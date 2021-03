Si hay una cuestión fundamental en el sentido más amplio de la palabra en lo que a los ciudadanos respecta (dejando al margen la imprescindible Sanidad) esta es la Educación. Por eso no es de recibo que las leyes educativas estén permanentemente sometidas a cambios y reformas, dando lugar a un sistema inestable con la manifiesta insatisfacción de los profesores, de cuyo criterio se suele hacer caso omiso, mientras se priman las ideologías, que son precisamente el motivo de la citada inestabilidad.

La Ley Celaá, aprobada en el Congreso hace escasos meses, no es una excepción: la enseñanza de las lenguas clásicas no dependerá de una ley orgánica, sino de las negociaciones con los distintos Gobiernos autonómicos. El latín lleva presente en el sistema educativo desde la Ley Moyano (1857). Ahora la Ley Celaá se limita a señalar que la Cultura Clásica será de oferta obligada (no obligatoria) en la ESO, y, algo que resulta absolutamente inaudito, el latín y el griego desaparecen como asignaturas incluso en el bachillerato humanístico.

La plataforma Escuela con Clásicos, de la que forman parte la Sociedad de Estudios Clásicos y la Sociedad de Estudios Latinos, trabaja a nivel nacional en la defensa del Griego y el Latín. A nivel autonómico secciones de una y otra sociedad o asociaciones como, en Murcia, AMUPROLAG (Asociación de profesores de Latín y Griego), caminan en la misma línea. Numerosas instituciones y autoridades académicas, entre ellas la Real Academia Española, la Real Academia de Medicina o la Academia de Historia de las Ciencias y las Técnicas, nos han mostrado su apoyo, sin que la respuesta por parte del Gobierno haya sido favorable. Quedamos totalmente al albur de lo que en cada Comunidad autónoma se acuerde, de que se nos quiera escuchar y atender a nuestras demandas.

En Murcia, donde la primera promoción de titulados en Filología Clásica se remonta a 1982, hace más de diez años que no se convocan oposiciones en nuestras materias. Sin embargo, los profesores de Enseñanza Secundaria, verdaderos héroes en los tiempos que corren, siguen esforzándose e implicándose al máximo de forma entusiasta no solo en enseñar sino también en participar en actividades formativas y fomentar otras que faciliten que sus estudiantes profundicen en el conocimiento de las lenguas que son el sostén de nuestra cultura occidental.

El pasado miércoles, alumnos procedentes de once institutos de Bachillerato de la región participaban en Murcia en las XIV Olimpiadas de Lenguas Clásicas (cuarenta en la prueba de latín y veintisiete en la de griego), organizadas por la SEEC y auspiciadas por la Fundación Séneca. Un día después en torno a cien lo hacían en el CICERO, organizado por AMUPROLAG, y la semana pasada dos alumnos del Colegio Jesús-María Alfonso X se presentaron al Certamen Ciceroniano.

Entre los meses de febrero y marzo la SEEC ofreció en modalidad no presencial un curso bajo el título de «El Mundo Clásico en las Ciencias y las Artes», donde distintos especialistas trataron, entre otros temas, la relación entre la mitología y la tabla periódica (Daniel Torregrosa, químico), la representación del mundo clásico en la pintura (Martínez Mengual, pintor o José Antonio Molina, historiador), la presencia de referentes clásicos en los videojuegos (Josefa Fernández Zambudio, filóloga clásica), el origen de los Juegos Olímpicos y el maratón (Miguel Calvo, escritor especializado en atletismo), Alejandro Magno en el cine (Mario Agudo, periodista y escritor), el sueño desde el punto de vista fisiológico y sus referencias en la literatura clásica (Virginia Izura, neuróloga), Casandra en la escena contemporánea (Diana de Paco, dramaturga, Miguel Cegarra, director, y Marina Miranda, actriz). El curso resultó muy satisfactorio por la calidad de los ponentes, la variedad de la temática, y la valoración de los numerosos participantes.

El mundo clásico debe seguir presente en la Educación porque no podemos ni debemos renunciar a unos saberes que son necesarios. El próximo 21 de abril llevaremos a cabo una nueva edición de «Yo conozco mi herencia, ¿y tú?», con el fin de poner de manifiesto la importancia de nuestro legado cultural por medio de la lectura de textos representativos, tanto antiguos como de cualquier otra época, hasta nuestros días. En el transcurso de la misma se hará entrega de los premios a los ganadores en el concurso «Los dioses tienen Wifi» que SEEC Murcia llevó a cabo a través de redes sociales entre junio y diciembre de 2020, con una nutrida participación que evidencia una vez más el interés que siguen despertando en nuestros días la Grecia y Roma antiguas, demostrando con hechos fehacientes que no están en absoluto ancladas en el pasado, sino que siguen vivas, y son necesarias para demostrar que vanguardia y tradición lejos de ser excluyentes caminan de la mano desde siempre, porque ni el pasado es estanco ni el futuro puede ser ajeno a sus raíces.

Profesora de Filología Clasica de la Universidad de Murcia y escritora

