¡Cunda el gozo! Alégrese el universo entero y cuanto en él existe. Alégrese toda la humanidad y en concreto cada uno de nosotros. Por muy duros que sean los problemas que personalmente estemos viviendo, por angustiosa que sea la situación de millones de hermanos nuestros, hay fundamento para la esperanza. Al decir esto no somos ni ciegos ni ilusos. Sabemos perfectamente que el dolor físico llena los hospitales, que el sufrimiento moral corroe a muchas personas y que la falta de ética solidaria sigue matando más que la guerra. No nos olvidamos ni del cáncer, ni del sida, ni de la pandemia que se ha extendido por la tierra entera. Ni de la preocupación o la impotencia frente al problema de los contagios y las vacunas, o de las enfermedades que se clasifican como raras. No nos olvidamos de la droga, ni del alcoholismo, ni del hambre ni de la pobreza extrema, ni de la emigración forzosa.

Nos duele la soledad, el desamor, el racismo, los odios, los malos tratos y la violencia asesina. Nos irrita la explotación laboral de los más débiles, la manipulación informativa, la mentira. Nos entristece el egoísmo personal, la indiferencia frene al dolor ajeno, la superficialidad, el burdo materialismo. La lista negativa es larga y podía serlo más, porque la crueldad y el mal recorren con desenfreno la tierra.

Pero no todo es maldad. Existe también la realdad positiva. Hay gente de buen corazón, hay personas cercanas que dan su tiempo, se esfuerzo y su dinero para ayudar a los demás. Que luchan por un mundo más humano y más fraterno. Que trabajan por encontrar remedio técnico al dolor físico, al sufrimiento de los otros. Hay muchos (los conocemos con nombres y apellidos) que dan su vida en el combate contra la miseria y les preocupa y les duele la injusticia. Hay voluntarios en todos los frentes de la solidaridad. Hay profesionales y dirigentes que no se venden por nada.

Hay gentes que se sienten solidarias con los demás y tienen como ideal compartir. Ahí están los que se quieren, los generosos, los que ponen arte, alegría y belleza en el mundo, los que trabajan para que con el metal no se hagan cañones, sino instrumentos musicales. Además, a veces, donde menos se piensa, las semillas de bondad que hay en tantos corazones florecen en espléndidas primaveras.

Que el mundo mejore es un buen aliento y motivo de alegría humana, pero no sirve de mucho si todo termina en el cementerio. No es así. ¡No! No lo es. Cristo ha resucitado. Hoy lo estamos recordando especialmente. Celebramos que la muerte no es el final absoluto que precede a la nada. Celebramos que triunfa el amor, y tiene sentido que estemos destinados a una plenitud feliz. La Resurrección es para nosotros la señal y la meta. Cristo es el fundamento. ¡Aleluya! Feliz Pascua de Resurrección.

La alegría de la Pascua

1. Celebrar la Eucaristía. Visitar a los enfermos. Colaborar en una ONG.

2. Dar dinero para los pobres. Leer el Evangelio. Ser más amables.

3. Preocuparse por el medioambiente. No critiar. Escuchar a quien necesita ser escuchado.

4. Rezar todos los días. Mejorar la vida de matrimonio. Acoger a los inmigrantes.

5. Preocuparse más de los hijos. Revivir el compromiso bautismal. Contener la ira.

6. Perdonar. Combatir las injusticias. Agradecer a Dis su amor.

7. Manifestar la alegría de ser cristianos. Presionar a favor de los países pobres. Defender la igualdad. Escuchar las llamadas de Dios.

8. Vivir con esperanza. Interesarse por la política. Ser buenos vecinos.