Gregario es el que forma parte de la grey, del rebaño. Para estabular el ganado, se agregan, segregan, disgregan o congregan las reses y quien se sale del rebaño es egregio. Este pequeño repaso etimológico nos da idea de cuáles son los términos aplicables al mundo de la política en nuestros días y es conveniente ir avisado para no equivocar la manada, porque para llevar el hato, los pastores no suelen usar de una oratoria florida y es fácil confundir los silbidos e interjecciones y equivocarse de rebaño.

La Constitución reconoce como uno de los valores superiores del ordenamiento el pluralismo político, pero que lo expresan los partidos. Puede ser cierto si se piensa en el conjunto, que muestra la diversidad, pero no en cada uno de ellos, que son reflejo de la estabulación ideológica, además de ser tan democráticos como lo era el despotismo del XVIII, que al menos era ilustrado.

Hace tiempo que asistimos a un proceso de descomposición de las ideologías. El margen de maniobra de los Gobiernos, dentro de los moldes políticos y económicos del sistema, es bastante estrecho. Aún así, el marketing y la propaganda se construyen sobre los antiguos ideales, reducidos a una excusa dentro de la inconfesable pugna por el poder. De manera que para disimular la ambición espuria, se mantiene la retórica de la confrontación ideológica como una auténtica agonía, en el antiguo sentido de lucha al borde de la muerte.

En la película Dragonheart, el dragón, con la voz en el doblaje de Paco Rabal, recuerda al caballero su juramento: «Su corazón solo conoce la virtud, / su espada defiende a los indefensos, / su fuerza sostiene a los afligidos, / su palabra sólo habla verdad, / su ira deshace la maldad». Pero no es tiempo de dragones, sino de ratones, y las fórmulas de los grandes ideales se han convertido en consignas, vacuas y falaces, cuando no simplemente mendaces.

Había una vez un circo

La patria del esperpento no es la mente prodigiosa de Valle Inclán, sino la pequeña, árida y recóndita Murcia de nuestros amores huérfanos. La tensión entre los socios del Gobierno regional se hizo insoportable y se escenificó un divorcio digno de las ambiciones personales en juego, terriblemente pequeñas, infantiles. La perversión de unos no era desconocida por los otros, que aún así pactaron el reparto de una tarta tan apetitosa como la tortada murciana.

Ana Martínez Vidal fue entronizada en esta taifa por el dedazo del aparato del partido personificado en Hervías —otro que no es dragón, sino camaleón—, pese a que la ganadora de las primarias fue Isabel Franco. Receta infalible para cultivar enemigos extraños y propios. Cuando López Miras tensa la cuerda con un proyecto de ley hecho en su único y exclusivo beneficio, la vicepresidenta asume el papel del Gran Visir Iznogud, salido de la cabeza del genial René Goscinny, que quería ser califa en lugar del Califa. Pero no le perdonan los muertos de su felicidad, que diría Silvio Rodríguez, y se monta la mayor historia de transfuguismo que ha conocido nuestra democracia moderna. ¿Que Murcia no sale en las noticias? Pues que hablen, aunque sea mal.

Isabel Franco, ninguneada por el Gobierno regional con la cartera más insustancial de todo el programa electoral del PP, echa a volar su palabra, sin reparar en que estaba firmada. El adagio «verba volant, scripta manent» (las palabras vuelan, lo escrito permanece), en su caso, se hace papel mojado en las carantoñas de quienes marcan el precio de cada individuo. López Miras muestra que, además de presidente, sabe ejercer de mozo de supermercado, etiquetando productos de la mano de Teodoro García, mercader de voluntades ajenas, que tiene el mismo aprecio por la tinta invisible, quiero decir, el pacto antitransfuguismo ratificado el pasado noviembre.

La ley López Miras, que le permitará eludir a él sólo las prohibiciones que marcó su propio partido, el que añora el marchamo de limpieza, sigue en el aire y a la espera de la compra de la mayoría absoluta. Vox (incluidos los ex) le baila el agua al Panotxari por el pin parental, ese veto a las ideas, para que los hijos sean igual de obtusos que sus padres. El colofón lo puso el presidente de la Asamblea, que también firmó la moción de censura, pero ya no se siente vinculado por su rúbrica delante del representante de su partido. Otra palabra que no vale nada.

Extraña idea de lo que significa el principio de que nadie puede ir contra sus propios actos, más siendo el presidente del poder legislativo en la Comunidad, donde se hacen las leyes. Diego Conesa nunca será el tahúr del Segura.

¿Cómo están ustedes?... ¡más fuerte!

Entre tanto, Isabel Díaz Ayuso lanza una consigna trumpista, insensatamente recogida por un partido títere: socialismo o libertad. Quien la vocea como antaño los discursos y arengas, se sentirá orgulloso de la ocurrencia. ¿Es preciso ser versado en la Historia de las ideas, del movimiento obrero o siquiera la de Europa y la UE, para percatarse de la ignorancia supina del ocurrente? ¿Olof Palme, Billy Brandt o François Mitterrand eran enemigos de la libertad? Entre las muchas variantes del socialismo, la que es antagonista de la libertad no vive en este país de locos y la libertad que compra el neoliberalismo es sólo una nueva forma de servidumbre.