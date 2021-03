Se quejaba el pasado lunes Isabel Díaz Ayuso en un matinal televisivo de que la llamen loca o IDA usando el acrónimo de su nombre y apellidos, denunciando con su habitual tono agrio y combativo, que es una falta de respeto hacia las personas que padecen cualquiera de las muchas enfermedades mentales que pululan escondidas por todos y cada uno de los entresijos de nuestra sociedad, ya de por sí enferma de gravedad desde hace años (una sociedad sana no daría lugar, desde luego, a ejemplares humanos tan peculiares e insolidarios como la propia IDA) y recordando además que su propio padre ‘falleció de ello’, y que a una familia como la suya «no le es agradable que se juegue con estas cosas».

Para nadie es un secreto que Díaz Ayuso representa lo peor del neoliberalismo trumpista y populista; para nadie —incluidos Casado y Abascal— es un secreto que probablemente sería mejor candidata de Vox que la propia Monasterio; ni que parece empeñada en desmentir por la vía de los hechos el ‘viaje al centro’ que —tras el fiasco del PP en las pasadas elecciones catalanas— ha reemprendido Casado con la inestimable ayuda de su lugarteniente murciano, que dicen las malas lenguas que lleva semanas llamando a las sedes de Ciudadanos de cada capital de provincia o ciudad española importante y, cuando descuelgan el teléfono y preguntan quién es, se anuncia al grito de «Teodorín colorao, este cuento se ha acabao». (Menos mal que lo de ‘Santiago y cierra España’ se lo deja de momento al verdadero, o sea, Abascal, aunque todo puede llegar, no se impacienten y denle tiempo al tiempo, que en esto de las OPA hostiles entre derecha y ultraderecha todo puede pasar, miren si no dónde está a partir de hoy la antaño gloriosa Bankia de Aguirre y Rato).

Volviendo al argumento de Díaz Ayuso sobre la falta de respeto de quienes la llaman IDA a las enfermedades mentales y a quienes las padecen, parece obvia la falacia subyacente al planteamiento: quienes usan el acrónimo de sus iniciales para referirse a ella no pretenden insultar a los enfermos que padecen tales enfermedades, sino poner de manifiesto que ella se comporta abierta y desafiantemente como una loca, atacando con mandobles de dialéctica incendiaria y populista a todo lo que se mueve, mintiendo o tergiversando sin asomo de vergüenza. Y lo último y mejor es que, en realidad, estábamos todos equivocados, porque su nombre completo —tal como aparece en la candidatura para las autonómicas de Madrid, que el PP hizo pública el viernes— es Isabel Natividad Díaz Ayuso, por lo que el acrónimo correcto es ‘la INDA’. No me negarán que se entiende todo mucho mejor ahora, ¿verdad?