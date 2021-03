En 1997 Ronaldo Nazario de Lima, después de un año en el Barcelona a un nivel extraterrestre, fichó por 4.000 millones de las antiguas pesetas por el Inter de Milán, dejando a su club lamentando la pérdida del mejor jugador del mundo. En Sevilla, los aficionados del Betis, que acababa de bajar a Segunda División haciendo un boquete en la tabla, hacían el chiste: «Si a mí me gusta Ronaldo, claro, yo lo ficharía pero ¿a quién quitas?», con la socarronería del que está muy acostumbrado a sobreponerse a la derrota. En Murcia está a punto de producirse una versión actualizada del chiste, pero además echando de malos modos a Ronaldo.

La excavación del yacimiento de Monteagudo ha sido dirigida por el doctor Julio Navarro hasta la fecha, y todas las maniobras, cabildeos y vueltas que se están llevando a cabo para apartarlo de esta función son, por desgracia, bastante habituales tanto en la esfera académica como en la de las Administraciones municipales de nuestro país. Me queda la duda de cuál de los dos mundos es más corrupto. Informes ocultos, asfixia económica al discrepante, creación de condiciones imposibles que se apartan de manera mágica cuando gana el candidato favorito… demasiado habitual, demasiado conocido.

Soy especialista en Estudios Árabes, y he dedicado casi toda mi vida profesional a los estudios sobre Historia y Literatura de al-Andalus. Incluso participé durante varios años en excavaciones en un emplazamiento cercano a Morón de la Frontera denominado Hisn Aqut, nombre muy similar en árabe al de Monteagudo, bajo la dirección de la doctora Magdalena Valor. Podría dedicar muchas páginas de esta misma longitud a glosar la trayectoria de Julio Navarro, el especialista más destacado de España y uno de los mayores de Europa en Arqueología Medieval e Islámica. Cuando las instituciones científicas más relevantes del mundo llevan a cabo investigaciones en edificios tan emblemáticos como la Alhambra y el Generalife, las almunias de Agdal en Marrakech o los palacios normandos de Palermo, recurren al equipo del CSIC de Granada, dirigido por Julio Navarro, que lo ha convertido en un referente internacional absoluto.

En su caso, se da además la circunstancia de que ha investigado el yacimiento al que nos referimos en diferentes etapas, trabajó muchos años como arqueólogo municipal y que a su conocimiento enciclopédico se une tanto el trabajo previo en el yacimiento como su pasión por esta investigación. Lo normal sería que la propia administración local buscara la manera de vincular a personal de las instituciones de Murcia al proyecto, para que pueda formarse bajo esta dirección.

Hace tres años me surgió la posibilidad de comenzar una serie de publicaciones acerca de la Mezquita-Catedral de Córdoba, y el doctor Alberto León, profesor titular de la Universidad de Córdoba que dirige las excavaciones en el sancta sanctorum de la arqueología andalusí, me pidió que no lo pusiera al frente de la sección arqueológica, porque consideraba imprescindible contar con el mejor de este campo. Se refería a Julio Navarro.

Monteagudo no es una excavación cualquiera, las construcciones de Ibn Mardanish en el siglo XII guardan claves muy importantes de nuestra historia, tipologías que nos pueden permitir fechar elementos de diferentes épocas, especialmente del tiempo en que este rey intentó crear una entidad hispana independiente de los imperios norteafricanos de los almorávides y almohades pero también de épocas anteriores que nos servirían de contrapunto a lo que sabemos de las grandes construcciones almohades, tan difíciles de datar en ocasiones. No es algo que esté al alcance de cualquiera.

No se puede aprovechar una trapacería burocrática para apartar a un equipo de investigación de renombre mundial.

El patrimonio histórico-artístico español es una riqueza que nos pertenece a todos, nos lo legaron nuestros padres y debemos transmitirlo en el mejor estado posible a nuestros hijos. Cualquier otra consideración queda para la historia de la infamia.