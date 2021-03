Las sacudidas del terremoto político desatado en la Región hace dos semanas apenas se han dejado notar en Cartagena, aunque muchas miradas se desviaron hacia el Gobierno de la ciudad portuaria y surgieron dudas sobre cómo podría afectar el juego de tronos a nuestro Ejecutivo local.

La respuesta de los integrantes del tripartito cartagenero fue tan rápida y contundente como requería la ocasión. El Gobierno de Cartagena está unido, sin fisuras y solo piensa en el bien de los cartageneros en estos momentos tan complicados. Así podrían resumirse las manifestaciones de las cabezas visibles de las tres patas que sustentan esta alianza.

La atención se centró en los ediles de Cs, pero su portavoz, Manuel Padín, no ha ocultado su desacuerdo con las recientes maniobras de su partido desde el primer momento.

Que la segunda ciudad en importancia de la Región ni se inmute prácticamente ante un tsunami que ha hecho tambalearse nada menos que al Gobierno de la Comunidad de Madrid y hasta la mismísima Moncloa se debe a que este rincón del sureste español donde vivimos tiene una idiosincrasia singular, algo que le cuesta bastante entender a los foráneos.

La propia composición de nuestro Gobierno municipal es una prueba de ello. El tripartito lo integran siete concejales del PP, dos de Ciudadanos y seis que fueron expulsados del PSOE, precisamente por alcanzar este pacto con el PP contra la voluntad y las órdenes de su líder regional, Diego Conesa.

La propia alcaldesa, Ana Belén Castejón, encabeza este grupo rebelde, que se unió a los populares y a Cs para impedir que tomara el bastón de mando el líder de Movimiento Ciudadano, José López, que fue el más votado en las elecciones y al que desbancaron «por el bien de Cartagena», dijeron sus rivales.

Los ex del PSOE siguen presumiendo de socialistas y, aún así, optaron por la desobediencia y por renunciar a sus siglas en un gesto difícil de comprender para quien no vive el día a día de nuestro municipio y la tensión política que se respira desde que López comenzó a cobrar protagonismo en el Ayuntamiento.

El edil de MC, que llegó a ser aliado de Castejón para acabar con veinte años de mandato de Barreiro, tardó poco tiempo en convertirse en su peor enemigo. Los compañeros de la alcaldesa vivieron junto a ella las disputas y los desprecios de los que entonces eran sus colegas de Gobierno y, probablemente por ello, la secundaron en el nuevo pacto con el PP y Cs.

Además, los populares le tenían ganas a López, que también se ganó la enemistad de Padín, menospreciándole. Puede decirse que el propio López fue generando el caldo de cultivo de una alianza imprevisible, pero que no sorprendió a quienes siguen de cerca la deriva del municipio en los últimos años. Quizá esa animadversión hacia López no justificaba la rebelión de los socialistas contra sus superiores, pero sí la explicaba, por mucho que las explicaciones no fueran suficientes para el partido de Sánchez y convirtiera a sus seis ediles en tránsfugas involuntarios y el PSOE se quedara sin representación municipal.

Una gestora se hizo cargo del partido que, posteriormente, nombró una nueva ejecutiva encabezada por Manuel Torres. El problema es que no están presentes en el Ayuntamiento ni lo estarán al menos hasta que se celebren las próximas elecciones municipales, para las que quedan más de dos años. ¿Esperarán?

El terremoto político murciano parece haber pasado de largo en nuestra tierra, donde bastante tenemos con nuestros propios temblores. Pero se produce cuando quedan pocos meses para el relevo de alcaldesas y lo que sí ha puesto en evidencia es que, en política, ni los pactos ni las firmas son eternas.

Tanto Castejon como su sucesora, la popular Noelia Arroyo, y Padín reiteran con insistencia que su acuerdo es sólido y estable y que el cambio de bastón de mando se hará sin mayor problema. Se da por hecho que hablan en nombre del resto de ediles de su grupo, pero episodios como los de la Asamblea Regional y el ayuntamiento de Murcia reflejan que cualquier cosa es posible.

Hay interrogantes por resolver y así seguirán más que posiblemente hasta que Arroyo consiga los 14 votos necesarios para convertirse en alcaldesa en junio.

Por descontado que los siete ediles populares se los darán. Y las ataduras de Padín hacia las instrucciones de su partido son menores después de que le hayan demostrado que apenas cuentan con él, por lo que también parece dispuesto a cumplir con su parte del pacto y a mantener su puesto como teniente de alcalde.

Las incertidumbres están quizá más en el lado socialista. ¿Mantendrán su palabra los seis concejales y votarán a una alcaldesa del PP? ¿Tratarán de impedirlo los actuales responsables del PSOE con la promesa de readmitirlos para recuperar cierta influencia en el Ayuntamiento? ¿Quién será el alcalde o alcaldesa los próximos dos años si el pacto salta por los aires?

Tal vez sean preguntas vacías, sin sentido y queden enterradas bajo la estabilidad y la unión que ha mostrado el Gobierno local hasta el momento. Tal vez sean cuestiones fruto de la política ficción de la que tanto abusamos en ocasiones. O tal vez la realidad política vuelva a demostrarnos su capacidad para superar a la ficción. En cualquier caso, la cuenta atrás ya ha comenzado.