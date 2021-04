En medio de toda esta desazón, hace unas semanas recibía la noticia del fallecimiento de uno de mis profesores en la universidad; también por Covid-19. El catedrático de Periodismo Jorge Lozano, hermano de la, quizás, más conocida periodista Lydia Lozano, era, sin duda, una persona peculiar, un intelectual con una mente brillante y un docente exigente. Jamás imaginé ‘sufrir’ tanto en una asignatura de libre configuración. No era fácil estar a la altura ni de su sabiduría ni de su pedagogía.

Era el mayor especialista español en semiótica de la cultura, fue director de la Academia de España en Roma y trabajó codo con codo con el mismísimo Umberto Eco. Aún lo recuerdo inmerso en sus textos de Walter Benjamin, Baudelaire o Giacomo Leopardi, entre otros. Jamás imaginé, hasta entonces, que el estudio de la moda (la asignatura se llamaba Semiótica y Sociología de la Moda) me fuese a aportar tal nivel de discernimiento. Creo que fue en aquel momento cuando adquirí cierta propensión a ‘curiosear’ y a preguntarme por el sentido de todo, por el valor que las cosas (los símbolos) tienen en comunicación.

Esta disposición que, quizás, le debo a Lozano, y que también debería ser propia de mi profesión, me ha llevado a hacerme preguntas que no son muy comunes o frecuentes, pero que me han provisto de cuantiosas respuestas llenas de conocimiento.

Así, por ejemplo, en ocasiones me traslado a alguna de sus clases en las que nos ilustraba sobre asuntos tan incorpóreos como la modernidad, la decadencia, la muerte… o cuestiones más tangibles como el pliegue, la americana o los tacones. Sobre estos últimos, de los que atesoro una cantidad importante, he leído e investigado lo suficiente para tener una vasta idea de su significado y evolución en el tiempo. Quizás a veces no somos conscientes de la información y la sapiencia que se esconde tras símbolos que juzgamos tan triviales.

Sabían que hay testimonios gráficos de este tipo de calzado en pinturas rupestres de hace más de 15.000 años. Que fueron prohibidos en la Revolución Francesa por ser testimonio de lujo y opulencia. Que los popularizó el Rey Sol (Luis XIV) o que los llevó, incluso, el mismísimo Einstein. Del Antiguo Egipto a la prolija Florencia de los Médicis o a la corte francesa de Pompadour, los ‘heels’ han sido objeto de polémicas y escándalos, pero también de numerosas modas que los han convertido de algo funcional, ligado al mundo ecuestre, a objeto de devoción y/o fetiche.

Y es que, como decía Louboutin, uno de los más prestigiosos diseñadores de zapatos –junto al autóctono Blahnik: «Los tacones son un doloroso placer» para muchas.