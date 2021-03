Frente a la impredecible realidad política regional, que poco tiene de lógica y estable (y por qué no decirlo, de decente), aún contamos con el consenso de lo público. Aún nos queda la tranquilidad de que lo que verdaderamente es de todas y todos tiene que seguir y seguirá adelante, le pese a quien le pese. Y es que, a pesar de los temblores en San Esteban y las veleidades políticas de unos pocos, mañana volverán a abrirse las puertas de hospitales y colegios, la policía seguirá velando, la investigación avanzará y muchos, muchos miles de personas llevarán a cabo todas las gestiones para que Murcia y España funcionen, haciendo posible que nuestra vida sea un poco mejor cada día. Frente a la incertidumbre política de una minoría, está el consenso de las y los que trabajamos en lo público para todas y todos.

La interesada e irresponsable crispación y polarización de algunos sectores políticos pone en peligro la convivencia. Pero ojo, no sólo cuando se agitan redes sociales o se copan las portadas de prensa y telediarios: el principal ataque a nuestra democracia por parte de sectores extremistas es el ataque que se hace a la administración pública y a su personal en ejercicio. No hay nada más antidemocrático e inconstitucional que atacar a las personas que velan por nuestros derechos fundamentales y a los servicios públicos que ponen en la práctica, día a día, nuestra Constitución del 78; respetar la democracia y nuestra Constitución es respetar a aquellas personas que la articulan, de forma práctica, en el ejercicio cotidiano de sus funciones.

Hay algunas personas en San Esteban que, en el ejercicio de su derecho a la libertad ideológica y a la participación política, se olvidan del resto de derechos que también tenemos las y los murcianos. Se olvidan con frecuencia de otros contenidos constitucionales básicos: el derecho a la salud, a la educación y libertad de cátedra, a la libertad y seguridad ciudadana, a la protección social, a la información o la libertad sindical y negociación colectiva, y a otros, otros muchos que son también derechos fundamentales. Y que no nos engañen: no se puede ser constitucionalista si no se respetan los servicios públicos que garantizan esos derechos; no se puede ser constitucionalista cuando se maltrata presupuestariamente a las administraciones públicas, cuando se recorta en servicios o se privatiza, anteponiendo el interés particular y el beneficio privado al público; no se defiende la Constitución maltratando a las y los trabajadores públicos o cuando se ataca a los órganos de representación de estos; se ataca también a la Constitución española cuando se vulneran convenios colectivos, cuando se abusa de la temporalidad y externalizan servicios, o cuando se vilipendia a la representación sindical.

El constitucionalismo hay que practicarlo: no está en los símbolos ni se hace con banderitas en los balcones, dando falsas ruedas de prensa en plazas públicas o paseando en coches por la Gran Vía. El verdadero constitucionalismo hay que mantenerlo en forma día a día, señoras y señores de San Esteban, y eso pasa por respetar y cuidar a las y los servidores públicos en sus trabajos diarios.

Los servicios públicos son el fruto de una voluntad tozuda de consenso, conjunta, de nuestro país. Lo público es, y será, resistente a las veleidades políticas y al paso de gobernantes, presidentes digitales y parlamentarios tránsfugas. En UGT estamos convencidos de que muchas pretensiones y ocurrencias de la extrema derecha chocarán con los límites de la realidad de este consenso social de lo público, chocarán con la voluntad de convivencia y entendimiento de una mayoría anónima y responsable de esta Región, que valora y sostiene sus servicios públicos.

En esa voluntad mayoritaria reside nuestra fuerza, forjada en años de servicio a las y los demás. UGT lleva más de 130 años defendiendo a las y los trabajadores y a nuestros servicios públicos, y casi 43 años defendiendo con lealtad el consenso de lo público pactado en nuestra Constitución española.

No habrá ataque, deslealtad o acción contra lo público a la que no nos opongamos ni ofrezcamos resistencia; ni iniciativas inconstitucionales sin confrontación.

Trabajamos defendiendo lo que es de todas y todos, y que todo el mundo tenga claro que cada vez que quieran meter sus manos tránsfugas en nuestros servicios públicos nos van a tener en frente.