ¿qué quieren que les diga? Una cosa llevadera, se deja ver. ¿Los actores? Isak Férriz, muy bien; Ginés García Millán, excelente en su pequeño papel. ¿Bebe?, la protagonista, pues bastante regular, inexpresiva y tal, aunque da la imagen porque es enjuta, la mujer. A mis cortas luces, a esta serie le sobran unos treinta o cuarenta paseos a caballo y algunos muertos, porque lo de matar gente es muy repetitivo. Quizás sea un reflejo de la época (principios del siglo XIX), pero, vamos, no tiene nada que ver con Gigantes u otros trabajos de Urbizu, que eran magníficos.

Disgustado y con razón

Un hombre a mí, en la calle (me conoce de escribir aquí): ‘¿Usted sabe cuándo nos vacunan a los de entre 70 y 79? Es que nos hemos quedado ahí en medio, como emparedados entre los de 80 y los de 60, y nadie nos hace el más mínimo caso’. (no dice ‘mínimo caso’, dice otra cosa que no pongo aquí porque me da apuro, pero comparto la absurda incoherencia de estas vacunaciones, que van lentas y no se ajustan a lo que se está haciendo en otros países).

Tontería

Vaya numerito el de sacar 4 minutos a Sergio Ramos en el partido contra Kosovo con vistas a conseguir el récord de actuaciones con la Selección. Yo lo encuentro humillante. Y encima va y se lesiona. Luis Enrique, Luis Enrique…

Mejor no estar

Desde que dejé la enseñanza, después de más de cuarenta años, no ha habido un día que no eche de menos mi instituto, los alumnos y alumnas, los compañeros, el guapísimo trabajo que es transmitir conocimientos, la tremenda responsabilidad que es educar en la libertad y en la solidaridad, en los principios de una ética de vida, aunque estés enseñando Inglés, como era mi caso. Siempre había un momento para comentar algo con ellos que pudiera servirles como herramienta a la hora de llegar a un principio indiscutible, sin politiqueos, pero con conciencia de persona y de ciudadano. Ahora, prefiero no estar en activo, no soporto que alguien con las ideas que ha expresado la nueva consejera de Educación en Twitter, o en algunas de sus intervenciones en la Asamblea Regional, pudiera ser mi jefa. Pobre enseñanza pública…

Tradición

Esta semana hemos podido ver a personas devotas que tratan de mantener algo de religiosidad a pesar de las circunstancias. Observo a algunos conocidos que hacen cola en una iglesia, vestidos de traje y corbata y con los escudos de sus cofradías en la solapa, para entrar a saludar o a rezar a sus imágenes. Un poco después los vuelvo a ver, casi haciendo cola también, en una taberna cercana donde sirven un vermú que tiene fama. Uno de ellos me dice: ‘Es la tradición. Primero la iglesia, y luego el vermú’.