La vida se asemeja a una página en blanco. En toda su extensión se va formulando la tristeza y el éxito, las idas y venidas de los hombres. Sus aciertos y fracasos. Los sentimientos van de la mano de la razón. El poeta camina por las ciudades y deja una huella de tinta en los pasos de cebra, en los hogares que habitó y en las cafeterías que visitó por casualidad. Escribe Zagajewski: «En ciudades ajenas venimos al mundo y las llamamos patria, mas breve es el tiempo concedido para admirar sus muros y sus torres». Porque el poeta al que ningún destino le fue ajeno. Murió el pasado 21 de marzo en Cracovia, la capital de un país del que se pasó media vida huyendo, sin dejar nunca de echarlo de menos. El escritor polaco se marcha de este mundo dejando al siglo XX cada vez más aislado. Su poesía relata un tiempo de fronteras, de melancolía necesaria para evitar los barrotes de una cárcel y de un mundo tan pequeño y familiar que le hacía reconocer el cielo polaco en el horizonte de Houston.

La vida de Zagajewski sufrió lo predecible, habiendo nacido en 1945, en un país destruido por la II Guerra Mundial. Sin embargo, su poesía es tan pacífica que al leerla uno pensaría que solo existe el equilibrio como forma de vida. No es una bondad ilusa la suya, sino una canalización de la belleza a través de un lenguaje sencillo y una temática a la mano de los lectores. Perteneciente a una familia de desplazados, el poeta se vio obligado, en sus primeros meses de vida, a trasladarse a Silesia desde la parte Oriental de Polonia. Tras los estragos que causaron los nazis en todo el territorio, debió padecer también una dictadura brutal, a la sombra del stalinismo más retorcido. Su infancia, la trascendida de sus poemas, no fue «un huerto claro donde madura el limonero», que el propio Zagajewski no se cansará nunca de leer, sino la estrechez de una dictadura y la batalla constante por la supervivencia.

Pero la materia de su poesía no se construye solamente con el acervo político. Los años de formación los pasa en Cracovia, poniendo su escritura al servicio de la democracia. En nuestra sociedad el término es repetido y malgastado desde todos los lados, pero la pureza de la palabra se eleva a necesidad vital en los regímenes donde precisamente se carece de libertad. Zagajewski se posicionará desde muy temprano a favor de la democracia, participando en revistas de compromiso político. Eran los años en los que la Unión Soviética devolvía el puño de hierro a las flores plantadas en Praga, donde los tanques aplastaban cualquier revuelta posible. Los años en los que Walesa se forjaba un nombre como sindicalista y en los que Polonia luchaba contra el comunismo y contra la órbita rusa. Un país que quería ser libre y propiamente polaco.

A Zagajewski su compromiso le valió el exilio. Su vida se convirtió en un ir y venir constante entre países y recuerdos. Su poesía, en cambio, alcanzó el tono más elevado. Nunca abandonó el lado sentimental de Polonia, en la que vivía atrapado en su memoria. De esta forma, su pasado fue transformándose en poesía, desde Estados Unidos, el país que le dio cobijo, hasta París. Buen recuerdo de aquellos años es el poemario Dos ciudades, publicado por Acantilado, la editorial que más ha apostado por esta voz lejana en los kilómetros pero próxima en sentimientos con respecto a los lectores españoles.

Porque el poeta habla entre susurros de su infancia, de una forma clarividente, con imágenes sencillas pero sólidas. Dijo en los días en los que recibió el Princesa de Asturias en Oviedo que España había sido para él un descubrimiento. Primero como sublevación del ingenio, al leer Don Quijote; posteriormente como historia trágica, al acercarse a los sucesos de la Guerra Civil; pero había sido con Antonio Machado el verdadero despertar de su amor por nuestro país. Ambos huyeron de la tierra que amaron y ambos practicaron una poesía basada en la verdad de las pequeñas cotidianidades. La España cainita machadiana fue el comunismo para el poeta polaco. Ambas poéticas están unidas por un convencimiento de aspirar a la belleza a través de la normalidad, que es la forma más difícil de conseguirla.

Zagajewski buscó el universalismo y por eso su poesía le es propia al lector que se quiera acercar a ella, sin importar su procedencia. Lo mismo escribió sobre los griegos (en un poemario también publicado por Acantilado) que de Zurbarán, apreciando los santos y los bodegones, pintados ambos, según él, con la misma sustancia estética. Trasciende un recuerdo de su infancia en la fría Silesia y el sol oblicuo de Houston, asomándose al verano. El poeta lo capta todo como si fuese un niño que mira por primera vez y descubre el mundo. Dicen sus esquelas que hoy lloran su muerte que es el poeta de las huidas, el inmigrante que dejó su huella en infinidad de ciudades, pero más bien es lo contrario. Sintió todos los destinos que la vida le ofrecía como propios. En todos ellos buscó a su Polonia natal y a todos les sacó una forma diferente de melancolía. Concluyó el poema Canción del emigrado con un epitafio que sintetiza toda la fuerza de su poesía: «En ciudades ajenas permaneceremos, como los árboles, como las piedras». En la vida y en la muerte, Zagajewski practicó el noble oficio de buscar la belleza. Sus libros son un testimonio fiel de que la encontró por todas partes.