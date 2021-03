Todos los bandos creen tener la razón de su parte ¿pero en realidad, de qué parte está la razón? Al final, sólo hay un lugar en el que encontrar la respuesta, y es dentro de cada uno. Por suerte, dentro de todos nosotros existe un lugar, llamémoslo consciencia, moral o corazón. Un pequeño o gran templo, eso depende de cada cual, donde residen los irreductibles que defienden dos de los principios básicos que rigen el comportamiento humano, lo correcto y lo conveniente y esos dos principios, todos sabemos distinguirlos.

A partir de ahí, como en una guerra, todo vale. Sin embargo, algo distingue a los que eligen entre lo conveniente por delante de lo correcto. Lo conveniente necesita respuestas, genera dudas y pide explicaciones. Aquellos que optan por lo conveniente, empiezan por tener que convencerse a sí mismos, primero ganan su propia guerra y luego, una vez se han autoconvencido, salen a convencer al resto, empezando por sus familias, amigos y después, a todo el mundo. Lo conveniente siempre necesita justificaciones, no se sostiene por sí solo.

Lo correcto, que rara vez coincide con lo conveniente, no libra batallas internas, ni tampoco externas. No necesita justificaciones. Todos sabemos qué es lo correcto en cada situación, no hace falta que nadie nos lo diga, ni necesitamos explicarlo a nadie.

La honestidad, la verdad, el ir de frente por la vida están del lado correcto. Entre gente de bien, la credibilidad de una causa, depende de la pureza de los medios empleados para ganarla. Ahora, todos aquellos que hemos estado involucrados en esta ‘guerra’ de la moción de censura en la Región de Murcia, tenemos que seguir mirándonos al espejo cada día, pero mientras unos no necesitamos justificar nada, otros van en procesión dando explicaciones.

Aunque parezca mentira, la excusa de los tránsfugas es que se ha movido su partido y no ellos. Dando a entender que el partido es un ente abstracto, del que ellos no forman parte. Además, se trataría de un ente monolítico, que, si dijo una cosa ayer o firmó un pacto, con el paso del tiempo y el devenir de los acontecimientos, no pudiera cambiar de opinión. Y lo dicen unos que firman una cosa y al día siguiente hacen todo lo contrario. Si el partido se ha movido y ellos no será porque ellos no se mueven junto con sus compañeros de partido, han bailado un compás mientras la música les gustaba y, ahora, bailan al son de otra melodía. Esta gente no es nada nuevo, los ha habido así desde el principio de los tiempos, y los seguirá habiendo, arribistas, se manejan con un mecanismo mental muy primario: «Ande yo caliente, ríase la gente».

Son mesías, la verdad está en su boca, el resto estamos equivocados, nos hemos perdido, aunque seamos miles y vayamos cogidos de la mano.

Se podrá estar de acuerdo o no en las razones que llevan a plantear una moción de censura, pero lo que no es discutible es la pureza democrática de los medios que se utilicen para defenderla y defenderse de ella. Los hechos probados son los que son: un presidente que compra el voto de unos tránsfugas a cambio de que voten en contra de la moción que ellos mismos firmaron, así de sencillo, así de podrido.