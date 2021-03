En apenas un mes, dimitió una consejera, la de Transparencia, la única que se fue sin los deberes hechos, pero con dignidad; otras dos, la vicepresidenta y la portavoz, firmaron una moción de censura contra su propio Ggobierno; otros dos firmantes, junto a la vicepresidenta, cambian la firma por dos puestos de consejeros; otro miembro del Consejo de Gobierno se entera por la prensa de que ha sido cesado y tiene el valor (cuajo se dice en la huerta) de enviar una carta diciendo que: «Me voy con la tristeza de no haber podido culminar la gran cantidad de proyectos que se habían iniciado». Alguien le debería recordar que no se ha ido.

Pero lo peor de todo, está por venir. El puesto de consejero ya no está reservado para gente preparada, formada y con experiencia. Al contrario, jamás algunos pensaron llegar tan altos, y las consejerías, como la Asamblea Regional, caer tan bajo.

Con todos mis respetos: ¿de verdad que la diputada Valle Miguélez, que era secretaria de Organización cuando el pucherazo de las primarias, cree que está preparada técnica, académica, laboral y profesionalmente para manejar la consejería de Empresa, Industria y Portavocía?

¿De verdad que es serio poner la Investigación de esta Región, que tan necesaria es para nuestro futuro, y las relaciones con las Universidades, en manos de un comercial del sector agroalimentario y sin formación? Por cierto ¿dónde están las Universidades públicas? ¿organizando otra fiesta para homenajear a los exrectores?¿o preparando otra bienvenida al exalcalde Ballesta igual que hicieron con Cámara?

Así que tenemos un Gobierno regional que lo configuran personas provenientes de partidos políticos que han sido expulsados, no por cambiar de ideología, ni por España, sino porque firmaron una cosa en nombre de su partido, y al día siguiente la cambiaron, no a costa de renunciar a ningún cargo, eso sería lo ético y lo moral, sino que aceptaron ser consejeros como premio a su transfuguismo de libro; una vicepresidenta, que ella misma reconoció que su ‘jefe’ era un inmaduro; otro u otra consejera, con una ideología que no cree en el servicio público, como responsable de Educación, Cultura o Fomento, qué más da, y por si faltaba algo, a fecha de hoy, se buscan segundos escalones en la Administración regional que no tengan ni oficio ni beneficio para colocarlos; a cambio, tienen que hacer palmas, muchas palmas.

Y todos ellos han de ser los encargados de sacar a la Región de la mayor crisis económica, sanitaria, laboral y social que se recuerda en cien años, guerras aparte. Manda huevos, Federico.

Cuando leo la vida laboral, académica y profesional de una parte de los miembros del Gobierno regional me vienen a la cabeza los Juan Bernal, Pepe Molina, Francisco Artés, Andrés Carrillo, Cristina Gutierrez, etc., con quienes se podría estar de acuerdo o no, pero, por lo menos, tenían relato, un proyecto de región en su cabeza, y un objetivo claro algunos de ellos: la sostenibilidad del sistema.

Y ahora miro a San Esteban, hago un repaso rápido de donde está mi Región, qué proyectos tenemos como sociedad, cuál es nuestra política cultural, educativa, industrial, económica, turística, social, medioambiental, de movilidad, de investigación, qué esperanzas albergamos para cambiar nuestro rumbo errático, triste y fallido.

Y miro las encuestas y me deprimo aún más, no porque la Región pueda ser gobernada por la extrema derecha, allá los ciudadanos de esta región si depositan su confianza en la España del NoDo, los toros y la caza, sino porque me he leído sus propuestas fiscales, medioambientales, de políticas públicas (por cierto, no hay ninguna), culturales, educativas, cuál es el modelo que proponen para sustituir al sistema público de pensiones, lo que piensan y dicen de la violencia de género, del 016, de los inmigrantes, de los que no piensan como ellos, incluso del derecho a tener pistolas en nuestras casas.

Y retorno a mirar la composición del Gobierno regional, y me viene a la cabeza esa frase popular: «Cuando todo parece que no puede ir peor, empeora».