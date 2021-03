Apenas recuerdo haber jugado a algo en mi vida. Ni en una mesa ni en una cancha. Bueno, solo a una cosa, pero cuando ya superé la veintena. De niño ansiaba la oportunidad de desquitarme algún día en una máquina de bolas, esas de pinball que había en los bares. Mi niñez está unida a la de los espectadores que pasábamos horas y horas en el lateral de esas recreativas, contemplando a los afortunados que introducían un duro detrás de otro para jugar dos partidas, o cuando llegó la inflación de los años ochenta, las monedas de veinticinco pesetas por tres momentos sublimes. Pude resarcirme cuando empecé a ganar mi primer sueldo, pero ya era tarde, porque fueron sustituidas por las de apuestas, esas que emitían cantos de sirena con melodías que no podías quitártelas de la cabeza ni en sueños.

Más tarde llegaron las máquinas de marcianitos y comecocos, y ya no caí en la tentación. Ni siquiera cuando vivía en un piso con estudiantes de Informática que, entre programación y programación, se dejaban la vista en una pantalla verdosa con lo que simulaba ser una paleta de frontón. Confieso que ya era un poco rarito en esa época. Jamás pisé la cantina de la facultad de Periodismo donde tenían lugar verdaderas timbas de mus. Las cartas, esas al menos, tampoco han sido santo de mi devoción. Solo he pecado en unas pocas veladas de cinquillo con mi abuela Josefa, y otras tantas de un continental con las madres (natural y política) en las cálidas noches playeras.

De ahí que me resulte tan difícil encontrar el mínimo placer por el juego. Ni el recreativo ni, por supuesto, el especulativo. Nunca he conseguido entender qué disfrute encuentran aquellos que compran y venden acciones, o los que apuestan a cualquier juego de azar. De hecho, en el caso de la Bolsa, jamás he logrado comprender en qué consiste eso de las operaciones de compra, venta y demás zarandajas. No me pregunten, por tanto, acerca de lo que pasó hace unas semanas con el uso de la comunicación del sitio de noticias y enlaces Reddit, mediante el que miles de personas se pusieron de acuerdo para adquirir al mismo tiempo acciones de las tiendas GameStop. Cuentan los entendidos que la intención era contrarrestar varias operaciones en marcha por parte de los fondos financieros orientadas a hacer bajar los precios de sus acciones.

En consecuencia, unas acciones que cotizaban a 19 dólares a principios de año subieron en pocos días hasta los 483 a finales de enero. Algo que, según los economistas críticos, puso al descubierto las vergüenzas de este capitalismo financiero que dirige los destinos de Occidente.

Si el juego especulativo no entra en los parámetros en los que me muevo a diario, mucho menos coincido con el de las expectativas sobre sentimientos. Algo que, al parecer, está a la orden del día entre un buen número de jóvenes veinteañeros a la hora de asumir o no un compromiso entre dos personas. El caso es que se dan los primeros pasos pero, cuando una de las partes ya está dispuesta a asumir una nueva relación, la otra (la contratante de la primera parte) se echa atrás y vuelta a empezar. Con el consiguiente coste emocional causado a quien estaba dispuesto a lanzarse a la aventura de una relación.

Bien es verdad que a cartas vistas no hay mal jugador. Pero hablamos de aquello que nos permite desenvolvernos de manera libre, sin causar perjuicios a los demás. De ahí que el juego sirva de ayuda para adquirir determinadas habilidades y facilite el encuentro con los otros en el reto de lo cotidiano. Desde la niñez al tiempo de la madurez. Sin ambages y sin mal perder.

Pero en estos tiempos, algunos tienen mal perder. Y otros, juegan a caballo ganador. Así cualquiera.