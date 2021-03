Pasó del tema

La semana pasada tuvimos lo de la moción en la Asamblea, y esta lo del Ayuntamiento de Murcia. No ganamos para tanta fiesta y tanta celebración. Y una crítica: ¿por qué no vino Pedro Sánchez a Murcia el viernes al igual que lo hizo Pablo Casado para felicitar al suyo que había ganado? Y, lo de la moción de la Asamblea era poca cosa, al fin y al cabo, solo suponía la continuidad del Partido Popular al frente del Gobierno, pero lo del ayuntamiento de Murcia era todo un acontecimiento: un alcalde socialista después de 26 años de ‘pepeo’, que se dice muy pronto. Ya podía haber venido el líder.

No han visto otra cosa

Efectivamente, han pasado 26 años desde que el PP tomó el poder en Murcia, y ¿saben ustedes una cosa? Me acuerdo de cuando los alcaldes eran socialistas, pero es que también me acuerdo de cuando eran franquistas, hace ya años y años. Bien es verdad que por entonces yo era un chiquillo. Bueno, algo más que un chiquillo. Y otra cuestión, hay hombres y mujeres hechos y derechos en esta Región que no han conocido otra cosa que el Partido Popular gobernando. Igual que me pasó a mí con Franco.

Cansado y molesto

Un hombre a una mujer con la que camina por la orilla del río: «Voy ‘mataíco’ de los pies. El juanete se me está clavando en el alma. Vamos a volvernos ya, Mari».

Serie

Esta semana he comenzado a ver la serie mejicana ¿Quién mató a Sara?, más porque uno de los protagonistas es Ginés Garcia Millán, el actor nacido en Puerto Lumbreras, que porque merezca mucho la pena. Es entretenida, pero más bien mala, un poco novelón de amores y pasiones desatadas, pero también con sangre y muertos, odios y venganzas. Pasan muchas cosas en cada capítulo, y, de vez en cuando, ponen una escena de cama para animar la cosa. Si no es usted muy exigente, se puede pasar algún rato suelto con ella.

La compra

En el nuevo reparto de funciones de mi casa, he asumido la compra en supermercados que antes no hacía (yo me encargaba de la carne y el pescado en el mercado). Me ha costado mucho acostumbrarme, descubrir dónde están los productos, cuáles son los más indicados –me estoy hinchando a leer etiquetas-. En cualquier caso, a menudo aparezco con cosas que son caprichos y me olvido de las pastillas para el lavavajillas. Y eso que me lo apunto todo en el móvil.

Abusos

Me entero por la prensa que Rociíto ha grabado una película de ocho horas contando que aquel marido guardia civil que tenía la maltrataba física y psicológicamente. Si es cierto, espero que él acabe en la cárcel. Lo que no llego a entender es lo de las ocho horas en Telecinco, en uno de esos programas típicos de Telecinco, en vez de irse a la policía y denunciarlo.

Día especial

Cuando escribo esto, es viernes de Dolores, y, con el permiso de ustedes, me voy a ir a Cartagena a dar un paseo por mi ciudad, a ver a la familia y a felicitar a mis Lolas. Durante bastantes años, hice lo mismo en este día, acompañado de mi viejo amigo J.J.M. Paseábamos por la calle Mayor y el Puerto, íbamos a la iglesia de Santa María de Gracia a ver los tronos de las procesiones que ya empezaban a ser arreglados, y luego pasábamos por la Caridad, a saludar a la patrona de la ciudad. Eran buenos tiempos.

Comprendo

Un hombre, desconocido para mí, en la calle: «Me gustó su artículo del sábado pasado. Parecía de broma, pero iba muy serio». Dejo constancia de su comentario aquí, porque me pareció muy bien su interpretación de lo escrito.

Buena peli

He visto una película que no vi en su momento y que está bastante bien. Se llama Shame y el director es Steve McQueen, el que ha hecho hace poco la serie Small Axe, que es muy buena y la están dando ahora en una plataforma. Shame fue bastante escandalosa en su momento porque Michael Fassbender enseña repetidamente la cosa a lo largo del film, pero lo cierto es que la peli trata el tema de las adicciones con valentía e intenta entender cómo funciona la cabeza de los adictos, y, en este caso, al ser un adicto al sexo, pues cómo funciona todo lo relacionado con ello. Sin bromas, es interesante.