La noticia de que el ayuntamiento de Palma de Mallorca ha eliminado del callejero los nombres de los almirantes Churruca, Gravina y Cervera, todos héroes de la Marina española, los dos primeros muertos en la batalla de Trafalgar y el tercero protagonista de la guerra de Cuba, con la intención de borrar las huellas del franquismo, hace pensar que la Dictadura no solo tuvo consecuencias terribles para los que la padecieron, sino que goza de un prodigioso efecto retroactivo, que pude reconocerse en personajes de años, y hasta de siglos, anteriores.

Si a ello unimos el afán revisionista de los que enjuician y condenan sucesos y personajes del pasado con los criterios actuales de lo políticamente correcto, resulta que muchos de los héroes que alimentaron nuestras creencias, alentaron el sentimiento patriótico e incluso algunos fueron modelos para nuestras batallitas y pedreas infantiles, hoy resultan, no sólo detestables, sino dignos de ser entregados al olvido, eliminando sus nombres de libros y memorias, derribando las placas y estatuas que los recuerdan, hasta cargar sobre los ciudadanos el peso de la culpa, no ya por haberlos admirado, sino por pertenecer al pueblo al que ellos, mal que nos pese, también pertenecieron.

Por eso en este mi registro de últimas voluntades dejaré escrito que me arrepiento de haber disfrutado con la lectura de los libros de historia y de las leyendas que inmortalizaban a personajes tan execrables, de haberlos conservado en la memoria todos los años de mi vida y de haber hablado de ellos, para bien o para mal, a mis alumnos, a mis familiares y amigos.

Así, prometo borrar de mi pensamiento a tipos tan poco recomendables como Viriato, ‘el invicto caudillo lusitano’ de las viejas historias; procuraré olvidar las leyendas que pintan la grandísima hazaña de Don Pelayo y unos cuantos de los suyos disolviendo a pedradas a las mesnadas sarracenas como pórtico de la Reconquista; ya nadie me oirá nunca hablar de Rodrigo Díaz de Vivar, paradigma del nacionalismo españolista, opresor de la patria catalana, a la que humilló en la persona del ‘Molt Honorable’ Conde de Barcelona; me olvidaré de los Reyes Católicos y de Carlos V, del Gran Capitán, de Colón y de los conquistadores españoles que ensangrentaron América e impusieron su ominosa lengua a los indígenas.

Ni que decir tiene que abominaré de Churruca y Gravina; detestaré la memoria de los héroes de la Guerra de la Independencia, empezando por los capitanes Daoíz y Velarde, el teniente Ruiz y la bordadora Manuela Malasaña, y concluyendo con los inventores de la guerrilla, desde El Empecinado al Cura Merino, sin olvidar a Espoz y Mina y a otros héroes singulares, entre los que no mencionaré ya más al carbonero alcalde que, con sus vecinos de Guadix, se enfrentó a la horda francesa con una cañón de madera fabricado ad hoc, que reventó al primer disparo destrozando a medio ejército francés y, ya de paso, a él y a buena parte de su tropa. Y me olvidaré de El Tambor del Bruch, que aterró a los franceses con el redoble catalanista de su instrumento, como si los atacara todo un ejército, y no se me ocurrirá mentar a Agustina de Aragón, dudoso ejemplo para el feminismo ecopacifista. Y dejaré enterrados para siempre al héroe de Cascorro y al almirante Cervera, protagonistas de la derrota del imperialismo español en Cuba.

Pero, a sorbo callado, yo seguiré siendo devoto fidelísimo de un héroe lorquino que merecería serlo de España y del mundo todo. Digamos que hablo del mozo Filipón de Cope, quien un día cualquiera del siglo XVII, avistada una incursión berberisca, abandonó sus labores agropecuarias para perseguirla por trochas y veredas, lomas y collados, ramblas y barrancos, a riscazo limpio, hasta enterrarla en la mar de Águilas. Aunque no diré nada de él porque podría ser tachado de facha y xenófobo, y denunciado por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, con riesgo cierto de que le retiren el nombre a su calle, situada, paradojas de la historia, en el lorquino Barrio de los Ángeles, habitado de pacíficos y honrados vecinos musulmanes.